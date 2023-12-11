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2023/12/11,
美加

反猶聽證會表現遭猛烈抨擊，美國賓大校長、董事會主席雙雙辭職

反猶聽證會表現遭猛烈抨擊，美國賓大校長、董事會主席雙雙辭職
賓州大學校長麥吉爾（Elizabeth Magill）｜Photo Credit: GettyImages

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賓大校長麥吉爾面臨的批評則更為嚴厲。賓州民主黨州長夏皮洛（Josh Shapiro）稱麥吉爾在國會的表現「極其可恥」；一位主要捐助者則表示他將取消對該校華頓商學院（Wharton School of Business）的1億美元捐款。

（中央社）美國常春藤盟校（Ivy League）之一的賓州大學（University of Pennsylvania），校長在出席國會針對校園反猶主義抬頭的聽證會後遭到猛烈抨擊，9日已「自行請辭」。

《法新社》報導，賓州大學（University of Pennsylvania）董事會主席卜克（Scott Bok）宣布，該校校長麥吉爾（Elizabeth Magill）已「自行請辭」。

根據賓大學生報《賓州人日報》（Daily Pennsylvanian）報導，卜克隨後也請辭。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動攻擊以來，哈佛大學（Harvard University）、賓州大學和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）3所大學的校園反猶主義情緒日益高漲，包括麥吉爾在內的3位校長5日出席國會有關校園反猶主義的聽證會。

當被問及校園內有學生「呼籲對猶太人進行種族滅絕」是否違反了學生行為準則，3人給出了冗長、如律師般且閃爍其辭的答案，旋即引起外界強烈反彈。

共有74名議員寫信要求立即解除這3人的校長職務。

哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）事後已對自己未能更強烈譴責校內反猶暴力威脅而致歉。

麥吉爾面臨的批評則更為嚴厲。賓州民主黨州長夏皮洛（Josh Shapiro）稱麥吉爾在國會的表現「極其可恥」；一位主要捐助者則表示他將取消對該校華頓商學院（Wharton School of Business）的1億美元捐款。

賓州大學董事會主席卜克在宣布麥吉爾離職時表示，麥吉爾犯了「非常令人遺憾的過失」。

卜克在學生報發表的聲明中說，麥吉爾「上週二（5日）狀態不佳。」

「在場內氣氛不友善、利害關係又高情況下，她（麥吉爾）過度準備，以至於在一個道德問題上，給了一個拘泥於法律思維的答案，這是錯誤的。」

卜克同時表示，他自己的辭職「立即生效」。

卜克表示，麥吉爾將繼續留任校長一職至臨時校長人選出爐為止，並將繼續擔任該校法學院的教職。

自10月7日哈瑪斯武裝分子襲擊以色列、促使以色列猛攻哈瑪斯控制的加薩走廊以來，美國各地以及各大校園的反猶主義和仇恨犯罪便持續增加。

校園情緒激昂下，「校園言論自由」和「威脅他人行為」的界線已成為各方激辯的焦點。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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