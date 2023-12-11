COP28將落幕與會國歧見仍深，OPEC阻撓淘汰化石燃料遭抨擊，環團抗議無進展「染綠」威尼斯大運河

峰會將落幕與會國歧見仍深 COP28主席籲展現彈性

（中央社）聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）主席賈比爾（Sultan Al Jaber）10日敦促各國迅速解決有關化石燃料協議的歧見，並示警「失敗並非選項」。

《法新社》報導，杜拜COP28峰會預計12日正式落幕，賈比爾敦促近200個與會國家「展現彈性、迅速行動、找尋共同點」。

賈比爾告訴記者，缺乏進展或「將我追求的目標打折扣」不是選項，「失敗並非選項，我們追求的是共同點，並符合所有人、所有地方的最佳利益」。

據傳主要產油國沙烏地阿拉伯和高度仰賴煤炭的印度，是COP28同意逐步淘汰化石燃料的主要障礙。

《路透社》則指出，儘管杜拜峰會談判進入最終階段，協商人員今天對於化石燃料未來角色的看法仍舊相去甚遠。

究竟全世界應不應該首度同意石油時代終將結束，這個問題是COP28會議的核心。

美國、歐洲聯盟（EU）與小型島國等80多個國家努力想讓協議納入「逐步淘汰」石油、天然氣和煤炭等的措詞，但石油輸出國家組織（OPEC）及其盟邦帶頭強力反對。

OPEC在12月6日致函成員國與支持者，要求它們反對COP28協議納入鎖定化石燃料的一切用語。協商人員告訴《路透社》，收函國的代表團似乎聽從這項要求。

OPEC最大產油國與實質領袖沙烏地阿拉伯，連同俄羅斯和其他國家都主張，COP28的焦點應擺在減少排放，而非鎖定導致排放的源頭燃料。

中國氣候變化事務特使解振華9日表示，COP28唯有納入一項關於化石燃料的協議才能被視為成功，但他沒說北京當局會不會支持包含「逐步淘汰」這個詞的協議。

解振華還說，COP28是他生涯中難度最高的氣候峰會。

萬那杜官員：COP28逐漸形成共識，少數國家出手阻撓

（中央社）大洋洲國家萬那杜的氣候變遷部部長雷貞瓦努（Ralph Regenvanu）10日告訴《法新社》，COP28聯合國氣候峰會正逐漸形成擬逐步淘汰化石燃料的共識，但一小部分國家出手阻撓。

萬那杜是個地勢低窪的太平洋國家，正面臨來自海平面上升與熱帶氣旋的嚴峻威脅。

雷貞瓦努表示，在杜拜（Dubai）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）正處於「關鍵階段」。

雷貞瓦努受訪時說：「這裡絕大多數的人都想要（協議中）有化石燃料相關措詞、讓我們脫離化石燃料的措詞，以表明我們渴望根據科學、根據（氣溫升幅低於攝氏）1.5度的目標來採取行動。」

「所以那是大多數人的意願。我們需要阻撓進展的一小部分國家改變立場，這就是未來幾天我們要努力的事。」

來自全球的協商人員正試圖敲定一項協議，期望將全球升溫幅度限制在比工業革命前高攝氏1.5度以內。

石油輸出國家組織（OPEC）已呼籲成員國擋下一項成形中的宣言，其內容尋求各國逐步停止開採加劇氣候緊急狀況的石油、煤炭和天然氣。

OPEC阻COP28逐步淘汰化石燃料，遭環團國際聯盟抨擊

（中央社）石油輸出國家組織（OPEC）呼籲其成員國和結盟油國在聯合國氣候會議上阻撓任何針對化石燃料的協議後，9日遭到環保團體及一個尋求具企圖心氣候行動的國際聯盟抨擊。

《法新社》報導，正在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）期間，談判代表公布一份協議草案，內容包括要求逐步淘汰化石燃料。事後OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al-Ghais）致函所有13個成員國和10個以俄羅斯為首的盟國，提出上述呼籲。

非政府組織350.org的全球活動部副主任萊利姆（Cansin Leylim）說：「OPEC對逐步淘汰化石燃料的拚命抵抗，暴露他們對潮流變化的恐懼，這在COP28的討論中顯而易見。」

由加勒比海島國巴貝多（Barbados）、法國、肯亞、幾個太平洋島國等一群廣泛國家組成的「雄心聯盟」（High Ambition Coalition），也批評OPEC的做法。

雄心聯盟主席、馬紹爾群島（Marshall Islands）氣候特使史提格（Tina Stege）說：「沒有什麼比化石燃料更可能危及地球上所有人的繁榮和未來，其中包括OPEC國家的所有公民。」

西班牙生態轉型部長黎貝拉（Teresa Ribera）9日也批評OPEC試圖阻止COP28同意任何逐步淘汰化石燃料的行動，稱此舉「令人作嘔」。

西班牙是歐洲聯盟（EU）輪值主席國，而黎貝拉是歐盟在COP28的談判代表。歐盟正在會議上敦促淘汰石油、天然氣和煤炭等燃料。

黎貝拉表示：「我們有必要相當清楚、大膽和明確表示，歐盟將與...本次會議絕大多數締約方立場一致，確保在逐步淘汰化石燃料上，我們能得到有意義和富有成效的結果。」

國際能源總署：COP28承諾不足，僅達須減排量3成

（中央社）國際能源總署（IEA）10日表示，目前為止在COP28氣候峰會許下的承諾，只夠讓2030年前必須減少的能源相關溫室氣體排放量降3成。

《法新社》報導，國際能源總署在報告中表示：「雖然這些承諾對於處理能源產業的溫室氣體排放是正面進展，仍遠不足以讓世界邁向達成國際氣候目標，尤其是把全球暖化上限訂在攝氏1.5度的目標。」

國際能源總署評估各國政府與油氣產業在杜拜峰會許下的承諾。這些不具約束力的承諾包括讓再生能源在2030年前成為現在的3倍、能源效率變成2倍，並大幅削減甲烷排放量。