【東南亞週報】泰國潑水節列聯合國文化遺產｜菲擬在蘇比克灣建大型巡邏艦基地｜大馬政府發放「電子現金」
我們想讓你知道的是
泰國政府在前任總理帕拉育時期已向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將潑水節列入人類非物質文化遺產名錄，並在2023年12月6日正式宣布申遺成功。國家軟實力策略委員會期以世界級的潑水節活動，鞏固泰國作為全球十大節慶觀光勝地的地位。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第252期，為讀者挑選2023年12月2日至12月8日期間，有關泰國、印尼、新加坡、菲律賓、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。
泰國｜逾50億泰銖推動軟實力 泰國潑水節列聯合國文化遺產
泰國國家軟實力策略委員會（National Soft Power Strategy Committee）公布其2024年預算案，總預算將高達51.64億泰銖（約新台幣45.87億元），預計在下個月提呈內閣。該預算將用於泰國具軟實力之領域，如特殊節慶、旅遊業、飲食、藝術、體育運動、音樂等。在此預算下，前述領域將獲得更多推廣，如政府正準備在明年「宋干節」（Songkran Festival，又稱「潑水節」）舉辦世界級活動。
然而在國家軟實力策略委員會提出該預算不久後，總理賽塔表示，泰國政府將重新檢視該預算，因為其總額過高。儘管內閣基本上都支持該委員會的執行方向，但包括總理在內的內閣成員，認為該預算還有需要載檢視。
2024年潑水節落在4月13日至15日之間，然而該委員會在2024年計畫下，將於明年的潑水節規劃長達1個月的活動，活動範圍更擴展至全國各地。泰國政府在前任總理帕拉育時期已向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將潑水節列入人類非物質文化遺產名錄（Intangible Cultural Heritage），並在2023年12月6日正式宣布申遺成功。國家軟實力策略委員會期以世界級的潑水節活動，鞏固泰國作為全球十大節慶觀光勝地的地位。
事實上，除了泰國之外，潑水節亦為其他東南亞國家慶祝的節日，如柬埔寨、緬甸和寮國。在泰國為潑水節申遺成功後，泰國已有4項UNESCO人類非物質文化遺產。
印尼｜印尼與亞銀達協議 將提早七年關閉燃煤電廠
印尼政府、亞洲開發銀行（Asia Development Bank）和Cirebon-1燃煤電廠達成協議，將提早7年關閉該燃煤電廠，預計可減少1,500萬噸碳排放量。
COP28今年在杜拜舉行，會議期間亞銀宣布，已和印尼官方以及電廠達成協議，將透過提供各式金融協助，提早關閉Cirebon-1 燃煤電廠。根據印尼電力公司、印尼投資局、獨立電廠PT Cirebon Electric Power（CEP）簽署的非約束性協議，於2012年商轉、裝置容量660 MW的Cirebon-1燃煤電廠，將於2035 年12 月除役，比原先規劃的2042年7月提早將近7年，預計可減少1500萬噸碳排放量。
根據亞銀表示，這是旗下能源轉型機制 (Energy Transition Mechanism) 計畫下達成的首個協議，計畫旨在幫助各國減少碳排放量。能源轉型機制負責人David Elzinga表示，若不能減少燃煤電廠、解決燃煤電廠的問題，氣候目標便難以實現。亞銀希望透過這項試點計畫的執行，將類似的計畫推廣到其他國家。
印尼預計在2060年達到碳中和目標，亞銀除了能源轉型機制，也參與印尼公正能源轉型夥伴關係（Just Energy Transition Partnership, JETP）。公正能源轉型夥伴關係今年11月22日在雅加達正式啟動，旨在協助印尼達成2030年將電業的二氧化碳排放量減少至不超過2.5 億噸，再生能源發電佔比達44%。
新加坡｜星與南方共同市場MERCOSUR簽訂FTA 解除約96%貿易商品關稅
新加坡外交部與貿工部12月8日發表聯合聲明表示，外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在第63屆南方共同市場（MERCOSUR）成員國和聯繫國峰會上，同阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭4個南方共同市場成員國的部長，簽署「南方共同市場-新加坡自由貿易協定」（MERCOSUR-Singapore Free Trade Agreement，MCSFTA）。
根據聯合聲明指出，這是南方共同市場成員國首次與新加坡簽署貿易協定，也是它們與東南亞國家簽訂的第一個貿易協定。MCSFTA將促使新加坡與4個南美國家之間的經濟一體化，包括透過降低關稅促進更大的貿易流量、建立透明和可預測的投資條件以及促進貿易便捷、創業、數位化和永續發展等多領域的合作。
MCSFTA的談判過程超過四年，於2022年7月談成。接下來，各簽署方將致力於各自國內的核准程序，以使該協定生效。
根據聯合早報報導，雙方將在接下來15年解除約96%貿易商品的關稅，這將幫助新加坡本地企業進一步進軍拉丁美洲市場。維文於聲明中指出，MCSFTA在東南亞和南美洲間架起一座新橋樑，讓兩地更為緊密，「我們歡迎更多南方共同市場企業在新加坡開展業務，並進入更大的東南亞市場」。星國貿工部長顏金勇也表示，MCSFTA充分體現雙方共同致力於保持經濟開放和全球互聯互通，拉近地區、兩地企業和人民間的距離。
（巴拉圭外交部長拉米雷斯新加坡外交部長維文合影。）
菲律賓｜菲擬在蘇比克灣新建大型巡邏艦基地
面對南海地區日益升溫的緊張局勢，菲律賓海岸警衛隊本週表示，擬在蘇比克灣（Subic）建設新的大型巡邏船基地。
面對中國在南海地區日益擴張的主權聲索行為，菲國海岸警衛隊司令加萬（Ronnie Gavan）表示，受總統小馬可仕指示，目前正在評估合適的大型巡邏船基地，包含馬尼拉灣及蘇比克灣。日本共同社則報導，日本國際協力機構（JICA）自2022年6月便開始就在蘇比克灣新建海岸警衛隊基地進行調查準備。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。