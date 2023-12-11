白宮擬邀澤倫斯基再訪，德國智庫：援烏金額大減9成，歐美卡關前景不明

烏克蘭戰費枯竭，白宮：拜登邀澤倫斯基再訪

（中央社）白宮發言人表示，美國總統拜登（Joe Biden）已經邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於12日訪問白宮。美國政府要求的援烏案遭國會擋下後，拜登對處境艱難的基輔展現「堅定不移的承諾」。

《法新社》報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天（當地時間10日）在聲明中表示，在基輔抵抗莫斯科侵略之際，兩位領導人「將會就烏克蘭的迫切需要進行商討」，「值此關鍵時刻」美國的持續支持「至關重要」。

烏克蘭總統府在聲明中指出，這項訪問將會聚焦於諸如「烏克蘭和美國進一步國防合作，特別是透過武器生產和防空系統方面的共同計畫，以及兩國未來數年的協調工作」等重大議題。

由於包裹方案排除保守派要求的移民改革措施，美國共和黨籍聯邦參議員上週擋下主要用於緊急援助烏克蘭和以色列的1060億美元方案，對澤倫斯基形成打擊。

這讓敦促國會議員批准這項資金的拜登嚐到嚴重挫敗。拜登警告國會，就算俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭獲得勝利，他也不會罷手，甚至會攻擊北大西洋公約組織（NATO）國家。

白宮強調，拜登和澤倫斯基於「俄羅斯以飛彈和無人機升高對烏克蘭襲擊」的關鍵時刻進行這項會晤。

烏克蘭第一夫人：西方若不再金援，烏將有「致命危險」

烏克蘭第一夫人歐倫娜・澤倫斯基（Olena Zelenska）警告說，如果西方國家不再繼續提供財政援助，烏克蘭人將面臨「致命危險」。

《英國廣播公司》（BBC）報導，美國共和黨籍聯邦參議員擋下關鍵性的援助法案後，歐倫娜・澤倫斯基翌日接受《BBC》記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）訪問。

上述的援助法案，將提供烏克蘭價值超過600億美元的支援。

就在俄羅斯飛彈攻擊的數小時後，歐倫娜・澤倫斯基受訪說：「如果全世界都厭倦了，他們就會讓我們死去。」

白宮日前警告，美國對烏克蘭的金援可能很快就會耗盡，但共和黨阻擋了授權提供更多援助的法案。

共和黨正尋求美國總統拜登和民主黨國會議員對美國邊境措施的資金問題做出妥協，以換取他們支持前述法案。

拜登則表示，不同意對烏克蘭的援助等於是「送禮」給俄羅斯總統普亭，他還警告說，歷史將「嚴厲評判那些背棄自由原則的人」。

俄羅斯非法侵略烏克蘭近2年後，歐倫娜・澤倫斯基對於金援延宕表達嚴重關切。

她在這項今天播出的獨家訪問中表示，延緩援助對烏克蘭來說意味著「致命危險」。

她指出：「我們真的需要幫助。簡單說，大家不能厭倦這種情況，因為如果厭倦，我們就會喪命…如果全世界都厭倦了，他們就會讓我們死去。」

這位第一夫人繼續說，「見到有跡象顯示熱情的幫助意願可能會消退，這讓我們深受傷害。」

「這對我們來說是攸關性命，因此很痛心看到這樣子。」

英國也一直敦促華府政界人士就烏克蘭的問題達成協議。英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）近日訪問華府時表示，美國是支持烏克蘭對抗俄羅斯的西方聯盟「關鍵」。

卡麥隆敦促美國，若阻止持續抵禦俄國軍隊所需的金援，等於是送普亭「聖誕節禮物」。

毫無疑問，國際社會對烏克蘭的態度已經轉變；無法保證華府會傾力支援，但俄烏戰爭的基本面卻沒改變。

俄羅斯侵略烏克蘭後，地處歐洲東翼的烏克蘭奮力退敵令全球震驚，西方國家的熱情援助則讓他們訝異，然而如果金援中斷，烏克蘭就無法繼續抵禦俄國。歐倫娜・澤倫斯基的警告似乎就是為了突顯這個問題。

德國智庫：援烏金額大減9成，歐美卡關前景不明

西方國家對烏克蘭的援助陷入分歧，據德國智庫統計金額明顯下滑，如果再不加碼，烏克蘭恐難以抵抗俄軍入侵。

根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（IfW）發布的最新報告，今（2023）年8月到10月各國承諾援助烏克蘭21億歐元（約新台幣700億元），較去（2022）年同期大減近9成，達去年2月戰爭爆發以來的最低點，持續提供援助的僅剩美國、德國、北歐和東歐國家。

自從去年1月烏克蘭局勢惡化以來，基爾世界經濟研究所就不定期公布「烏克蘭援助追蹤」（Ukraine Support Tracker）報告，統計40個國家和歐盟承諾給烏克蘭軍事、財務和人道援助的金額。

歐盟原本打算提供烏克蘭500億歐元（約新台幣1兆7000萬元）援助，缺因親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）卡關遲遲沒有通過；美國也因共和黨抵制尚未批准援烏法案；西方援烏前景不明，讓烏克蘭備感焦慮。

研究計畫主持人特雷貝施（Christoph Trebesch）警告，再拖延下去，俄羅斯總統普亭將明顯佔上風。

根據這份報告，隨著戰事進行，西方對烏克蘭的援助逐漸從人道和財務轉為軍備。

其中帶頭的美國累積軍援達440億歐元，排名第二的德國170億歐元，此外北歐和荷蘭在軍援扮演的角色愈來愈重要。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航