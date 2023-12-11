馬來西亞柔佛蘇丹有意重啟馬新高鐵計畫，主導新路線須路過「森林城市」
我們想讓你知道的是
蘇丹依布拉欣要讓馬新高鐵計畫重啟，而且新路線必須經過有「荒蕪鬼城」之稱的「森林城市」。馬新高鐵計畫至今已經擱置近三年，馬來西亞與新加坡政府於2021年1月1日聯合聲明，正式宣告馬新高鐵計畫胎死腹中，馬來西亞也因此賠償新加坡1億281萬新元（約新台幣24億1千萬元）。
綜合《海峽時報》與《星洲日報》報導，馬來西亞柔佛蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar）宣稱將致力推動重啟馬新高鐵計畫（HSR），而且將主張在路線上作出調整，新路線必須途徑森林城市（Forest City）再出境到新加坡。
「我会讓它實現。」柔佛蘇丹依布拉欣接受新加坡《海峽時報》專訪時說道。
柔佛蘇丹依布拉欣將於明年成為第17任國家元首，任期從2024年1月31日開始，為期五年。
馬新高鐵計畫至今已經擱置近三年，該計畫曾於2018年以及2020年兩度延遲。馬來西亞與新加坡政府於2021年1月1日聯合聲明，正式宣告取消馬新高鐵計畫，因為兩國未能在项目協議於2020年12月31日失效前，針對馬來西亞提出的改動建議達成協議。馬來西亞也因此賠償新加坡1億281萬新元（約新台幣24億1千萬元）。
至於蘇丹依布拉欣提到的「森林城市」（Forest City），是中國龍頭建商碧桂園耗資1000億美元打造的海外商住項目，佔地30平方公里，工程始於2015年，而且被視為中國一帶一路戰略下的指標建案之一。
不過，森林城市如今淪為外界口中「荒蕪鬼城」。原因包括新冠疫情、森林城市的負面報導，以及高比例的外國買家。
根據馬來西亞獨立媒體《當今大馬》（Malaysiakini）報道，柔佛蘇丹依布拉欣是發展「森林城市」項目的幕後主要金主。此項目由中國地產商碧桂園與柔佛州政府擁有的柔佛人民基建集團（KPRJ）合組的聯營公司，碧桂園太平景私人有限公司（Country Garden Pacific View Sdn Bhd）共同營運，當中碧桂園透過3間子公司擁有合營公司66%股權，其餘34%股權由柔佛州政府透過名為Esplanade Danga 88的私人公司擁有。
《當今大馬》指出，柔佛人民基建集團其實只擁有Esplanade Danga 88私人有限公司的20％股權，而最大股東是掌控了64.4％股權的柔州蘇丹依布拉欣。
據新加坡《海峽時報》報導，蘇丹依布拉欣有意讓馬新高鐵計畫（HSR）重啟，並且對新計畫路線提出一些想法。
蘇丹依布拉欣認為，該項目可以透過私人融資計劃找尋資金，即政府支付承包商在30年租期內運營線路，以便收回成本，然後接管高鐵的所有權。
據報導指出，蘇丹依布拉欣也提到2013年首次宣布馬新高鐵項目時，最初造價是馬幣720亿令吉（約新台幣4844億元），但是因為政府反反覆覆，導致如今成本飆漲許多。由於馬來西亞多次請求推遲項目，當時政府估計其成本已上漲至馬幣1100億令吉（新台幣7400億元）。
蘇丹依布拉欣指出：「如果政府堅持最初的提案，成本只是那麼多。但由於政府反反覆覆，今天的成本要高得多。」
馬來西亞首相安華早前宣布政府對重啟高鐵項目抱持開放態度，但卻不會為這條長達350公里，最後估算造價超過1000億令吉的馬新高鐵計劃提供資金。不過，安華表示歡迎私人界對該項目進行投資。
据《東方日報》報導，馬來西亞交通部長陸兆福早前針對柔佛州的交通設施規畫表示，重啟馬新高鐵計畫之前，必須先對各項因素各项因素进行考量，特别是國家的財務狀況。
「中央政府對於柔佛州基礎建設發展給予對應的支持是合情合理的，惟事情應該分階段落實。我們支持這一切是沒有問題的，但這些實施起來並非易事，還必須綜合考慮各種因素，包括國家的財務狀況。」
據《8視界新聞網》報導，馬來西亞高鐵公司目前正式發布資訊徵詢書直至2024年1月15號，向私人企業徵集興建吉隆坡到新加坡的高鐵計畫的企劃書。
馬來西亞交通部長陸兆福說，有意參與的私人企業，可提交企劃書，政府將研究私人企業承接計畫的可行性。
另外，馬來西亞高鐵機構主席法茲阿都拉曼說，由於馬國政府目前承擔高昂債務，因此隆新高鐵計畫最好全面由私人企業融資，政府無需承擔任何成本。
他也說，目前工程處於資訊徵詢活動階段，過後才是兩國政府之間的商談。
「吉隆坡與新加坡高速鐵路」簡稱隆新高鐵或新馬高鐵，計畫內容為建設一條全長約350公里的雙軌路線，其中335公里在馬來西亞，15公里在新加坡，預計將馬來西亞首都吉隆到新加坡的交通時間縮短至90分鐘。
兩國於2016年簽署了一項雙邊協議合約，合約中估計高鐵將會耗資約170億美元（約新台幣5310億元），2018年開始建設、2025年完工並預計2026年運營，不過兩國政府最後於2021年宣告取消此計畫。
新聞來源：
- No ‘puppet king’: Sultan of Johor set to voice his views as Malaysia’s next monarch（海峽時報）
- Sultan Ibrahim wants HSR project revived（星報）
- 柔苏丹：重启隆新高铁 路线应调经森林城市（星洲日報）
- 交長：重啟隆新高鐵须考量國家財政狀況 等待私企建議文件（東方日報）
- 馬國交長：新隆高鐵正式徵集招標計畫書（8視界新聞網）
延伸閱讀
- 馬來西亞柔佛州蘇丹2024接任國家元首，專家料馬中關係將更緊密
- 馬來西亞尋求與新加坡重啟「隆新高鐵」計畫，徵求私人企業提供相關提案
- 馬來西亞柔佛州要獨立？前首相馬哈迪稱更應索取新加坡與白礁島主權
- 君主與民主：大馬選舉中的柔佛王室因素
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
我們想讓你知道的是
為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）