香港「愛國者」區議會選舉，投票率27.54%創新低

文：德國之聲中文網

此次香港區議會選舉的投票率遠低於2019年「反送中」抗議高峰期的上一次選舉。

2019年的選舉在「返修例」大規模抗議期間舉行，創下了71%的歷史最高投票率，並為民主派帶來壓倒性勝利。然而，隨著北京於2020年推行《國家安全法》和今年港府對議會組成的改革，政治反對派遭到了廣泛打壓。

香港特區立法會2023年7月初通過的《2023年區議會（修訂）條例草案》將直接選舉的席位從462個削減至88個，直接選舉席位的比例從大約90%削減到大約20%，甚至低於1980年代在英國統治下首次引入這些選舉時的水準。剩餘席位由特區領導、親政府人士和鄉村土地擁有者控制。候選人需從政府任命的委員會中獲得提名，實際上排除了所有親民主派團體。同時有超過70%的直選席位候選人是這些委員會的成員。

所有候選人現在必須接受國家安全背景審查，並獲得親政府委員會的提名。至少三個親民主派團體，包括溫和派和一些親北京人士，都未能獲得足夠的提名。

「愛國者治港」的關鍵一步

香港特首李家超表示，此次選舉是實施「愛國者治港」原則的關鍵一步。他指出：從現在開始，區議會不再是過去那種破壞政府管理和危害國家安全的平台。

香港的18個區議會主要處理本地級別問題——如衞生、交通路線或公共設施的充分性。

昨日舉行的區議會選舉，地方選區總投票率為27.54%，有逾119萬人投票，低於香港2015年和2019年的區議會選舉，也低於2021年的立法會選舉。

政府淡化投票率低下

政府官員淡化了投票率作為改革成功的度量標準的重要性。政制及內地事務局局長曾國衛周五（8日）表示，不投票並不一定意味著反對選舉，並補充說一個人不參與可能是由於其他原因。

儘管政府官員淡化了投票率的重要性，但香港浸會大學的政治學家、前親民主派立法會議員陳家洛向《法新社》表示，經過這次選舉，區議會將名義上表現為地方咨詢機構，實際上成為政府的回音室，目的是實現100%的政治控制。

「我們四年前看到的廣泛政治聲音現在都消失了，」27歲的鄧女士向《路透社》表示，僅願透露姓氏的她表示，將不會投票。《美聯社》報道，21歲的大學生Timothy Cheung也指在改選制後決定不投票，表示他的同齡人也一樣，「就算我投票也沒用。所有候選人都傾向於一邊」。

據當地媒體報導，為防止選舉中的干擾，全市部署了超過12,000名警察。同時，政府加大了對投票的宣傳力度，包括舉辦嘉年華會、戶外音樂會和免費入場參觀博物館等活動。國泰航空也提供了折扣機票，鼓勵居民回港投票。

當局試圖激發選舉熱情，在全市張貼海報，鼓勵香港人參與，但周日上午，富裕的半山區的投票站似乎選民寥寥。

警方對反對派採取行動

此外，包括三名社運人士和一對夫婦在內的五人因涉嫌破壞選舉被逮捕。反對派政黨「社會民主連線」計劃舉行小型抗議活動，但其成員在中環被警方攔下並搜查後被逮捕。警方稱，有三人「試圖煽動他人擾亂區議會選舉」。同時香港廉政公署表示，它逮捕了一對夫婦，他們涉嫌「在社群網站帖子上留言」，煽動人們投無效票。「社會民主連線」稱這次逮捕「極其諷刺和荒謬」。周五，警方亦逮捕了77歲社運人士古思堯，罪名是「企圖進行煽動性行為」。本周二，一名38歲的男子因轉發一段涉嫌煽動人們抵制選舉的海外評論員影片而被起訴。

陳家洛說：「在今天的香港，談論民主或民主化變得非常困難。」他說：「他們（香港政府）現在所做的，就是安裝所謂的『僅愛國者治理』的架構。」

「香港必須由愛國者治理——這是我們的原則，」一位姓李的土木工程師向《法新社》表示。他補充說「僅僅因為某些（候選人）不能參與並不會影響選舉」。

這次選舉被視為香港政治環境的一個轉折點，標誌著自1997年香港回歸中國以來，北京對該地區的控制不斷加強。同時也是1982年香港第一屆區議會直選以來，首次沒有任何民主派人士參選。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：香港舉行「愛國者」區議會選舉 首次完全排除反對派

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex