白宮擬邀澤倫斯基再訪，德國智庫：援烏金額大減9成，歐美卡關前景不明
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烏克蘭第一夫人歐倫娜・澤倫斯基對於金援延宕表達嚴重關切，她指出：「我們真的需要幫助。簡單說，大家不能厭倦這種情況，因為如果厭倦，我們就會喪命…如果全世界都厭倦了，他們就會讓我們死去。」
烏克蘭戰費枯竭，白宮：拜登邀澤倫斯基再訪
（中央社）白宮發言人表示，美國總統拜登（Joe Biden）已經邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於12日訪問白宮。美國政府要求的援烏案遭國會擋下後，拜登對處境艱難的基輔展現「堅定不移的承諾」。
《法新社》報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天（當地時間10日）在聲明中表示，在基輔抵抗莫斯科侵略之際，兩位領導人「將會就烏克蘭的迫切需要進行商討」，「值此關鍵時刻」美國的持續支持「至關重要」。
烏克蘭總統府在聲明中指出，這項訪問將會聚焦於諸如「烏克蘭和美國進一步國防合作，特別是透過武器生產和防空系統方面的共同計畫，以及兩國未來數年的協調工作」等重大議題。
由於包裹方案排除保守派要求的移民改革措施，美國共和黨籍聯邦參議員上週擋下主要用於緊急援助烏克蘭和以色列的1060億美元方案，對澤倫斯基形成打擊。
這讓敦促國會議員批准這項資金的拜登嚐到嚴重挫敗。拜登警告國會，就算俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭獲得勝利，他也不會罷手，甚至會攻擊北大西洋公約組織（NATO）國家。
白宮強調，拜登和澤倫斯基於「俄羅斯以飛彈和無人機升高對烏克蘭襲擊」的關鍵時刻進行這項會晤。
烏克蘭第一夫人：西方若不再金援，烏將有「致命危險」
烏克蘭第一夫人歐倫娜・澤倫斯基（Olena Zelenska）警告說，如果西方國家不再繼續提供財政援助，烏克蘭人將面臨「致命危險」。
《英國廣播公司》（BBC）報導，美國共和黨籍聯邦參議員擋下關鍵性的援助法案後，歐倫娜・澤倫斯基翌日接受《BBC》記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）訪問。
上述的援助法案，將提供烏克蘭價值超過600億美元的支援。
就在俄羅斯飛彈攻擊的數小時後，歐倫娜・澤倫斯基受訪說：「如果全世界都厭倦了，他們就會讓我們死去。」
白宮日前警告，美國對烏克蘭的金援可能很快就會耗盡，但共和黨阻擋了授權提供更多援助的法案。
共和黨正尋求美國總統拜登和民主黨國會議員對美國邊境措施的資金問題做出妥協，以換取他們支持前述法案。
拜登則表示，不同意對烏克蘭的援助等於是「送禮」給俄羅斯總統普亭，他還警告說，歷史將「嚴厲評判那些背棄自由原則的人」。
俄羅斯非法侵略烏克蘭近2年後，歐倫娜・澤倫斯基對於金援延宕表達嚴重關切。
她在這項今天播出的獨家訪問中表示，延緩援助對烏克蘭來說意味著「致命危險」。
她指出：「我們真的需要幫助。簡單說，大家不能厭倦這種情況，因為如果厭倦，我們就會喪命…如果全世界都厭倦了，他們就會讓我們死去。」
這位第一夫人繼續說，「見到有跡象顯示熱情的幫助意願可能會消退，這讓我們深受傷害。」
「這對我們來說是攸關性命，因此很痛心看到這樣子。」
英國也一直敦促華府政界人士就烏克蘭的問題達成協議。英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）近日訪問華府時表示，美國是支持烏克蘭對抗俄羅斯的西方聯盟「關鍵」。
卡麥隆敦促美國，若阻止持續抵禦俄國軍隊所需的金援，等於是送普亭「聖誕節禮物」。
毫無疑問，國際社會對烏克蘭的態度已經轉變；無法保證華府會傾力支援，但俄烏戰爭的基本面卻沒改變。
俄羅斯侵略烏克蘭後，地處歐洲東翼的烏克蘭奮力退敵令全球震驚，西方國家的熱情援助則讓他們訝異，然而如果金援中斷，烏克蘭就無法繼續抵禦俄國。歐倫娜・澤倫斯基的警告似乎就是為了突顯這個問題。
德國智庫：援烏金額大減9成，歐美卡關前景不明
西方國家對烏克蘭的援助陷入分歧，據德國智庫統計金額明顯下滑，如果再不加碼，烏克蘭恐難以抵抗俄軍入侵。
根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（IfW）發布的最新報告，今（2023）年8月到10月各國承諾援助烏克蘭21億歐元（約新台幣700億元），較去（2022）年同期大減近9成，達去年2月戰爭爆發以來的最低點，持續提供援助的僅剩美國、德國、北歐和東歐國家。
自從去年1月烏克蘭局勢惡化以來，基爾世界經濟研究所就不定期公布「烏克蘭援助追蹤」（Ukraine Support Tracker）報告，統計40個國家和歐盟承諾給烏克蘭軍事、財務和人道援助的金額。
歐盟原本打算提供烏克蘭500億歐元（約新台幣1兆7000萬元）援助，缺因親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）卡關遲遲沒有通過；美國也因共和黨抵制尚未批准援烏法案；西方援烏前景不明，讓烏克蘭備感焦慮。
研究計畫主持人特雷貝施（Christoph Trebesch）警告，再拖延下去，俄羅斯總統普亭將明顯佔上風。
根據這份報告，隨著戰事進行，西方對烏克蘭的援助逐漸從人道和財務轉為軍備。
其中帶頭的美國累積軍援達440億歐元，排名第二的德國170億歐元，此外北歐和荷蘭在軍援扮演的角色愈來愈重要。
新聞來源
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- 《華盛頓郵報》：烏克蘭6月大反攻失利，美烏相互歸咎對方誤判情勢
- 《衛報》：反攻失利兼傳政爭加劇，烏克蘭對於取勝出現動搖氛圍
- 《時代雜誌》：澤倫斯基堅信必勝，未見內部叢生弊端，烏軍缺人甚至比武器彈藥短缺更嚴重
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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