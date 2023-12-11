穆迪下調中國信評展望為負面，英國《金融時報》：憂中國報復搜查，發布前要求員工先離開辦公室
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《金融時報》（Financial Times）報導，在宣布將中國主權信用評等調降為「負面」的前幾天，穆迪要求北京和上海的員工居家上班，香港員工據指被告知避免前往中國大陸。另穆迪也建議香港分析師暫時避免前往中國。一名駐中國的穆迪員工指出，「他們沒有告訴我們緣由，但每個人都知道原因，我們害怕被當局搜查。」
穆迪下調中國信評展望為負面，恐引外資減持資產
（中央社）國際信用評等機構穆迪（Moody's）將中國主權信用評等展望從穩定下調至負面。分析指出，這個訊息恐將引發外資減持中國資產、推高海外發債融資成本、人民幣資產被拋售等。
穆迪5日下調中國評等展望至「負面」，消息提前於網路曝光，直接衝擊股市信心，上證指數5日收2972.30點，跌幅1.67%；這是上證指數自10月下旬失守3000點後，再次跌破3000點大關。上證指數今收2968.93點，跌幅0.11%。
《路透社》報導指出，在中國經濟前景疲弱情況下，穆迪下調中國評等展望再挫敗投資者信心，恐引發外資減持中國資產，推高中國海外發債融資成本，進而使中國資產品質再惡化；穆迪的舉動也會加大中國官方介入穩定人民幣匯率的壓力。
荷蘭國際集團（ING Group）亞太區研究主管卡奈爾（Rob Carnell）表示，中國政府使用了許多工具驅動經濟需求，不過效果有限，可見要使人們重拾市場信心非常地困難。
有分析師認為，中國必須提供可靠的長期路線圖來解決結構性弱點，才能換得市場穩定情緒。
愛馬仕投資管理公司（Federated Hermes）高級投資組合經理張凱文（Calvin Zhang）認為，中國目前的首要任務是穩定成長勢頭、增強人們對未來的信心，中國應該增加財政支出去解決地方政府的隱性債務危機。
對於中國經濟前景，惠譽信評、標準普爾全球信評沒有改變中國評等。惠譽8月確認中國A+評等，展望穩定；標普維持中國A+評等，展望穩定，目前皆未有更新。
憂中國報復搜查，穆迪調降信評前要求員工離開辦公室
（中央社）英國《金融時報》7日報導，國際信用評等機構穆迪將中國主權信用評等展望調降至負面之前，通知其中國員工離開辦公室；2名員工透露，因爲擔心可能會受到中國官方報復。
穆迪（Moody's）5日發表報告，重申中國長期本幣和外幣發行人評等為A1，但援引中期經濟成長下滑以及房地產產業規模持續縮減等理由，調降中國政府信用評等展望，從「穩定」降至「負面」。中方隨即指這存在一些誤判，評等結果值得商榷。
《金融時報》（Financial Times）報導，在宣布將中國主權信用評等調降為「負面」的前幾天，穆迪要求北京和上海的員工居家上班，香港員工據指被告知避免前往中國。
另穆迪也建議香港分析師暫時避免前往中國。
一名駐中國的穆迪員工指出，「他們沒有告訴我們緣由，但每個人都知道原因，我們害怕被當局搜查。」
這名員工說，雖然突襲搜查仍被認為不太可能，但如果中國當局真的突襲，居家上班的作法可能會阻止當局在同一個地點詢問多名員工。
另一名員工表示，「如果中國當局想展開行動，他們可以給你找麻煩。」
對於要求員工居家上班，穆迪發言人回應，對維護評等流程的機密性和完整性的承諾至關重要，因此無法對與特定信用評級或發行人相關的內部討論（如果有）發表評論。
美國紐約諮詢公司22V Research中國研究主管赫爾森（Michael Hirson）表示，「如果基於對前景而採取的評級行動，結果造成對穆迪公開打壓的行為，我會感到驚訝」，但顯然北京如何處理此事受到投資者和商界密切關注。
過去數年以來中美關係日益緊張，再加上中國今年實施新修訂的「反間諜法」，在中國經商的外企面臨越來越大的壓力。
中國今年發生多例突擊搜查外資公司及拘留員工事件，包括3月美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處員工被拘留，接著貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處被突擊搜查，其後國際專業諮詢公司凱盛融英（Capvision）也遭突擊搜查。
此外，日本1家商社在中國的1名中國籍員工，以及可能跟這家日本商社有交易關係的中國國有企業1名中國員工，今年3月也分別在中國國內被拘留。
新聞來源
延伸閱讀
- 穆迪一同下調香港與中國信評展望至「負面」，《信報》社評：視中港澳「三位一體」
- 中國突襲搜查諮詢公司凱盛融英，「反間諜法」定義模糊不利疫後吸引外資
- 歡迎外資，但必須按照「中國的規矩」來：北京打擊西方諮詢業，美國研調公司關閉中國辦公室
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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