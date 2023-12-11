COP28將落幕與會國歧見仍深，OPEC阻撓淘汰化石燃料遭抨擊，環團抗議無進展「染綠」威尼斯大運河
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美國、歐洲聯盟（EU）與小型島國等80多個國家努力想讓協議納入「逐步淘汰」石油、天然氣和煤炭等的措詞，但石油輸出國家組織（OPEC）及其盟邦帶頭強力反對。OPEC在12月6日致函成員國與支持者，要求它們反對COP28協議納入鎖定化石燃料的一切用語。協商人員告訴《路透社》，收函國的代表團似乎聽從這項要求。
峰會將落幕與會國歧見仍深 COP28主席籲展現彈性
（中央社）聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）主席賈比爾（Sultan Al Jaber）10日敦促各國迅速解決有關化石燃料協議的歧見，並示警「失敗並非選項」。
《法新社》報導，杜拜COP28峰會預計12日正式落幕，賈比爾敦促近200個與會國家「展現彈性、迅速行動、找尋共同點」。
賈比爾告訴記者，缺乏進展或「將我追求的目標打折扣」不是選項，「失敗並非選項，我們追求的是共同點，並符合所有人、所有地方的最佳利益」。
據傳主要產油國沙烏地阿拉伯和高度仰賴煤炭的印度，是COP28同意逐步淘汰化石燃料的主要障礙。
《路透社》則指出，儘管杜拜峰會談判進入最終階段，協商人員今天對於化石燃料未來角色的看法仍舊相去甚遠。
究竟全世界應不應該首度同意石油時代終將結束，這個問題是COP28會議的核心。
美國、歐洲聯盟（EU）與小型島國等80多個國家努力想讓協議納入「逐步淘汰」石油、天然氣和煤炭等的措詞，但石油輸出國家組織（OPEC）及其盟邦帶頭強力反對。
OPEC在12月6日致函成員國與支持者，要求它們反對COP28協議納入鎖定化石燃料的一切用語。協商人員告訴《路透社》，收函國的代表團似乎聽從這項要求。
OPEC最大產油國與實質領袖沙烏地阿拉伯，連同俄羅斯和其他國家都主張，COP28的焦點應擺在減少排放，而非鎖定導致排放的源頭燃料。
中國氣候變化事務特使解振華9日表示，COP28唯有納入一項關於化石燃料的協議才能被視為成功，但他沒說北京當局會不會支持包含「逐步淘汰」這個詞的協議。
解振華還說，COP28是他生涯中難度最高的氣候峰會。
萬那杜官員：COP28逐漸形成共識，少數國家出手阻撓
（中央社）大洋洲國家萬那杜的氣候變遷部部長雷貞瓦努（Ralph Regenvanu）10日告訴《法新社》，COP28聯合國氣候峰會正逐漸形成擬逐步淘汰化石燃料的共識，但一小部分國家出手阻撓。
萬那杜是個地勢低窪的太平洋國家，正面臨來自海平面上升與熱帶氣旋的嚴峻威脅。
雷貞瓦努表示，在杜拜（Dubai）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）正處於「關鍵階段」。
雷貞瓦努受訪時說：「這裡絕大多數的人都想要（協議中）有化石燃料相關措詞、讓我們脫離化石燃料的措詞，以表明我們渴望根據科學、根據（氣溫升幅低於攝氏）1.5度的目標來採取行動。」
「所以那是大多數人的意願。我們需要阻撓進展的一小部分國家改變立場，這就是未來幾天我們要努力的事。」
來自全球的協商人員正試圖敲定一項協議，期望將全球升溫幅度限制在比工業革命前高攝氏1.5度以內。
石油輸出國家組織（OPEC）已呼籲成員國擋下一項成形中的宣言，其內容尋求各國逐步停止開採加劇氣候緊急狀況的石油、煤炭和天然氣。
OPEC阻COP28逐步淘汰化石燃料，遭環團國際聯盟抨擊
（中央社）石油輸出國家組織（OPEC）呼籲其成員國和結盟油國在聯合國氣候會議上阻撓任何針對化石燃料的協議後，9日遭到環保團體及一個尋求具企圖心氣候行動的國際聯盟抨擊。
《法新社》報導，正在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）期間，談判代表公布一份協議草案，內容包括要求逐步淘汰化石燃料。事後OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al-Ghais）致函所有13個成員國和10個以俄羅斯為首的盟國，提出上述呼籲。
非政府組織350.org的全球活動部副主任萊利姆（Cansin Leylim）說：「OPEC對逐步淘汰化石燃料的拚命抵抗，暴露他們對潮流變化的恐懼，這在COP28的討論中顯而易見。」
由加勒比海島國巴貝多（Barbados）、法國、肯亞、幾個太平洋島國等一群廣泛國家組成的「雄心聯盟」（High Ambition Coalition），也批評OPEC的做法。
雄心聯盟主席、馬紹爾群島（Marshall Islands）氣候特使史提格（Tina Stege）說：「沒有什麼比化石燃料更可能危及地球上所有人的繁榮和未來，其中包括OPEC國家的所有公民。」
西班牙生態轉型部長黎貝拉（Teresa Ribera）9日也批評OPEC試圖阻止COP28同意任何逐步淘汰化石燃料的行動，稱此舉「令人作嘔」。
西班牙是歐洲聯盟（EU）輪值主席國，而黎貝拉是歐盟在COP28的談判代表。歐盟正在會議上敦促淘汰石油、天然氣和煤炭等燃料。
黎貝拉表示：「我們有必要相當清楚、大膽和明確表示，歐盟將與...本次會議絕大多數締約方立場一致，確保在逐步淘汰化石燃料上，我們能得到有意義和富有成效的結果。」
國際能源總署：COP28承諾不足，僅達須減排量3成
（中央社）國際能源總署（IEA）10日表示，目前為止在COP28氣候峰會許下的承諾，只夠讓2030年前必須減少的能源相關溫室氣體排放量降3成。
《法新社》報導，國際能源總署在報告中表示：「雖然這些承諾對於處理能源產業的溫室氣體排放是正面進展，仍遠不足以讓世界邁向達成國際氣候目標，尤其是把全球暖化上限訂在攝氏1.5度的目標。」
國際能源總署評估各國政府與油氣產業在杜拜峰會許下的承諾。這些不具約束力的承諾包括讓再生能源在2030年前成為現在的3倍、能源效率變成2倍，並大幅削減甲烷排放量。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
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現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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