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TNL+ 2023/12/12,
歐洲

雖然時常延誤，但慶幸有德國快鐵S-Bahn

雖然時常延誤，但慶幸有德國快鐵S-Bahn
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

S-Bahn沒禁止飲食，時見乘客吃喝；而車廂雖然禁止騷擾別人的行為，但亦不時見到乘客高聲播放音樂，甚至帶著揚聲器播放。在足球聯賽比賽日，更見車廂擠滿人裡，朗聲頌唱的打氣歌。可說在短短車程裡，所學的德國地區文化比在課本中更多更真實。

在德生活最值得感恩的事，是有S-Bahn。

尤其是我寫作的靈感，不少都來自坐這種像香港東鐵的城鄉鐵路時所觀所感，一些文章更是在車內寫成的。短短十數分鐘車程，都會許多觀察與體會。

德國城鄉鐵路，雖然大多十五至三十分鐘一班，但在非繁忙時間內很多時候都有空位，整個寬敞的車卡很多時只有寥寥幾人。在車廂內看見不同種族的人互動，聽著不同語言，猜一下他們從哪裡來，是很有玩味的遊戲。

S-Bahn沒禁止飲食，時見乘客吃喝；而車廂雖然禁止騷擾別人的行為，但亦不時見到乘客高聲播放音樂，甚至帶著揚聲器播放。在足球聯賽比賽日，更見車廂擠滿人裡，朗聲頌唱的打氣歌。可說在短短車程裡，所學的德國地區文化比在課本中更多更真實。

一程車裡面，我們可以窺探到周遭乘客是何樣性格。例如有沒有「飛象過河」，將腳放到前方座位、有否高聲談電話、有沒有讓座給有需要乘客。特別是聽到廣播通知延誤時，總會見到周遭的人不同反應：有人馬上致電回公司通知同事會遲到、有人會唸唸有詞，說那個代表糞便的感嘆詞；更大多數的人是以習以為常，視之為車程一部分。

S-Bahn也是道德選擇的場合。時常見到乘客會擋著車門，不讓其關上，讓正在趕上車的人可以上來。趕上來的人有時是老人或孕婦，走得很慢，車長有時會很不耐煩，廣播斥令乘客不要阻擋車門。擋與不擋是個道德決擇。為了讓一個人上車而令列車延誤開出，阻礙了車上幾百人的時間。要是車上有趕時間去看病甚至見家人最後一面的乘客，那為人擋著車門的人還是否這樣好心呢？電車軌兩難每天都在S-Bahn上演，是活生生的倫理課。

對於一般人來說，在繁忙時間可以在S-Bahn找到個位置坐下，已經很可幸。在德生活，都為有S-Bahn而慶幸，慶幸它雖然時常延誤，卻為人帶來思考的時間與空間。

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