日本自民黨醜聞延燒：安倍派核心「5人眾」涉收取餐會回扣，岸田文雄恐全面改組內閣

安倍派核心5人涉政治獻金疑雲，岸田恐被迫改組內閣

（中央社）日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，傳出派閥核心「5人小組」全數涉入，首相岸田文雄恐將被迫改組內閣及黨務人事。

安倍派自從前會長安倍晉三遭槍殺身亡後，會長一職持續出缺，這段時間都由「5人小組」（日文為5人眾）主導派閥實際運作。「5人小組」成員包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，及參議院幹事長世耕弘成。

相關人士透露，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來作為給議員的「回扣」。這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金）。

安倍派未刊載獻金收入傳逾億日圓

松野疑似收受安倍派募款餐會收入「回扣」，且未刊載在政治獻金收支報告書上。這些未刊載的收入總額，最近5年可能超過1000萬日圓。

目前傳出安倍派方面未刊載總金額超過一億日圓，而有領到「回扣」的議員方面，甚至有單一人就領到數千萬日圓的情況。

日本《讀賣新聞》報導，除了高木毅與松野博一涉收受「回扣」外，現在也延燒到西村康稔、萩生田光一及世耕弘成。不只一位日本政府與執政黨相關人士透露，岸田已在評估撤換松野博一及高木毅。

由於上述5人同屬安倍派核心「5人小組」成員，目前有看法認為岸田將被迫大幅改組內閣及進行自民黨黨務主管人事異動。

岸田12月9日晚間在首相公邸與自民黨副總裁（副主席）麻生太郎碰面，可能針對松野後繼人選等在內的因應作為進行商議。

有關松野與高木兩人去職時機點，傳出岸田將在考量12月13日國會本會期休會及2024年度中央政府總預算案編列狀況等再做決定，但應該會在2024年1月國會新會期開議前完成相關人事改組異動。

政治獻金風暴將重創安倍派

《朝日新聞》報導，岸田有意撤換涉收受「回扣」的安倍派「5人小組」成員，將在近期展開實際上的內閣改組及黨務主管人事異動，屆時安倍派幹部將從岸田政府去職。

《日本經濟新聞》報導，安倍派自從時任會長、前首相安倍晉三於2022年7月遭槍擊身亡後，就轉為由「5人小組」掌管會長出缺的派閥實務運作。而這次爆發的政治獻金風暴，也將重創安倍派運作。

在此之前，岸田重用安倍派「5人小組」，今年9月進行的內閣改組及黨務一級主管人事異動時，這5人全數被留任在內閣或黨務要職上，如今也因此進一步發展到動搖執政的事態。

岸田內閣目前支持率持續低迷，接下來有可能因為政治獻金風暴陷入更為嚴峻的處境。

岸田因應風暴慢半拍

報導也提到岸田政府對政治獻金風暴的因應慢半拍。

自民黨總務會長森山裕等人曾建議岸田早日解散眾議院進行改選，這項建議可能是基於在野黨共產黨刊物日前已報導，自民黨內5派閥涉政治獻金募款餐會疑雲，及有大學教授對此提出刑事告發。

但岸田直到媒體出現相關報導隔週的12月4日，才在自民黨黨務主管會議上說「黨中央也將考慮如何因應」。他接著在12月6日終於表示，已要求黨務主管現階段全面暫停派閥主辦的政治獻金募款餐會。

隔天的12月7日，岸田出面表明自己在擔任首相及自民黨總裁（黨主席）期間，不會再擔任岸田派（宏池會）的會長，將暫離派閥運作。

其實岸田從2021年10月上任首相以來，對他未循過去首相慣例卸下派閥會長職務就有不少質疑聲浪；所以在岸田宣布決定暫離派閥後，黨內外都有人批評「事到如今」才做決定。

檢方擬出手，待國會休會邀議員說明

《產經新聞》報導，針對安倍派涉及未如實申報政治獻金募款餐會收入疑雲，相關人士透露，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）正協調待12月13日國會休會後，邀安倍派幹部等國會議員說明。

東京地方檢察廳將跟上級單位商議後再做最後判斷。

東京地檢特搜部認為議員未刊載在政治獻金收支報告書中的金額有很大出入，在審慎關注其惡意性質與參與程度等同時，認為不光是會計負責人，也必須跟議員本人進行確認。

安倍派大咖涉政治獻金疑雲，傳前奧運大臣也涉案

日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，除了傳出安倍派核心6名幹部涉案外，今晚再傳出前奧運大臣、現任參議員橋本聖子也涉入。

《日本放送協會》（NHK）報導，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來作為給議員的「回扣」。募款餐會餐券一張要價2萬日圓（約新台幣4400元）。

報導指出，這些「回扣」並未記載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」。目前東京地檢特搜部正在調查資金的流向。

安倍派自從前會長安倍晉三去年7月8日輔選時遇刺身亡後，會長一職出缺，這段時間由擔任座長的前文部科學大臣（前教育部長）鹽谷立及「5人小組」主導派閥實際運作。

「5人小組」成員包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，以及參議院幹事長世耕弘成。

安倍派幹部涉入政治獻金疑雲後，現在傳出可能會被拔官或解除在自民黨內的要職，如此一來，首相岸田文雄不得不進行內閣改組，岸田政府內的安倍派大咖將全被剔除。

日本《朝日新聞》報導，收到回扣當成小金庫金額最高的是參議員大野正泰收到約5000萬日圓。其次是眾議員池田佳隆、谷川彌一分別收到逾4000萬日圓。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航