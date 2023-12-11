聯合國氣候峰會COP28，民間團體、官方與邦交國協力合作，「借殼上市」讓台灣曝光
我們想讓你知道的是
集結全台逾百家企業的「台灣氣候聯盟」首次在COP場內設館，台達電、台積電等90家贊助企業的標誌，成為布滿整面牆的主視覺。友達光電董事長彭双浪告訴《中央社》記者，許多與會者造訪他們的館區，對與台灣科技業的合作機會表達高度興趣。
（中央社）要在聯合國場子裡「看見台灣」十分不易，吸引全球超過7萬人到杜拜參加的史上最大氣候峰會COP28，在民間團體、官方與邦交國協力合作下，13天會議期間透過多場活動「借殼上市」，努力讓台灣的名字發光。
自11月30日起召開的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）即將在12日畫下句點，究竟要如何加速因應氣候變遷危機，考驗197個締約國共同解決問題的誠意。
被迫隱形，台灣透過友邦發聲
雖然全球暖化議題理應「沒有人是局外人」，偏偏台灣無法成為締約國，在政府氣候談判中被迫隱形。受壓迫經驗豐富的台灣，生存之道除了自動跟上國際新規則，在聯合國體制外取得「同等學力證明」，還有就是透過友邦發聲。
在氣候議題上，台灣與太平洋島國等邦交國的合作特別有意義。這些經濟低度發展的小島國二氧化碳排放量甚低，卻深受其他高碳排國家所帶來的暖化之害。
馬紹爾群島（Marshall Islands）自然資源和商業部長席克（John M. Silk）在該國與台灣工業研究院合辦的COP28場邊論壇中說，「1.5度C對馬紹爾而言是生命問題」，海平面上升正逐漸吞沒這些小島國的土地，他哽咽的說：「沒有島就沒有我們，當你失去你的國家，要去哪裡？」
太平洋島國需要「氣候正義」，台灣則需要國際正義。當擁有經濟力和技術力的台灣大力協助這些友邦因應氣候威脅，而擁有聯合國席次和氣候公約締約國身分的友邦在會場為台灣打抱不平，就是向國際傳達、凸顯各自遭遇的不正義。
因此，這種互補不該成為台灣酸民口中「又來要錢」，或是友邦懷疑台灣只想利用而缺乏真心的「弱弱相欺」。特別在氣候這個橫掃全球各領域的議題上，更有機會互相拉抬。
COP28會議期間，帛琉（Palau）、史瓦帝尼（Eswatini）等共6個友邦元首利用其「國家宣言」時段發言感謝台灣協助該國建立氣候韌性，並呼籲讓台灣參與峰會；其中數個國家館的設置受台灣贊助，不僅空間提供台灣民間團體、半官方機構舉辦講座，還有5個邦交國與台灣團體聯名舉辦、列入COP28官網正式議程並直播的場邊論壇。
環保團體、企業積極參與，提升台灣能見度
除了邦交國幫助台灣在聯合國場子「借殼上市」，台灣環保團體、企業、研究機構的活動力也有極大助益。
例如台灣民間這次參與一大特色，就是科技業的空前踴躍程度。包括友達光電董事長彭双浪，宏碁董事長陳俊聖和永續長劉靜靜、華碩永續長吳澤欽都來到杜拜。
集結全台逾百家企業的「台灣氣候聯盟」首次在COP場內設館，台達電、台積電等90家贊助企業的標誌，成為布滿整面牆的主視覺。彭双浪告訴《中央社》記者，許多與會者造訪他們的館區，對與台灣科技業的合作機會表達高度興趣。
這正突顯了台灣科技產業在全球供應鏈上的關鍵地位，也是氣候議題的重要一環。供應鏈減碳進程箭在弦上，是台灣出口產業的重大壓力，但表現得好也將成為轉型典範。
氣候峰會在聯合國體系裡很特殊，與「世界衛生大會」（WHA）主要由公共衛生和醫界人士參與不同，COP除了政府代表，更是非政府組織（NGOs）和各種領域專業者的天下，台灣與各國民間團體平起平坐，有別於政治上的受排擠。
這讓沒有真正NGO的中國弱點曝露出來。
沒有NGO，曝露中國參與國際氣候議題軟肋
中國民間團體在COP28的場邊活動以企業和學者為主，例如中央社記者曾走進一場「加速綠色創新論壇」，空間比其他場邊論壇大許多，主持人來自中國科技大廠華為，講者中除了他國NGO代表，還有3名都是華為的公共關係部門主管，與台灣企業多由永續長出席大異其趣。
再如聯合國氣候公約官方認證的九大社群之一「青年氣候行動」（YOUNGO）各國成員在COP會場十分活躍，「台灣青年氣候聯盟」參與其中，並在部長級會議上發言。相形之下，中國青年能與國際青年一同站在政府的對立面，監督談判、表達異議嗎？
甚至在一場帛琉與台灣民團合辦的論壇中，台灣排灣族青年分享了原住民向政府抗爭的案例、環團代表直言在台灣談氣候議題不能不談原住民人權，看似揭露台灣做不好的一面，但除了在場帛琉官員略顯尷尬，台上台下的台灣與會者卻十分自在，凸顯台灣的民主自信。
氣候峰會成國際外交場域，台灣仍有進步空間
不過，正因氣候峰會已成國際重要外交場域，台灣的突圍之道仍有進步空間。
多次參與COP的台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯觀察，這次慕尼黑安全會議（MSC）舉辦「氣候安全時刻」（Climate Security Moment）周邊會議，強調氣候政策須與國家安全、外交與國防政策相互整合，德國也順勢提出全球首個「氣候外交戰略」，強調在COP體制之外，要透過各類雙邊與多邊合作，加速全球能源公正轉型。
他表示，這次台灣雖有超過120名各類身份的與會者，但由於欠缺整體性的「氣候外交戰略」，無法在各類限制下發揮具體綜效。
趙家緯舉例，眾所矚目的「損失與損害」基金在COP28開幕第2天便通過，當時多個國家紛紛提出捐助承諾，總計已達近8億美元，台灣在與邦交國合作的官方周邊會議上，卻未見對小島國家提出新的氣候援助承諾。
換言之，台灣在策略上其實可更「趕流行」，緊跟氣候峰會的新聞焦點，在國際輿論最關注的議題上趁勢而為，會比自己努力在場邊造勢、帶話題更易見效。
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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