亞錦賽徐若熙好投獲日本教頭稱讚，台灣4人入選明星隊，周宗志：年輕投手群未來不可限量

亞錦賽徐若熙好投獲日本教頭稱讚 台灣4人入選明星隊

（中央社）亞洲棒球錦標賽日本隊昨（10）日以1比0擊敗台灣隊，相隔1屆再度拿下亞錦賽冠軍，不過日本隊總教練川口朋保表示，台灣的投手很厲害，尤其是徐若熙是潛力非常好的投手。

日本隊昨日在亞錦賽冠軍戰完封台灣隊，推出3名投手，先發投手加藤三範主投6局，被敲出5支安打，沒有出現四壞球保送，送出4次三振；接著渕上佳輝後援投2局僅被敲1支安打，最後王牌投手嘉陽宗一郎再度登板，投1局沒有失分，終場日本就以1比0獲勝。

不過昨日台灣隊王牌投手徐若熙也繳出5局8次三振、僅1分非責失好投；接著林詔恩後援投3局，僅被敲1支安打，沒有失分。川口朋保賽後表示，「台灣的投手很厲害，有把特色發揮出來，我們日本的先發投手也有將潛力發揮出來，能夠先得分對我們有非常大的幫助。」

對於徐若熙的印象，川口朋保則指出，徐若熙能夠將直球控制在低角度，速度也很快，是潛力非常好的投手。

台灣隊昨日打線全場被日本投手壓制，川口朋保提到，台灣隊長拿莫．伊漾前幾場都打第9棒，昨日改打第1棒，「感覺他對日本投手的Timing掌握得很好，第1局就被他敲二壘安打，當下想說如果能夠守下來的話，後面應該就沒問題。」

個人獎項部分，最有價值球員為日本隊向山基生，明星隊分別為先發投手嘉陽宗一郎（日本）、後援投手趙丙炫（韓國）、捕手馬奈格（Mark Steven Manaig）（菲律賓）、一壘手拿莫．伊漾（台灣）、二壘手矢野幸耶（日本）、三壘手劉基鴻（台灣）、游擊手林承飛（台灣）、外野手陳孝允（台灣）、博西托（Erwin Bosito）（菲律賓）、向山基生（日本）、指定打擊金凡錫（韓國）。

徐若熙亞錦賽抗日火球連發，葉總讚比上一場更穩

（中央社）亞錦賽冠軍戰昨日在台北大巨蛋進行，王牌徐若熙先發5局沒有責失，最快飆到156公里，送出8次三振，味全龍教頭葉君璋直呼，昨日比上一場更穩定，直球、變化球都很有水準。

徐若熙在3日亞錦賽首戰先發登板對韓國，當時用77球投7局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，飆出10次三振，沒有失分，拿下大巨蛋史上首場勝投。徐若熙昨日再度於冠軍戰登板抗日，用74球投5局，僅被敲出4支安打，飆出8次三振，因隊友失誤掉1分非責失分。

而且上一場徐若熙最快球速150公里，昨日卻150公里以上火球連發，最快達156公里，155公里的火球也好幾顆，讓日本隊打者頻頻吞三振。

上一場徐若熙先發時，母隊味全龍隊總教練葉君璋就在本壘後方觀眾席看球，昨日葉君璋同樣有到現場看子弟兵。

葉君璋表示，徐若熙昨日的速球比上一場更穩定，看起來直球比例較多，5局裡面直球的速度幾乎沒有低於150公里，「加上變化球，像是曲球、滑球、變速球，都很有水準，各方面看起來都滿不錯的，比上一場更謹慎一點」。

徐若熙上一場賽後曾表示，動作跑掉時，本來想要找葉君璋坐在哪裡，但一度找不到，不過葉君璋認為，「現在他要學會怎麼去調整，看得出來他現在已經可以自己慢慢調整，不會像之前那樣會找不到」。

徐若熙的好表現也獲國外球探關注，對此葉君璋說：「合理啦，如果他好到被國外注意，或有一天被簽走，我們會替他高興，唯一擔心只有他的身體健康。」葉君璋透露，味全龍隊老闆也擔心徐若熙的身體狀況，「會打電話來問他有沒有問題」。

Photo Credit: 中央社 2023第30屆亞洲棒球錦標賽10日晚間進行冠軍戰，台灣王牌徐若熙（右）先發5局無責失分，最快飆速達156公里、送出8次三振，展現出色壓制力。

亞錦賽台灣投手6戰僅失5分，周宗志：未來不可限量

（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊投手群6戰僅失5分，投手教練周宗志直言這批年輕投手若能再精進控球及決勝球，讓心理層面更強大，未來不可限量。

亞洲棒球錦標賽台灣隊投手群表現亮眼，預賽依序對上韓國、巴勒斯坦、香港，超級循環賽與日本、菲律賓隊交手，昨日冠軍戰再與日本隊交手，投手群6場比賽僅失5分。

周宗志肯定這批投手群表現，也提到很多球員從青棒時期就曾看過，徐若熙進到職棒後進步很多，未來性非常棒，林詔恩雖然球速不是很快，但國際賽也可以展現很好壓制能力。

周宗志特別提到，林詔恩和伍祐城也都有打中職賽事，現在是季後時間，明顯感受到他們身體都在疲勞狀態，特別是林詔恩，但他2次登板都展現調適能力，讓表現不至於落差過大，在年輕投手中很少見。

周宗志也提到孫易磊這一年進步很大，明（2024）年展開日職球季後，如果決勝球可以練得更棒，無論未來在職棒，還是國際一級賽事都會有不錯發展。

周宗志肯定年輕投手的成長，認為現在投手群的觀念都在改變，有基本速度，如果加上不錯控球及決勝球，投球表現落差不會太大，如果有辦法在心理層面更強大的話，這批投手未來不可限量。

Photo Credit: 中央社 2023第30屆亞洲棒球錦標賽台灣隊9日超級循環賽面對菲律賓隊，獲勝就能晉級冠軍戰，重要一役派出19歲投手伍祐城掛帥先發。

Photo Credit: 中央社 2023亞洲棒球錦標賽開幕戰由地主台灣隊與韓國隊交手，台灣隊先發徐若熙完成7局投球任務，第8局由孫易磊（圖）接替登板。

亞錦賽日本展現社會隊實力，投手控球、速度並進是關鍵

（中央社）亞洲棒球錦標賽以社會人隊為主體的日本隊展現高水準，冠軍戰以1比0擊敗台灣奪冠；台灣隊投手教練周宗志點出台灣社會隊投手大多以控球取勝，但想在國際賽有更好成績，控球及球速要並進。

亞洲棒球錦標賽日本此次以社會人隊為主體，但無論攻守都展現超水準表現，超級循環賽複賽對台灣隊先發的投手嘉陽宗一郎，昨日冠軍戰也有後援登板，周宗志表示，嘉陽宗一郎能力及速度是職棒等級身手。

周宗志先前多次帶領青棒國家隊打國際賽，現在接任業餘社會隊新北禾聯棒球隊總教練，此次是首度入成棒國家隊教練團。

周宗志表示，台灣的社會隊也有像嘉陽宗一郎這樣的投手，但人數沒有辦法像日本這麼多，在日本幾乎每支社會隊都可以有1、2人，打者能常常面對這樣的A級投手，自然可以進步更快。