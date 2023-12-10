亞錦賽抗日冠軍戰開打！隊長拿莫．伊漾打開路先鋒第一棒、王牌先發投手徐若熙搶勝
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迎接最後的冠軍戰，身為「台灣隊長」拿莫．伊漾說：「非常興奮、也非常緊張，也迫不及待要跟他們對決。」雖然在超級循環賽時不敵日本，不過他指出，「又更熟悉他們了，所以大膽去做不會後悔的事情，每1顆球都會很關鍵，不用想太多，簡單去攻擊就好。」昨天台灣隊全隊一起去吃日本拉麵，對此拿莫．伊漾笑說自己吃了3球麵，「因為真的太餓了，又很好吃，聖平、承飛也吃很多。」
亞錦賽冠軍戰拿莫．伊漾打開路先鋒，徐若熙先發搶勝
（中央社）亞洲棒球錦標賽今（10）天冠軍戰台灣與日本爭冠，台灣隊先發打序中心棒次不變，拿莫．伊漾改打開路先鋒第一棒，捕手宋嘉翔與先發投手徐若熙搭配，總教練郭李建夫表示，冠軍戰就是要贏。
亞洲棒球錦標賽冠軍戰今晚在台北大巨蛋舉行，凌晨2萬1999張門票開賣就完售，台灣隊力拚亞錦賽2連霸、隊史第6冠，今天派出王牌投手徐若熙先發。
台灣隊超級循環賽2場比賽投手表現亮眼，但火力稍嫌薄弱，今天打序也有微調，讓拿莫．伊漾改打開路先鋒第一棒，郭李建夫表示，拿莫．伊漾在9棒打不錯，挪到第一棒也與狀況維持穩定的陳孝允連線。
郭李建夫表示，今天先發打序前3棒拿莫．伊漾、陳孝允、林承飛的近況都算不錯，也有針對日本隊投手做一些棒次上的調整。第5棒劉基鴻近幾場打得比較悶，郭李建夫表示，劉基鴻擊球的節奏都不錯，只是揮棒沒有咬中球心。
台灣隊在超級循環賽首戰延長賽不敵日本隊，今天冠軍戰再度碰頭，郭李建夫表示，會提醒球員賽前打擊練習時就要抓好節奏、把球打平。
在主場台灣爭冠備受關注，郭李建夫表示，一場輸贏的比賽都很難說，冠軍戰目標就是全力搶勝。
台灣隊今天先發打序1到9棒依序為拿莫．伊漾（一壘）、陳孝允（右外野）、林承飛（游擊）、廖健富（指定打擊）、劉基鴻（三壘）、林靖凱（二壘）、陳文杰（左外野）、宋嘉翔（捕手）、邱智呈（中外野）。
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亞錦冠軍戰拿莫．伊漾改打1棒嚇一跳，直呼做就對了
（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊長拿莫．伊漾今天改打第1棒，他賽前表示，得知開路先鋒任務時也嚇了一跳，不過對於這個角色不陌生，「不用想太多，打就對了，大膽做不會後悔的事。」
亞錦賽冠軍戰今晚於台北大巨蛋舉行，上演「台日大戰」，經過加開座位，近2.2萬張門票完售，台灣隊推出王牌徐若熙先發。另外，台灣隊開路先鋒改由隊長拿莫．伊漾擔任，之前他在亞錦賽大多打第9棒，昨天改打第6棒。
談到改擔任開路先鋒，賽前拿莫．伊漾受訪時直呼，「我剛剛聽到嚇到，因為我預期可能是第6棒，結果剛剛教練宣布第1棒是拿莫，大家就歡呼，還不錯啦，沒有到不熟悉這個角色，會更有信心去做，打就對了。」
迎接最後的冠軍戰，拿莫．伊漾說：「非常興奮、也非常緊張，也迫不及待要跟他們對決。」雖然在超級循環賽時不敵日本，不過他指出，「又更熟悉他們了，所以大膽去做不會後悔的事情，每1顆球都會很關鍵，不用想太多，簡單去攻擊就好。」
身為「台灣隊長」的最後一場任務，拿莫．伊漾表示，「希望大家加油，當然還是希望有下一次機會，隊長這個責任雖然很重，但是我覺得還滿高興可以當隊長的。」
昨（8）天台灣隊全隊一起去吃日本拉麵，對此拿莫．伊漾笑說自己吃了3球麵，「因為真的太餓了，又很好吃，聖平、承飛也吃很多。」
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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