西班牙耶誕假期送禮聚餐開銷大，有人靠小額借貸、有人許願中「胖子樂透」好過節
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不少手頭不寬裕的家庭，為了買禮物給孩子，得靠小額借貸咬緊牙關過節。因此，許多西班牙人都將發財的夢想，寄託在總彩金為全球最高的西班牙年度耶誕彩券「胖子樂透」（El Gordo）上。購買「胖子樂透」是西班牙不可缺少的耶誕傳統，單張彩券20歐元（約新台幣676元），頭彩得主每人可贏得稅前40萬歐元（約新台幣1352萬元）的高額獎金。
（中央社）西班牙人今年耶誕節預計平均每人將花費969歐元，用在購禮、餐飲、樂透等。面對大筆開銷和經濟壓力，有人靠小額借貸咬牙過節、有人寄託耶誕彩券「胖子樂透」夢想中獎。
西班牙《先鋒報》（La Vanguardia）報導，根據西班牙消費者協會（ASESCON）的調查，西班牙人今年耶誕節平均花費將高達969歐元（約新台幣3萬2740元），比去年增加了180歐元。
其中，最大筆的支出來自於送大人的禮物和送小孩的玩具，今年每人平均預計花費375.37歐元（約新台幣1萬2680元）送禮。
再來，就如華人過春節要辦年貨、採買年菜，西班牙人耶誕期間採辦酒菜和外出聚餐的支出也不小。受到通貨膨脹影響，食品價格上漲，今年每人平均的飲食預算為267.15歐元（約新台幣9025元）。
此外，今年每人平均的娛樂花費是180.33歐元（約新台幣6090元）、購買耶誕彩券的預算是86.58歐元（約新台幣2925元）、耶誕裝飾與捐贈開銷則為60.19歐元（約新台幣2030元）。
西班牙的耶誕假期比歐洲其他國家長，從12月25日耶誕節、1月1日新年，一路放到1月6日三王節（Día de Reyes，又稱為主顯節Epifanía）才結束。
根據聖經馬太福音記載，耶穌出生時，東方三王受到星星的指引，騎著駱駝在1月6日抵達伯利恆（Bethlehem），在馬槽向耶穌獻上禮物，此為「三王節」的由來。
遵循天主教傳統，西班牙父母是在三王節送禮物給孩子，但隨著耶誕節變得國際化，許多西班牙家庭耶誕節也送禮。
因此，西班牙兒童很幸福，一年可以收到兩次禮物；但是西班牙父母很辛苦，除了採買禮物送親朋好友、參與公司同事的交換禮物活動外，一年還得花雙倍的預算買玩具送小孩。
西班牙廣播電台《零微波》（Onda Cero）指出，根據西班牙消費者聯盟（OCU）的調查顯示，有55%的西班牙消費者意識到他們的送禮開銷會超過預算，26%的消費者傾向1月才送禮，以利用年末的折扣季進行採購。
而伴隨冗長假期而來的，還有無止盡的家族聚餐和朋友聚會。一般西班牙家庭最重視12月24日平安夜（Nochebuena）和12月31日跨年夜（Nochevieja）的兩頓晚餐，但是耶誕節和新年的午餐也不能隨便吃。
大部分的中產家庭會趁此時多花點預算，採買平常較少吃的鮮蝦螃蟹等海鮮、上等的西班牙火腿（Jamón），吃大餐一定得搭配葡萄酒，而跨年夜當然要準備香檳來乾杯慶祝。
耶誕節的應景甜點包括杏仁糖磚（Turrón）、杏仁糖鬆（Polvorón）、杏仁甜糕（Mazapán）、豬油杏仁鬆糕（Mantecados），不可缺少，越多越好。儘管三王節的傳統糕點「國王蛋糕」（Roscón de Reyes）價格一年比一年還貴，但不吃上一塊，就沒有過節的儀式感。
各種「節慶必吃」加總起來，開銷果然驚人。記者往年的平安夜和跨年夜家庭晚餐也是無蝦不歡，今年面對物價上漲、荷包緊縮，家人正在考慮放棄海鮮、改吃烤雞。
採購禮物的心力和密集的家庭聚餐，除了造成經濟壓力，也帶來不小的心理壓力。
不少手頭不寬裕的家庭，為了買禮物給孩子，得靠小額借貸咬緊牙關過節。因此，許多西班牙人都將發財的夢想，寄託在總彩金為全球最高的西班牙年度耶誕彩券「胖子樂透」（El Gordo）上。
購買「胖子樂透」是西班牙不可缺少的耶誕傳統，單張彩券20歐元（約新台幣676元），頭彩得主每人可贏得稅前40萬歐元（約新台幣1352萬元）的高額獎金。
不過，「胖子樂透」的目的不在於創造少數大贏家，而是讓大多數人贏得小額獎金，或起碼不賺不賠。這很符合西班牙人注重「分享」的精神；家人、好友、同事、鄰居每年都會相約集資合買彩券，以享受一起期待開獎、一同慶祝中獎的喜悅。
位在馬德里的百年彩券行「馬諾利達女士」（Doña Manolita）多次開出頭獎，被視為最幸運的彩券行之一，每年12月都有冗長的排隊人潮。
《中央社》記者訪問剛從「馬諾利達女士」彩券行買到「胖子樂透」的卡門（Carmen）每年花費多少錢購買耶誕彩券，卡門表示，大約80歐元到100歐元（約新台幣2700元到3380元），但總是和親朋好友分享。
卡門告訴記者，她這天早上9點就抵達彩券行門口，排了5小時才買到。她說，這是她第8年來排隊買彩券，雖然要排很久，但是她沒得抱怨，畢竟每年都中獎。她還提到， COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前，12月才有排隊人潮；疫情後，11月就大排長龍了。
面對耶誕節的沈重經濟壓力，多數西班牙人仍堅持花錢買幾張「胖子樂透」，買個夢想和希望好過節，這也算是西班牙人的「耶誕精神」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
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