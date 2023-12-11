《科學先端》期刊：暴龍會挑食？化石揭露偏愛肉質較佳部位「重質不重量」
我們想讓你知道的是
馬里蘭大學古生物學家霍茲（Thomas Holtz）說：「彷彿牠們也會過感恩節似的，因為跟我們一樣大多啃火雞腿。」霍茲也是提出暴龍在成長過程中會有巨大飲食轉變理論的科學家之一。霍茲還說：「這充分顯示小暴龍以比牠們小得多的恐龍為食，而暴龍長大後會吃體型相近的成年獵物，我們在一些成年獵物化石上看過成年暴龍的咬痕。」
（中央社）長久以來暴龍被形塑成兇殘食肉巨獸形象。然而古生物學家在一個罕見幼年暴龍化石的胸腔發現牠生前最後一餐，首度發現暴龍挑嘴，吃完獵物好吃部位後就不碰剩餘殘骸。
《華爾街日報》指出，這項發現還證實研究人員長期以來的假設：幼年暴龍用刀狀的利齒撕開小型獵物的肉，具有咬碎骨頭的咀嚼能力後，成年暴龍改以巨型草食動物為目標。這代表大小暴龍間不會爭搶獵物，從而終其一生都能主宰當時食物鏈體系。
8日刊於《科學先端》（Science Advances）期刊的文章指出，這次研究的主角是一頭長約4公尺、重約336公斤的幼年蛇髮女妖龍（Gorgosaurus libratus，獸腳亞目暴龍科恐龍的一種）。約7500萬年前，這種恐龍會在現今加拿大亞伯達省的森林追逐靈活獵物。
科學家發現這頭幼年蛇髮女妖龍吃下一隻約9公斤重的似鳥類恐龍，研判奔行可達時速48公里的蛇髮女妖龍追上獵物後如外科手術般精準咬斷對方的腿，然後直接將斷腿吞下。
加拿大卡加立大學（University of Calgary）古生物學副教授澤倫尼斯基（Darla Zelenitsky）說：「我覺得這是職業生涯難得一見的化石之一。」她與亞伯達省皇家提雷爾古生物博物館（Royal Tyrrell Museum of Palaeontology）的恐龍古生態館館長泰瑞恩（Francois Therrien）一同帶領這項研究。
當這頭幼年蛇髮女妖龍2009年在亞伯達被發現時，研究人員並未意識到牠胃裡含有「驚喜」。隔年化石被帶到皇家提雷爾古生物博物館的實驗室時，研究人員在牠的胸腔裡發現腿骨與腳趾骨，從位置與尺寸研判都不屬於這隻幼年蛇髮女妖龍所有。
透過與白堊紀晚期生活在同一地區其他恐龍的化石標本比對後，科學家確認幼年蛇髮女妖龍胸腔內的腿骨是被牠吃下的捷足龍屬獵物所有。捷足龍屬是種火雞大小、擁有長頸、羽毛及鳥喙的恐龍。
進一步研究後發現，這隻幼年蛇髮女妖龍胃裡的是來自兩隻不同捷足龍屬獵物的大腿。
澤倫尼斯基說：「我們沒在腿骨上看到齒痕，看來這些腿是被整個吞入，而且這隻幼年蛇髮女妖龍就只吃腿，沒吃獵物其他部位。」
科學家認為，這顯示這頭掠食者飲食「重質不重量」，喜歡肉質較佳的大腿，而非頸部和身體。
美國威斯康辛州迦太基學院（Carthage College）生物系副教授卡爾（Thomas Carr）說：「牠們是聰明且挑食的動物，這個發現太迷人了。」卡爾並未參與這項研究。
之前有越來越多對骨骼和軟組織的古生物學研究表明，隨暴龍的身體、下顎和牙齒在一生中不斷生長和變化，牠們的飲食和狩獵策略也會不斷改變。這回的蛇髮女妖龍再次證明這類觀點。
《華盛頓郵報》指出，泰瑞恩表示蛇髮女妖龍的幼龍與成龍（11歲之後）間猶如不同物種，幼龍更輕盈、速度更快，也缺乏碎骨的咀嚼能力。
馬里蘭大學古生物學家霍茲（Thomas Holtz）說：「彷彿牠們也會過感恩節似的，因為跟我們一樣大多啃火雞腿。」霍茲也是提出暴龍在成長過程中會有巨大飲食轉變理論的科學家之一。
霍茲還說：「這充分顯示小暴龍以比牠們小得多的恐龍為食，而暴龍長大後會吃體型相近的成年獵物，我們在一些成年獵物化石上看過成年暴龍的咬痕。」
鑒於目前只有這一件化石，還難以斷定是否幼年蛇髮女妖龍刻意只吃腿、是這頭獨力獵殺兩隻獵物抑或有另一頭同齡的蛇髮女妖龍吞了獵物另一半的腿，甚至也有可能只是發現獵物殘骸僅剩腿部而索性吞下。
儘管如此，多位科學家仍研判飲食習慣轉變應非這隻幼年蛇髮女妖龍或同類獨有，很可能是暴龍類恐龍的共同現象。
愛丁堡大學古生物學家布魯薩提（Stephen Brusatte）說：「暴龍並不是想吃什麼就吃什麼的巨獸，實際上牠們『並不好養』，飲食習慣也會隨年齡改變。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
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