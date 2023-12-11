【東南亞週報】泰國潑水節列聯合國文化遺產｜菲擬在蘇比克灣建大型巡邏艦基地｜大馬政府發放「電子現金」

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第252期，為讀者挑選2023年12月2日至12月8日期間，有關泰國、印尼、新加坡、菲律賓、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

泰國｜逾50億泰銖推動軟實力 泰國潑水節列聯合國文化遺產

泰國國家軟實力策略委員會（National Soft Power Strategy Committee）公布其2024年預算案，總預算將高達51.64億泰銖（約新台幣45.87億元），預計在下個月提呈內閣。該預算將用於泰國具軟實力之領域，如特殊節慶、旅遊業、飲食、藝術、體育運動、音樂等。在此預算下，前述領域將獲得更多推廣，如政府正準備在明年「宋干節」（Songkran Festival，又稱「潑水節」）舉辦世界級活動。

然而在國家軟實力策略委員會提出該預算不久後，總理賽塔表示，泰國政府將重新檢視該預算，因為其總額過高。儘管內閣基本上都支持該委員會的執行方向，但包括總理在內的內閣成員，認為該預算還有需要載檢視。

2024年潑水節落在4月13日至15日之間，然而該委員會在2024年計畫下，將於明年的潑水節規劃長達1個月的活動，活動範圍更擴展至全國各地。泰國政府在前任總理帕拉育時期已向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將潑水節列入人類非物質文化遺產名錄（Intangible Cultural Heritage），並在2023年12月6日正式宣布申遺成功。國家軟實力策略委員會期以世界級的潑水節活動，鞏固泰國作為全球十大節慶觀光勝地的地位。

事實上，除了泰國之外，潑水節亦為其他東南亞國家慶祝的節日，如柬埔寨、緬甸和寮國。在泰國為潑水節申遺成功後，泰國已有4項UNESCO人類非物質文化遺產。

Photo Credit: 中央社 曼谷民眾穿上超人服裝參與潑水節。

印尼｜印尼與亞銀達協議 將提早七年關閉燃煤電廠

印尼政府、亞洲開發銀行（Asia Development Bank）和Cirebon-1燃煤電廠達成協議，將提早7年關閉該燃煤電廠，預計可減少1,500萬噸碳排放量。

COP28今年在杜拜舉行，會議期間亞銀宣布，已和印尼官方以及電廠達成協議，將透過提供各式金融協助，提早關閉Cirebon-1 燃煤電廠。根據印尼電力公司、印尼投資局、獨立電廠PT Cirebon Electric Power（CEP）簽署的非約束性協議，於2012年商轉、裝置容量660 MW的Cirebon-1燃煤電廠，將於2035 年12 月除役，比原先規劃的2042年7月提早將近7年，預計可減少1500萬噸碳排放量。

根據亞銀表示，這是旗下能源轉型機制 (Energy Transition Mechanism) 計畫下達成的首個協議，計畫旨在幫助各國減少碳排放量。能源轉型機制負責人David Elzinga表示，若不能減少燃煤電廠、解決燃煤電廠的問題，氣候目標便難以實現。亞銀希望透過這項試點計畫的執行，將類似的計畫推廣到其他國家。

印尼預計在2060年達到碳中和目標，亞銀除了能源轉型機制，也參與印尼公正能源轉型夥伴關係（Just Energy Transition Partnership, JETP）。公正能源轉型夥伴關係今年11月22日在雅加達正式啟動，旨在協助印尼達成2030年將電業的二氧化碳排放量減少至不超過2.5 億噸，再生能源發電佔比達44%。

Photo Credit:GettyImages 印尼蘇拉亞發電廠（Suralaya Power Station），也是東南亞最大的燃煤發電廠。

新加坡｜星與南方共同市場MERCOSUR簽訂FTA 解除約96%貿易商品關稅

新加坡外交部與貿工部12月8日發表聯合聲明表示，外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在第63屆南方共同市場（MERCOSUR）成員國和聯繫國峰會上，同阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭4個南方共同市場成員國的部長，簽署「南方共同市場-新加坡自由貿易協定」（MERCOSUR-Singapore Free Trade Agreement，MCSFTA）。

根據聯合聲明指出，這是南方共同市場成員國首次與新加坡簽署貿易協定，也是它們與東南亞國家簽訂的第一個貿易協定。MCSFTA將促使新加坡與4個南美國家之間的經濟一體化，包括透過降低關稅促進更大的貿易流量、建立透明和可預測的投資條件以及促進貿易便捷、創業、數位化和永續發展等多領域的合作。

MCSFTA的談判過程超過四年，於2022年7月談成。接下來，各簽署方將致力於各自國內的核准程序，以使該協定生效。

根據聯合早報報導，雙方將在接下來15年解除約96%貿易商品的關稅，這將幫助新加坡本地企業進一步進軍拉丁美洲市場。維文於聲明中指出，MCSFTA在東南亞和南美洲間架起一座新橋樑，讓兩地更為緊密，「我們歡迎更多南方共同市場企業在新加坡開展業務，並進入更大的東南亞市場」。星國貿工部長顏金勇也表示，MCSFTA充分體現雙方共同致力於保持經濟開放和全球互聯互通，拉近地區、兩地企業和人民間的距離。

（巴拉圭外交部長拉米雷斯新加坡外交部長維文合影。）

菲律賓｜菲擬在蘇比克灣新建大型巡邏艦基地

面對南海地區日益升溫的緊張局勢，菲律賓海岸警衛隊本週表示，擬在蘇比克灣（Subic）建設新的大型巡邏船基地。

面對中國在南海地區日益擴張的主權聲索行為，菲國海岸警衛隊司令加萬（Ronnie Gavan）表示，受總統小馬可仕指示，目前正在評估合適的大型巡邏船基地，包含馬尼拉灣及蘇比克灣。日本共同社則報導，日本國際協力機構（JICA）自2022年6月便開始就在蘇比克灣新建海岸警衛隊基地進行調查準備。