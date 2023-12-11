日本自民黨醜聞延燒：安倍派核心「5人眾」涉收取餐會回扣，岸田文雄恐全面改組內閣
我們想讓你知道的是
安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來作為給議員的「回扣」。募款餐會餐券一張要價2萬日圓（約新台幣4400元）。報導指出，這些「回扣」並未記載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」。目前東京地檢特搜部正在調查資金的流向。
安倍派核心5人涉政治獻金疑雲，岸田恐被迫改組內閣
（中央社）日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，傳出派閥核心「5人小組」全數涉入，首相岸田文雄恐將被迫改組內閣及黨務人事。
安倍派自從前會長安倍晉三遭槍殺身亡後，會長一職持續出缺，這段時間都由「5人小組」（日文為5人眾）主導派閥實際運作。「5人小組」成員包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，及參議院幹事長世耕弘成。
相關人士透露，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來作為給議員的「回扣」。這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金）。
安倍派未刊載獻金收入傳逾億日圓
松野疑似收受安倍派募款餐會收入「回扣」，且未刊載在政治獻金收支報告書上。這些未刊載的收入總額，最近5年可能超過1000萬日圓。
目前傳出安倍派方面未刊載總金額超過一億日圓，而有領到「回扣」的議員方面，甚至有單一人就領到數千萬日圓的情況。
日本《讀賣新聞》報導，除了高木毅與松野博一涉收受「回扣」外，現在也延燒到西村康稔、萩生田光一及世耕弘成。不只一位日本政府與執政黨相關人士透露，岸田已在評估撤換松野博一及高木毅。
由於上述5人同屬安倍派核心「5人小組」成員，目前有看法認為岸田將被迫大幅改組內閣及進行自民黨黨務主管人事異動。
岸田12月9日晚間在首相公邸與自民黨副總裁（副主席）麻生太郎碰面，可能針對松野後繼人選等在內的因應作為進行商議。
有關松野與高木兩人去職時機點，傳出岸田將在考量12月13日國會本會期休會及2024年度中央政府總預算案編列狀況等再做決定，但應該會在2024年1月國會新會期開議前完成相關人事改組異動。
政治獻金風暴將重創安倍派
《朝日新聞》報導，岸田有意撤換涉收受「回扣」的安倍派「5人小組」成員，將在近期展開實際上的內閣改組及黨務主管人事異動，屆時安倍派幹部將從岸田政府去職。
《日本經濟新聞》報導，安倍派自從時任會長、前首相安倍晉三於2022年7月遭槍擊身亡後，就轉為由「5人小組」掌管會長出缺的派閥實務運作。而這次爆發的政治獻金風暴，也將重創安倍派運作。
在此之前，岸田重用安倍派「5人小組」，今年9月進行的內閣改組及黨務一級主管人事異動時，這5人全數被留任在內閣或黨務要職上，如今也因此進一步發展到動搖執政的事態。
岸田內閣目前支持率持續低迷，接下來有可能因為政治獻金風暴陷入更為嚴峻的處境。
岸田因應風暴慢半拍
報導也提到岸田政府對政治獻金風暴的因應慢半拍。
自民黨總務會長森山裕等人曾建議岸田早日解散眾議院進行改選，這項建議可能是基於在野黨共產黨刊物日前已報導，自民黨內5派閥涉政治獻金募款餐會疑雲，及有大學教授對此提出刑事告發。
但岸田直到媒體出現相關報導隔週的12月4日，才在自民黨黨務主管會議上說「黨中央也將考慮如何因應」。他接著在12月6日終於表示，已要求黨務主管現階段全面暫停派閥主辦的政治獻金募款餐會。
隔天的12月7日，岸田出面表明自己在擔任首相及自民黨總裁（黨主席）期間，不會再擔任岸田派（宏池會）的會長，將暫離派閥運作。
其實岸田從2021年10月上任首相以來，對他未循過去首相慣例卸下派閥會長職務就有不少質疑聲浪；所以在岸田宣布決定暫離派閥後，黨內外都有人批評「事到如今」才做決定。
檢方擬出手，待國會休會邀議員說明
《產經新聞》報導，針對安倍派涉及未如實申報政治獻金募款餐會收入疑雲，相關人士透露，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）正協調待12月13日國會休會後，邀安倍派幹部等國會議員說明。
東京地方檢察廳將跟上級單位商議後再做最後判斷。
東京地檢特搜部認為議員未刊載在政治獻金收支報告書中的金額有很大出入，在審慎關注其惡意性質與參與程度等同時，認為不光是會計負責人，也必須跟議員本人進行確認。
安倍派大咖涉政治獻金疑雲，傳前奧運大臣也涉案
日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，除了傳出安倍派核心6名幹部涉案外，今晚再傳出前奧運大臣、現任參議員橋本聖子也涉入。
《日本放送協會》（NHK）報導，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來作為給議員的「回扣」。募款餐會餐券一張要價2萬日圓（約新台幣4400元）。
報導指出，這些「回扣」並未記載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」。目前東京地檢特搜部正在調查資金的流向。
安倍派自從前會長安倍晉三去年7月8日輔選時遇刺身亡後，會長一職出缺，這段時間由擔任座長的前文部科學大臣（前教育部長）鹽谷立及「5人小組」主導派閥實際運作。
「5人小組」成員包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，以及參議院幹事長世耕弘成。
安倍派幹部涉入政治獻金疑雲後，現在傳出可能會被拔官或解除在自民黨內的要職，如此一來，首相岸田文雄不得不進行內閣改組，岸田政府內的安倍派大咖將全被剔除。
日本《朝日新聞》報導，收到回扣當成小金庫金額最高的是參議員大野正泰收到約5000萬日圓。其次是眾議員池田佳隆、谷川彌一分別收到逾4000萬日圓。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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