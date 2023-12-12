雖然時常延誤，但慶幸有德國快鐵S-Bahn
我們想讓你知道的是
S-Bahn沒禁止飲食，時見乘客吃喝；而車廂雖然禁止騷擾別人的行為，但亦不時見到乘客高聲播放音樂，甚至帶著揚聲器播放。在足球聯賽比賽日，更見車廂擠滿人裡，朗聲頌唱的打氣歌。可說在短短車程裡，所學的德國地區文化比在課本中更多更真實。
在德生活最值得感恩的事，是有S-Bahn。
尤其是我寫作的靈感，不少都來自坐這種像香港東鐵的城鄉鐵路時所觀所感，一些文章更是在車內寫成的。短短十數分鐘車程，都會許多觀察與體會。
德國城鄉鐵路，雖然大多十五至三十分鐘一班，但在非繁忙時間內很多時候都有空位，整個寬敞的車卡很多時只有寥寥幾人。在車廂內看見不同種族的人互動，聽著不同語言，猜一下他們從哪裡來，是很有玩味的遊戲。
S-Bahn沒禁止飲食，時見乘客吃喝；而車廂雖然禁止騷擾別人的行為，但亦不時見到乘客高聲播放音樂，甚至帶著揚聲器播放。在足球聯賽比賽日，更見車廂擠滿人裡，朗聲頌唱的打氣歌。可說在短短車程裡，所學的德國地區文化比在課本中更多更真實。
一程車裡面，我們可以窺探到周遭乘客是何樣性格。例如有沒有「飛象過河」，將腳放到前方座位、有否高聲談電話、有沒有讓座給有需要乘客。特別是聽到廣播通知延誤時，總會見到周遭的人不同反應：有人馬上致電回公司通知同事會遲到、有人會唸唸有詞，說那個代表糞便的感嘆詞；更大多數的人是以習以為常，視之為車程一部分。
S-Bahn也是道德選擇的場合。時常見到乘客會擋著車門，不讓其關上，讓正在趕上車的人可以上來。趕上來的人有時是老人或孕婦，走得很慢，車長有時會很不耐煩，廣播斥令乘客不要阻擋車門。擋與不擋是個道德決擇。為了讓一個人上車而令列車延誤開出，阻礙了車上幾百人的時間。要是車上有趕時間去看病甚至見家人最後一面的乘客，那為人擋著車門的人還是否這樣好心呢？電車軌兩難每天都在S-Bahn上演，是活生生的倫理課。
對於一般人來說，在繁忙時間可以在S-Bahn找到個位置坐下，已經很可幸。在德生活，都為有S-Bahn而慶幸，慶幸它雖然時常延誤，卻為人帶來思考的時間與空間。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。