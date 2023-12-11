亞錦賽冠軍賽台灣0比1不敵日本：徐若熙5局8K好投，陳聖平纏鬥10球吞再見三振淚崩

亞錦賽徐若熙5局8K好投 台灣缺火力支援1分吞敗獲亞軍

（中央社）亞洲棒球錦標賽冠軍戰台灣隊再度與日本交手，打擊仍無法突破，先發投手徐若熙5局好投失掉1分、非責失分，台灣隊終場以0比1吞敗、獲亞軍，日本隊繼2017年後再度奪冠。

亞洲棒球錦標賽冠軍戰昨（10）日在台北大巨蛋舉行，台灣隊與日本爭冠，湧入2萬1013名觀眾入場，台灣隊派出新生代王牌投手徐若熙先發，也展現出色壓制能力。

徐若熙1局下2人出局後被敲出安打，但三振抓到第3個出局數、凍結日本隊攻勢，2局下讓日本隊打者3上3下。

Photo Credit: 中央社 2023第30屆亞洲棒球錦標賽10日晚間在台北大巨蛋的冠軍戰由台日再次對決，台灣投手徐若熙（前）掛帥先發，首局成功三振打者後振臂吶喊。

徐若熙3局下1人出局後被敲出安打，接著讓矢野幸耶敲出三壘方向滾地球，三壘手劉基鴻接球傳給二壘手林靖凱，抓到第2個出局數，但林靖凱轉傳一壘出現暴傳讓跑者推進上二壘，徐若熙接著被向山基生敲出安打、失掉1分。

徐若熙4局下被首名打者跑出內野安打，但接著連抓6個出局數，完成5局投球任務，昨日總計用74球投5局被敲出4支安打，投出8次三振、失掉1分非責失分，最快球速156公里。

台灣隊開賽1局上就靠著拿莫．伊漾二壘打攻占得點圈，但缺適時一擊、沒能跑回分數，陳文杰昨日打擊手感不錯，2局上敲出安打，4局也有適時安打推進，但攻勢沒能延續。

台灣隊2019年冠軍戰擊敗日本、拿下睽違18年的亞錦賽冠軍，今年再與日本爭冠沒能複製奪冠劇本，吞敗拿下亞軍，日本則是繼2017年後再度拿下亞錦賽冠軍。

亞錦賽徐若熙好投結局可惜，盼下次國際賽更好

（中央社）亞錦賽台灣隊昨日不敵日本，不過王牌先發徐若熙繳出5局8K好投，他表示，上去就是拿出自己最好的武器直球，結局雖有點可惜，不過他說：「希望下次國際賽還可以更好」。

亞洲棒球錦標賽昨日在台北大巨蛋舉行冠軍戰，推出徐若熙先發抗日，總計用74球投5局，僅被敲出4支安打，飆出8次三振，因隊友失誤掉1分、非責失分。徐若熙昨日150公里以上火球連發，最快達156公里，最終台灣隊可惜以0比1落敗，拿下亞軍。

談到昨日自己的表現，賽後徐若熙表示，「上投手丘時還是跟自己說，照平常時去丟，結局怎樣之後再說」；徐若熙昨日直球比例高、火球連發，他說：「知道他們都在打直球，照著嘉翔（捕手）配的球種去丟，我最好的就是直球，一開始就是拿出來去對決打者。」

雖然徐若熙在4局下為了跳起來接球，落地時有拉到腳，不過他說：「我覺得沒有影響到投球，沒有大礙」；徐若熙昨日的非責失分是在3局下，因為二壘手林靖凱暴傳而沒能完成雙殺，不過徐若熙說：「反而是我面對上一個打者時，壞球走在前面，連續3顆失投，每個人都會失誤，不用去怪誰。」

人生首場成棒國際賽，最後以亞軍畫下句點，徐若熙說：「我覺得比較可惜，希望下次國際賽還可以更好，因為已經過了，接下來就是明年賽季、甚至是明年12強賽」；不過他也指出，這次亞錦賽收穫很多，知道怎麼對付國際賽強打者。

Photo Credit: 中央社 2023亞洲棒球錦標賽冠軍戰10日晚間再度上演「台日大戰」，凌晨2萬1999張門票開賣不到2分鐘就完售，在現場熱情球迷應援下，台灣王牌右投徐若熙登板先發。

纏鬥10球吞再見三振，陳聖平淚崩：讓大家失望了

（中央社）亞洲棒球錦標賽冠軍戰，陳聖平與日本隊投手纏鬥10球後吞下三振，成為最後1個出局數，台灣0比1吞敗。陳聖平難過落淚，直言看到日本捕手衝上場就想哭，「感覺讓大家失望了」。

亞錦賽冠軍戰台灣隊昨日與日本隊交手，日本隊3局下靠著失誤、安打拿下全場唯一1分，台灣隊9局上最後反攻機會，2人出局後陳聖平代打上場與日本隊投手纏鬥，纏鬥到第9球敲出界外全壘打讓全場驚呼，但接著被三振，台灣隊吞敗，獲得亞軍。

賽後隊長拿莫．伊漾抱著陳聖平安慰許久，陳聖平表示，9局的打席只想著2人出局要先上壘，想要幫助球隊，讓比賽可以延續下去，可惜沒能有好的結果，看到日本隊的捕手衝上場，當下就很想哭，再聽到隊友安慰說沒關係、繼續加油，眼淚就忍不住。

陳聖平回憶最後1個打席，全場隨著每一顆球情緒起伏，他表示，很享受當下的氛圍，但還是很自責，感覺讓大家都失望了。

被問起拿莫．伊漾說了什麼，陳聖平眼眶泛淚說：「他跟我說沒關係、已經很好了。」

Photo Credit: 中央社 2023亞洲棒球錦標賽冠軍戰10日上演台日對決，台灣隊陳聖平（左）比賽尾聲代打上陣，與日本投手纏鬥10球後吞下三振，成為最後一個出局數，台灣確定「銀」恨。

陳文杰首度國家隊亞錦有收穫，再聽兄弟應援飆淚

（中央社）亞錦賽台灣隊陳文杰冠軍戰單場2安，首度國家代表隊希望將經驗帶到往後棒球生涯；陳文杰集訓期被台鋼雄鷹擴編選秀選走，昨日賽後聽到原本效力的中信兄弟球迷唱起加油曲，再度忍不住情緒落淚。

陳文杰生涯首度穿上國家代表隊球衣，預賽前2場比賽各敲1安，接著3場比賽沒有安打，昨日冠軍戰對日本單場3打數敲出2安。

陳文杰表示，預賽最後一場比賽在中信兄弟隊的主場洲際棒球場比賽，想要表現給球迷看，可是擊球確實這部分沒有做好、比較可惜，後面幾場趕快調整，想辦法讓打擊確實、想辦法上壘就好，盡可能延續球隊攻勢，昨日冠軍戰收到不錯效果。

生涯首度披上國家代表隊球衣，陳文杰直言，以前錯過了很多次，也知道這次大家很關注這個比賽，很興奮首度國際賽就是在大巨蛋出賽，希望此次國家隊經驗可以延續到往後球員生涯、讓自己更進步。

陳文杰也表示，沒有想過亞錦賽會有這麼多球迷到場，打到後面有感受到大家因為想贏，表現反而綁手綁腳，希望未來遇到這種狀況可以突破，也直言「不管穿什麼球衣，其實都不好穿」。

陳文杰原本效力中信兄弟隊，在亞錦賽開打前在中職擴編選秀被台鋼雄鷹隊選走，昨日賽後兄弟隊球迷高唱陳文杰應援曲，也讓陳文杰再度忍不住情緒落淚；但球迷隨後喊「就算到台鋼還是會三振你」，陳文杰回應：「就算到台鋼我還是會想辦法打出全壘打」。

Photo Credit: 中央社 2023亞洲棒球錦標賽台灣隊陳文杰為首度穿上國家代表隊球衣，他10日受訪表示，很興奮首度國際賽就是在大巨蛋出賽，希望這次經驗可以延續到往後球員生涯、讓自己更進步。

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