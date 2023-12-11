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2023/12/11,
歐洲

德國國防部長：俄軍入侵烏克蘭，歐洲和平紅利一去不復返，考慮重拾義務役

德國國防部長：俄軍入侵烏克蘭，歐洲和平紅利一去不復返，考慮重拾義務役
Photo Credit: GettyImages

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佩斯托瑞斯強調，俄國總統普亭說的很明白，俄羅斯「至少」想恢復蘇聯的邊界，打敗烏克蘭後下一個是摩爾多瓦和喬治亞，然後就輪到波羅的海三國、即北約盟國。他呼籲全國民眾改變心態，面對現實，擔起國家安全的重任，不要以為把烏克蘭留給俄羅斯就天下太平。

（中央社）冷戰結束後歐洲承平日久，軍備廢弛，不過隨著俄國進攻烏克蘭，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示和平紅利的時代已一去不復返，他呼籲國人改變心態擔起國防重任，考慮重拾義務役。

德國國防部長佩斯托瑞斯接受最新一期《時代週報》（Die Zeit）訪問時表示，美蘇冷戰結束後，德國人不再相信有軍事威脅，大幅裁軍和減少國防預算，不過隨著俄軍入侵烏克蘭，和平紅利的時代已一去不復返。

佩斯托瑞斯認為，未來德國軍隊應具備作戰能力，嚇阻敵人入侵。

德國上月公布新版的國防方針，強調德國應成為「歐洲集體防禦的支柱」，準備從組織、人員、採購著手因應俄羅斯的威脅。

佩斯托瑞斯舉例說，光今年國防部就向國會提出40件軍購案，年底前可能再增加15件，明年甚至有上百件。

他還說，明年德國將提高國防預算到國內生產毛額（GDP）的2.1％，這是30年來德國第一次達到「北大西洋公約組織」（NATO）設定的2％目標。

自從冷戰結束以來，德軍的員額就不斷減少，2011年停止實施義務役，除非局勢緊張或國家受攻擊的情況下才可徵兵。

目前德國現役軍人僅剩18萬人，遠不及高峰的40多萬人。

佩斯托瑞斯認為應考慮重新引進義務役，呼籲社會展開討論，「當年廢止義務役是一個錯誤」。

德國承平日久，自覺沒有受到直接威脅，社會瀰漫著反戰氣氛，不少民眾因此上街揮舞反戰旗幟，要求政府用談判方式解決俄烏衝突，反對軍援烏克蘭。

對此，佩斯托瑞斯說，和平主義不能造成右臉被打、左臉也該讓人打的結果，或由於輕率讓暴力有機可趁；既然是反對暴力和戰爭的和平主義者，更應保衛自己和協助他人自衛。

佩斯托瑞斯強調，俄國總統普亭（Vladimir Putin）說的很明白，俄羅斯「至少」想恢復蘇聯的邊界，打敗烏克蘭後下一個是摩爾多瓦和喬治亞，然後就輪到波羅的海三國、即北約盟國。

他呼籲全國民眾改變心態，面對現實，擔起國家安全的重任，不要以為把烏克蘭留給俄羅斯就天下太平。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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