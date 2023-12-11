哈瑪斯：除非談判否則以色列討不回任何人質；聯合國、世衛秘書長譴責安理會無視加薩人道危機
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援助機構警告，加薩已瀕臨遭到疾病和飢餓擊垮的邊緣。世界衛生組織秘書長譚德塞對分裂而且「癱瘓的」聯合國安全理事會未能要求停火予以譴責。哈瑪斯集團旗下的武裝團體表示，除非以色列投入有條件的囚犯交換人質協議談判，否則無法追回任何人質。
以色列總理向哈瑪斯喊話：放下武器立刻投降
（中央社）以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於加薩走廊（Gaza Strip）已經激戰逾兩個月之際，今天（當地時間10日）要求巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）武裝分子放下武器，強調哈瑪斯氣數已盡。
《法新社》報導，納坦雅胡在聲明中指出：「戰爭仍然持續，不過已經來到終結哈瑪斯集團的開端。我向哈瑪斯恐怖分子喊話：結束了，別為（哈瑪斯領導人）辛瓦（Yahya Al-Sinwar）捐軀，現在就投降。」
「過去幾天，已經有數十位哈瑪斯恐怖分子向我軍投降。」
不過以色列軍方沒有提供哈瑪斯成員投降的證據，哈瑪斯也否認這種說法。
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）近一個月前也曾表示，哈瑪斯已經「失去對加薩走廊的掌控」。
哈瑪斯：除非談判否則以色列討不回任何人質
巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團旗下的武裝團體今天表示，除非以色列投入有條件的囚犯交換人質協議談判，否則無法追回任何人質。
《路透社》報導，半島電視台（Al Jazeera）播出哈瑪斯集團所屬武裝團體艾茲丁・卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）錄製的語音聲明，作以上表示。他說以色列無法靠「失敗軍事行動」討回任何一名俘虜。
烏貝達並且聲稱，加薩走廊恢復戰鬥10天以來，已有180部以色列運兵車、戰車和推土機遭到哈瑪斯戰士部分或全部摧毀。
《法新社》報導，以色列以殘酷軍事攻勢回應哈瑪斯10月7日突襲，將加薩大部分地區夷為廢墟。據哈瑪斯掌控的加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）今天表示，已有1萬7997名巴勒斯坦人喪生、4萬9229人受傷。
援助機構警告，加薩已瀕臨遭到疾病和飢餓擊垮的邊緣。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對分裂而且「癱瘓的」聯合國安全理事會（Security Council）未能要求停火予以譴責。
譚德塞說，「加薩衛生體系陷入困境、正在崩潰」，36家醫院只剩14家仍然以一點能量在運作。
聯合國估計，240萬加薩人中已有190萬人流離失所，其中約半數為兒童。許多人被迫往南部逃，但是沒有安全所在可以容身。
聯合國秘書長批安理會被癱瘓，未能要求加薩停火
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，他很遺憾聯合國安全理事會未能要求加薩走廊停火，同時譴責「癱瘓」這個全球性機構的歧見。
《法新社》報導，古特瑞斯在卡達的「杜哈論壇」（Doha Forum）上表示，安理會「被地緣戰略分歧癱瘓」，這破壞了以哈戰爭的解決方案。以色列與巴勒斯坦人集團「哈瑪斯」自10月7日作戰至今。
美國兩天前否決一項呼籲加薩停火的決議案。古特瑞斯說，安理會對這場衝突的反應遲緩，「嚴重破壞（自身）威信和公信力」。
他告訴杜哈論壇與會者：「我再次呼籲宣布人道停火。遺憾的是，安理會未能做到。我可以發誓，我不會放棄。」
根據加薩統治者哈瑪斯的衛生當局，2個月的作戰已導致加薩1萬7700多人死亡，死者多半是婦孺。古特瑞斯之前為此召開安理會緊急會議。
加薩立即人道停火決議草案，聯大可能12日表決
外交官今天表示，聯合國大會193個會員國很可能於12日，針對要求以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團立即人道停火的決議草案展開表決。
《路透社》報導，聯合國安全理事會要求加薩走廊立即人道停火的決議案9日遭到美國否決。
聯合國大會10月曾以121國贊成、14國反對、44國棄權而通過決議，要求「立即、持久和持續的人道主義停火，從而促成停止敵對行動。」
卡達：持續調解以哈衝突，尋求達成新休戰協議
卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）今天表示，儘管以色列持續轟炸加薩，縮小取得成功結果的機會之窗，卡達持續在以色列及哈瑪斯間居中調解，以達成新加薩休戰協議，並使哈瑪斯釋放更多人質。
《法新社》報導，卡達是以色列及巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯談判的關鍵調解者，曾促成雙方休戰7天，期間以色列釋放大量巴勒斯坦囚犯，讓人道援助進入加薩走廊，換得哈瑪斯釋放大批以色列人質，直到休戰協議在本月初結束。
穆罕默德在卡達首都舉辦的「杜哈論壇」上指出：「卡達國與我們的夥伴正繼續努力。我們不會放棄。」但他說：「（以色列）持續轟炸正使我們的機會之窗縮小。」
穆罕默德說：「我們將繼續行動，我們致力使人質獲釋，但我們也致力中止這場戰爭。」但他也說：「我們沒有看到（以哈）雙方有同樣的意願。」
加薩衛生達災難等級世衛坦承難改善，醫示警可能爆發痢疾霍亂
世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，即使執行委員會通過緊急世衛動議，取得更多醫療人員與資源管道，仍幾乎難以改善加薩「災難性」的衛生狀況。
《路透社》報導，以色列攻擊加薩導致大多數民眾無家可歸，巴勒斯坦官員也形容加薩的衛生狀況為災難性，幾乎沒有電力、糧食或乾淨用水，醫療系統也瀕臨崩潰。
阿富汗、卡達、葉門與摩洛哥提出的緊急動議，一來尋求讓醫療人員與物資運入加薩，二來要求世衛記錄針對醫療人員與病患的暴力行徑，三來取得資金重建醫院。
世衛組織秘書長譚德塞說：「我必須老實跟各位說，在當前情況下，這些任務幾乎難以達成。」
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
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現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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