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TNL+ 2023/12/11,
動物

研究：南極企鵝育兒法寶「4秒鐘微睡眠」，每天打瞌睡1萬次保持對周遭警覺

研究：南極企鵝育兒法寶「4秒鐘微睡眠」，每天打瞌睡1萬次保持對周遭警覺
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

研究人員將觀測重點放在鳥類主要的睡眠型態－慢波睡眠上。測量腦電波圖後發現，這些南極企鵝平均每次只會有3.91秒的慢波睡眠，最長不超過34.22秒，然後每小時會進入慢波睡眠600次以上。

編譯：賴明君

一篇12月刊登於《Science》期刊的研究發現，繁殖期的南極企鵝（chinstrap penguins）為了隨時看顧未孵化的蛋與剛出生的小企鵝，使牠們能夠免於鳥類的襲擊，並且防止其他企鵝偷取巢穴內的鵝卵石，會以一種碎片化的方式累積睡眠時數。

牠們一天會進入超過一萬次的微睡眠（Microsleeping）狀態，每次時間長度約為4秒鐘，累積下來一天可以睡滿11個小時。而這種特殊的睡眠方式，幫助南極企鵝父母們，在危機四伏的環境中保持警覺，同時獲得足夠的睡眠。

所謂的微睡眠指的是因閉眼，以及與睡眠相關的大腦活動，而導致長達數秒鐘的「清醒中斷」（interruptions of wakefulness）。人們因疲勞而打瞌睡的時候，其實就是進入了微睡眠的狀態。由於對需要隨時保持警覺的動物而言，陷入長時間的深層睡眠是相當危險的，因此牠們會選擇採取這種時間短、密度高的睡眠模式。

過去科學家們並不確定動物透過微睡眠獲得的睡眠時數，是否真的能夠累積，並且幫助動物恢復體力。不過這次研究人員在南極喬治王島（King George Island）所進行的研究發現，繁殖期的南極企鵝確實能夠在完全沒有進入長期睡眠的狀況下，透過每日超過一萬次的微睡眠，獲得足夠的休息，並且順利度過繁殖期。

企鵝微睡眠：平均只有3.91秒的慢波睡眠

根據《美聯社》的報導，之所以會展開這項研究，是因為韓國生物學家Won Young Lee發現繁殖期的南極企鵝會頻繁地眨眼睛並且打瞌睡，但需要觀測腦電波才能確定牠們是真的在睡覺。參與研究的德國生物學家拉滕伯格（Niels Rattenborg）也表示，「這些企鵝看起來就像昏昏欲睡的司機，且這種狀態24小時不間斷，持續數個星期。令人驚訝的是，牠們居然能夠正常運作並扶養後代。」

在法國布隆里昂神經科學研究中心（Neuroscience Research Center of Lyon, Bron）與韓國極地研究所（Korea Polar Research Institute）的合作下，科學家們在南極喬治王島一群多達2700對南極企鵝的企鵝群中，選中其中14隻正在孵蛋的企鵝，並在牠們頭部植入測量腦電波的儀器。

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