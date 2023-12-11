哈瑪斯：除非談判否則以色列討不回任何人質；聯合國、世衛秘書長譴責安理會無視加薩人道危機

以色列總理向哈瑪斯喊話：放下武器立刻投降

（中央社）以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於加薩走廊（Gaza Strip）已經激戰逾兩個月之際，今天（當地時間10日）要求巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）武裝分子放下武器，強調哈瑪斯氣數已盡。

《法新社》報導，納坦雅胡在聲明中指出：「戰爭仍然持續，不過已經來到終結哈瑪斯集團的開端。我向哈瑪斯恐怖分子喊話：結束了，別為（哈瑪斯領導人）辛瓦（Yahya Al-Sinwar）捐軀，現在就投降。」

「過去幾天，已經有數十位哈瑪斯恐怖分子向我軍投降。」

不過以色列軍方沒有提供哈瑪斯成員投降的證據，哈瑪斯也否認這種說法。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）近一個月前也曾表示，哈瑪斯已經「失去對加薩走廊的掌控」。

哈瑪斯：除非談判否則以色列討不回任何人質

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團旗下的武裝團體今天表示，除非以色列投入有條件的囚犯交換人質協議談判，否則無法追回任何人質。

《路透社》報導，半島電視台（Al Jazeera）播出哈瑪斯集團所屬武裝團體艾茲丁・卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）錄製的語音聲明，作以上表示。他說以色列無法靠「失敗軍事行動」討回任何一名俘虜。

烏貝達並且聲稱，加薩走廊恢復戰鬥10天以來，已有180部以色列運兵車、戰車和推土機遭到哈瑪斯戰士部分或全部摧毀。

《法新社》報導，以色列以殘酷軍事攻勢回應哈瑪斯10月7日突襲，將加薩大部分地區夷為廢墟。據哈瑪斯掌控的加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）今天表示，已有1萬7997名巴勒斯坦人喪生、4萬9229人受傷。

援助機構警告，加薩已瀕臨遭到疾病和飢餓擊垮的邊緣。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對分裂而且「癱瘓的」聯合國安全理事會（Security Council）未能要求停火予以譴責。

譚德塞說，「加薩衛生體系陷入困境、正在崩潰」，36家醫院只剩14家仍然以一點能量在運作。

聯合國估計，240萬加薩人中已有190萬人流離失所，其中約半數為兒童。許多人被迫往南部逃，但是沒有安全所在可以容身。

聯合國秘書長批安理會被癱瘓，未能要求加薩停火

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，他很遺憾聯合國安全理事會未能要求加薩走廊停火，同時譴責「癱瘓」這個全球性機構的歧見。

《法新社》報導，古特瑞斯在卡達的「杜哈論壇」（Doha Forum）上表示，安理會「被地緣戰略分歧癱瘓」，這破壞了以哈戰爭的解決方案。以色列與巴勒斯坦人集團「哈瑪斯」自10月7日作戰至今。

美國兩天前否決一項呼籲加薩停火的決議案。古特瑞斯說，安理會對這場衝突的反應遲緩，「嚴重破壞（自身）威信和公信力」。

他告訴杜哈論壇與會者：「我再次呼籲宣布人道停火。遺憾的是，安理會未能做到。我可以發誓，我不會放棄。」

根據加薩統治者哈瑪斯的衛生當局，2個月的作戰已導致加薩1萬7700多人死亡，死者多半是婦孺。古特瑞斯之前為此召開安理會緊急會議。

加薩立即人道停火決議草案，聯大可能12日表決

外交官今天表示，聯合國大會193個會員國很可能於12日，針對要求以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團立即人道停火的決議草案展開表決。

《路透社》報導，聯合國安全理事會要求加薩走廊立即人道停火的決議案9日遭到美國否決。

聯合國大會10月曾以121國贊成、14國反對、44國棄權而通過決議，要求「立即、持久和持續的人道主義停火，從而促成停止敵對行動。」

卡達：持續調解以哈衝突，尋求達成新休戰協議

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）今天表示，儘管以色列持續轟炸加薩，縮小取得成功結果的機會之窗，卡達持續在以色列及哈瑪斯間居中調解，以達成新加薩休戰協議，並使哈瑪斯釋放更多人質。

《法新社》報導，卡達是以色列及巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯談判的關鍵調解者，曾促成雙方休戰7天，期間以色列釋放大量巴勒斯坦囚犯，讓人道援助進入加薩走廊，換得哈瑪斯釋放大批以色列人質，直到休戰協議在本月初結束。

穆罕默德在卡達首都舉辦的「杜哈論壇」上指出：「卡達國與我們的夥伴正繼續努力。我們不會放棄。」但他說：「（以色列）持續轟炸正使我們的機會之窗縮小。」

穆罕默德說：「我們將繼續行動，我們致力使人質獲釋，但我們也致力中止這場戰爭。」但他也說：「我們沒有看到（以哈）雙方有同樣的意願。」

加薩衛生達災難等級世衛坦承難改善，醫示警可能爆發痢疾霍亂

世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，即使執行委員會通過緊急世衛動議，取得更多醫療人員與資源管道，仍幾乎難以改善加薩「災難性」的衛生狀況。

《路透社》報導，以色列攻擊加薩導致大多數民眾無家可歸，巴勒斯坦官員也形容加薩的衛生狀況為災難性，幾乎沒有電力、糧食或乾淨用水，醫療系統也瀕臨崩潰。

阿富汗、卡達、葉門與摩洛哥提出的緊急動議，一來尋求讓醫療人員與物資運入加薩，二來要求世衛記錄針對醫療人員與病患的暴力行徑，三來取得資金重建醫院。

世衛組織秘書長譚德塞說：「我必須老實跟各位說，在當前情況下，這些任務幾乎難以達成。」