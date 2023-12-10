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2023/12/10,
運動

亞錦賽抗日冠軍戰開打！隊長拿莫．伊漾打開路先鋒第一棒、王牌先發投手徐若熙搶勝

亞錦賽抗日冠軍戰開打！隊長拿莫．伊漾打開路先鋒第一棒、王牌先發投手徐若熙搶勝
2023第30屆亞錦賽台灣隊以2比1擊退菲律賓，今日將與日本隊爭冠。｜Photo Ｃredit: 中央社

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迎接最後的冠軍戰，身為「台灣隊長」拿莫．伊漾說：「非常興奮、也非常緊張，也迫不及待要跟他們對決。」雖然在超級循環賽時不敵日本，不過他指出，「又更熟悉他們了，所以大膽去做不會後悔的事情，每1顆球都會很關鍵，不用想太多，簡單去攻擊就好。」昨天台灣隊全隊一起去吃日本拉麵，對此拿莫．伊漾笑說自己吃了3球麵，「因為真的太餓了，又很好吃，聖平、承飛也吃很多。」

亞錦賽冠軍戰拿莫．伊漾打開路先鋒，徐若熙先發搶勝

（中央社）亞洲棒球錦標賽今（10）天冠軍戰台灣與日本爭冠，台灣隊先發打序中心棒次不變，拿莫．伊漾改打開路先鋒第一棒，捕手宋嘉翔與先發投手徐若熙搭配，總教練郭李建夫表示，冠軍戰就是要贏。

亞洲棒球錦標賽冠軍戰今晚在台北大巨蛋舉行，凌晨2萬1999張門票開賣就完售，台灣隊力拚亞錦賽2連霸、隊史第6冠，今天派出王牌投手徐若熙先發。

台灣隊超級循環賽2場比賽投手表現亮眼，但火力稍嫌薄弱，今天打序也有微調，讓拿莫．伊漾改打開路先鋒第一棒，郭李建夫表示，拿莫．伊漾在9棒打不錯，挪到第一棒也與狀況維持穩定的陳孝允連線。

郭李建夫表示，今天先發打序前3棒拿莫．伊漾、陳孝允、林承飛的近況都算不錯，也有針對日本隊投手做一些棒次上的調整。第5棒劉基鴻近幾場打得比較悶，郭李建夫表示，劉基鴻擊球的節奏都不錯，只是揮棒沒有咬中球心。

台灣隊在超級循環賽首戰延長賽不敵日本隊，今天冠軍戰再度碰頭，郭李建夫表示，會提醒球員賽前打擊練習時就要抓好節奏、把球打平。

在主場台灣爭冠備受關注，郭李建夫表示，一場輸贏的比賽都很難說，冠軍戰目標就是全力搶勝。

台灣隊今天先發打序1到9棒依序為拿莫．伊漾（一壘）、陳孝允（右外野）、林承飛（游擊）、廖健富（指定打擊）、劉基鴻（三壘）、林靖凱（二壘）、陳文杰（左外野）、宋嘉翔（捕手）、邱智呈（中外野）。

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亞錦冠軍戰拿莫．伊漾改打1棒嚇一跳，直呼做就對了

（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊長拿莫．伊漾今天改打第1棒，他賽前表示，得知開路先鋒任務時也嚇了一跳，不過對於這個角色不陌生，「不用想太多，打就對了，大膽做不會後悔的事。」

亞錦賽冠軍戰今晚於台北大巨蛋舉行，上演「台日大戰」，經過加開座位，近2.2萬張門票完售，台灣隊推出王牌徐若熙先發。另外，台灣隊開路先鋒改由隊長拿莫．伊漾擔任，之前他在亞錦賽大多打第9棒，昨天改打第6棒。

談到改擔任開路先鋒，賽前拿莫．伊漾受訪時直呼，「我剛剛聽到嚇到，因為我預期可能是第6棒，結果剛剛教練宣布第1棒是拿莫，大家就歡呼，還不錯啦，沒有到不熟悉這個角色，會更有信心去做，打就對了。」

迎接最後的冠軍戰，拿莫．伊漾說：「非常興奮、也非常緊張，也迫不及待要跟他們對決。」雖然在超級循環賽時不敵日本，不過他指出，「又更熟悉他們了，所以大膽去做不會後悔的事情，每1顆球都會很關鍵，不用想太多，簡單去攻擊就好。」

身為「台灣隊長」的最後一場任務，拿莫．伊漾表示，「希望大家加油，當然還是希望有下一次機會，隊長這個責任雖然很重，但是我覺得還滿高興可以當隊長的。」

昨（8）天台灣隊全隊一起去吃日本拉麵，對此拿莫．伊漾笑說自己吃了3球麵，「因為真的太餓了，又很好吃，聖平、承飛也吃很多。」

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範


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