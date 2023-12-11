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2023/12/11,
科學

《科學先端》期刊：暴龍會挑食？化石揭露偏愛肉質較佳部位「重質不重量」

《科學先端》期刊：暴龍會挑食？化石揭露偏愛肉質較佳部位「重質不重量」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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馬里蘭大學古生物學家霍茲（Thomas Holtz）說：「彷彿牠們也會過感恩節似的，因為跟我們一樣大多啃火雞腿。」霍茲也是提出暴龍在成長過程中會有巨大飲食轉變理論的科學家之一。霍茲還說：「這充分顯示小暴龍以比牠們小得多的恐龍為食，而暴龍長大後會吃體型相近的成年獵物，我們在一些成年獵物化石上看過成年暴龍的咬痕。」

（中央社）長久以來暴龍被形塑成兇殘食肉巨獸形象。然而古生物學家在一個罕見幼年暴龍化石的胸腔發現牠生前最後一餐，首度發現暴龍挑嘴，吃完獵物好吃部位後就不碰剩餘殘骸。

《華爾街日報》指出，這項發現還證實研究人員長期以來的假設：幼年暴龍用刀狀的利齒撕開小型獵物的肉，具有咬碎骨頭的咀嚼能力後，成年暴龍改以巨型草食動物為目標。這代表大小暴龍間不會爭搶獵物，從而終其一生都能主宰當時食物鏈體系。

8日刊於《科學先端》（Science Advances）期刊的文章指出，這次研究的主角是一頭長約4公尺、重約336公斤的幼年蛇髮女妖龍（Gorgosaurus libratus，獸腳亞目暴龍科恐龍的一種）。約7500萬年前，這種恐龍會在現今加拿大亞伯達省的森林追逐靈活獵物。

科學家發現這頭幼年蛇髮女妖龍吃下一隻約9公斤重的似鳥類恐龍，研判奔行可達時速48公里的蛇髮女妖龍追上獵物後如外科手術般精準咬斷對方的腿，然後直接將斷腿吞下。

加拿大卡加立大學（University of Calgary）古生物學副教授澤倫尼斯基（Darla Zelenitsky）說：「我覺得這是職業生涯難得一見的化石之一。」她與亞伯達省皇家提雷爾古生物博物館（Royal Tyrrell Museum of Palaeontology）的恐龍古生態館館長泰瑞恩（Francois Therrien）一同帶領這項研究。

當這頭幼年蛇髮女妖龍2009年在亞伯達被發現時，研究人員並未意識到牠胃裡含有「驚喜」。隔年化石被帶到皇家提雷爾古生物博物館的實驗室時，研究人員在牠的胸腔裡發現腿骨與腳趾骨，從位置與尺寸研判都不屬於這隻幼年蛇髮女妖龍所有。

透過與白堊紀晚期生活在同一地區其他恐龍的化石標本比對後，科學家確認幼年蛇髮女妖龍胸腔內的腿骨是被牠吃下的捷足龍屬獵物所有。捷足龍屬是種火雞大小、擁有長頸、羽毛及鳥喙的恐龍。

進一步研究後發現，這隻幼年蛇髮女妖龍胃裡的是來自兩隻不同捷足龍屬獵物的大腿。

澤倫尼斯基說：「我們沒在腿骨上看到齒痕，看來這些腿是被整個吞入，而且這隻幼年蛇髮女妖龍就只吃腿，沒吃獵物其他部位。」

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研究人員在幼年蛇髮女妖龍的胸腔裡發現腿骨與腳趾骨，從位置與尺寸研判都不屬於這隻幼年蛇髮女妖龍所有。（圖取自科學先端網頁science.org）

科學家認為，這顯示這頭掠食者飲食「重質不重量」，喜歡肉質較佳的大腿，而非頸部和身體。

美國威斯康辛州迦太基學院（Carthage College）生物系副教授卡爾（Thomas Carr）說：「牠們是聰明且挑食的動物，這個發現太迷人了。」卡爾並未參與這項研究。

之前有越來越多對骨骼和軟組織的古生物學研究表明，隨暴龍的身體、下顎和牙齒在一生中不斷生長和變化，牠們的飲食和狩獵策略也會不斷改變。這回的蛇髮女妖龍再次證明這類觀點。

《華盛頓郵報》指出，泰瑞恩表示蛇髮女妖龍的幼龍與成龍（11歲之後）間猶如不同物種，幼龍更輕盈、速度更快，也缺乏碎骨的咀嚼能力。

馬里蘭大學古生物學家霍茲（Thomas Holtz）說：「彷彿牠們也會過感恩節似的，因為跟我們一樣大多啃火雞腿。」霍茲也是提出暴龍在成長過程中會有巨大飲食轉變理論的科學家之一。

霍茲還說：「這充分顯示小暴龍以比牠們小得多的恐龍為食，而暴龍長大後會吃體型相近的成年獵物，我們在一些成年獵物化石上看過成年暴龍的咬痕。」

鑒於目前只有這一件化石，還難以斷定是否幼年蛇髮女妖龍刻意只吃腿、是這頭獨力獵殺兩隻獵物抑或有另一頭同齡的蛇髮女妖龍吞了獵物另一半的腿，甚至也有可能只是發現獵物殘骸僅剩腿部而索性吞下。

儘管如此，多位科學家仍研判飲食習慣轉變應非這隻幼年蛇髮女妖龍或同類獨有，很可能是暴龍類恐龍的共同現象。

愛丁堡大學古生物學家布魯薩提（Stephen Brusatte）說：「暴龍並不是想吃什麼就吃什麼的巨獸，實際上牠們『並不好養』，飲食習慣也會隨年齡改變。」

新聞來源

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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