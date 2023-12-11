穆迪下調中國信評展望為負面，英國《金融時報》：憂中國報復搜查，發布前要求員工先離開辦公室

穆迪下調中國信評展望為負面，恐引外資減持資產

（中央社）國際信用評等機構穆迪（Moody's）將中國主權信用評等展望從穩定下調至負面。分析指出，這個訊息恐將引發外資減持中國資產、推高海外發債融資成本、人民幣資產被拋售等。

穆迪5日下調中國評等展望至「負面」，消息提前於網路曝光，直接衝擊股市信心，上證指數5日收2972.30點，跌幅1.67%；這是上證指數自10月下旬失守3000點後，再次跌破3000點大關。上證指數今收2968.93點，跌幅0.11%。

《路透社》報導指出，在中國經濟前景疲弱情況下，穆迪下調中國評等展望再挫敗投資者信心，恐引發外資減持中國資產，推高中國海外發債融資成本，進而使中國資產品質再惡化；穆迪的舉動也會加大中國官方介入穩定人民幣匯率的壓力。

荷蘭國際集團（ING Group）亞太區研究主管卡奈爾（Rob Carnell）表示，中國政府使用了許多工具驅動經濟需求，不過效果有限，可見要使人們重拾市場信心非常地困難。

有分析師認為，中國必須提供可靠的長期路線圖來解決結構性弱點，才能換得市場穩定情緒。

愛馬仕投資管理公司（Federated Hermes）高級投資組合經理張凱文（Calvin Zhang）認為，中國目前的首要任務是穩定成長勢頭、增強人們對未來的信心，中國應該增加財政支出去解決地方政府的隱性債務危機。

對於中國經濟前景，惠譽信評、標準普爾全球信評沒有改變中國評等。惠譽8月確認中國A+評等，展望穩定；標普維持中國A+評等，展望穩定，目前皆未有更新。

憂中國報復搜查，穆迪調降信評前要求員工離開辦公室

（中央社）英國《金融時報》7日報導，國際信用評等機構穆迪將中國主權信用評等展望調降至負面之前，通知其中國員工離開辦公室；2名員工透露，因爲擔心可能會受到中國官方報復。

穆迪（Moody's）5日發表報告，重申中國長期本幣和外幣發行人評等為A1，但援引中期經濟成長下滑以及房地產產業規模持續縮減等理由，調降中國政府信用評等展望，從「穩定」降至「負面」。中方隨即指這存在一些誤判，評等結果值得商榷。

《金融時報》（Financial Times）報導，在宣布將中國主權信用評等調降為「負面」的前幾天，穆迪要求北京和上海的員工居家上班，香港員工據指被告知避免前往中國。

另穆迪也建議香港分析師暫時避免前往中國。

一名駐中國的穆迪員工指出，「他們沒有告訴我們緣由，但每個人都知道原因，我們害怕被當局搜查。」

這名員工說，雖然突襲搜查仍被認為不太可能，但如果中國當局真的突襲，居家上班的作法可能會阻止當局在同一個地點詢問多名員工。

另一名員工表示，「如果中國當局想展開行動，他們可以給你找麻煩。」

對於要求員工居家上班，穆迪發言人回應，對維護評等流程的機密性和完整性的承諾至關重要，因此無法對與特定信用評級或發行人相關的內部討論（如果有）發表評論。

美國紐約諮詢公司22V Research中國研究主管赫爾森（Michael Hirson）表示，「如果基於對前景而採取的評級行動，結果造成對穆迪公開打壓的行為，我會感到驚訝」，但顯然北京如何處理此事受到投資者和商界密切關注。

過去數年以來中美關係日益緊張，再加上中國今年實施新修訂的「反間諜法」，在中國經商的外企面臨越來越大的壓力。

中國今年發生多例突擊搜查外資公司及拘留員工事件，包括3月美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處員工被拘留，接著貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處被突擊搜查，其後國際專業諮詢公司凱盛融英（Capvision）也遭突擊搜查。

此外，日本1家商社在中國的1名中國籍員工，以及可能跟這家日本商社有交易關係的中國國有企業1名中國員工，今年3月也分別在中國國內被拘留。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰