馬來西亞柔佛蘇丹有意重啟馬新高鐵計畫，主導新路線須路過「森林城市」

綜合《海峽時報》與《星洲日報》報導，馬來西亞柔佛蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar）宣稱將致力推動重啟馬新高鐵計畫（HSR），而且將主張在路線上作出調整，新路線必須途徑森林城市（Forest City）再出境到新加坡。

「我会讓它實現。」柔佛蘇丹依布拉欣接受新加坡《海峽時報》專訪時說道。

柔佛蘇丹依布拉欣將於明年成為第17任國家元首，任期從2024年1月31日開始，為期五年。

馬新高鐵計畫至今已經擱置近三年，該計畫曾於2018年以及2020年兩度延遲。馬來西亞與新加坡政府於2021年1月1日聯合聲明，正式宣告取消馬新高鐵計畫，因為兩國未能在项目協議於2020年12月31日失效前，針對馬來西亞提出的改動建議達成協議。馬來西亞也因此賠償新加坡1億281萬新元（約新台幣24億1千萬元）。

至於蘇丹依布拉欣提到的「森林城市」（Forest City），是中國龍頭建商碧桂園耗資1000億美元打造的海外商住項目，佔地30平方公里，工程始於2015年，而且被視為中國一帶一路戰略下的指標建案之一。

不過，森林城市如今淪為外界口中「荒蕪鬼城」。原因包括新冠疫情、森林城市的負面報導，以及高比例的外國買家。

森林城市本應容納一百萬人，但目前僅有少數單位有人居住。Photo Credit: GETTY IMAGES/ BBC

根據馬來西亞獨立媒體《當今大馬》（Malaysiakini）報道，柔佛蘇丹依布拉欣是發展「森林城市」項目的幕後主要金主。此項目由中國地產商碧桂園與柔佛州政府擁有的柔佛人民基建集團（KPRJ）合組的聯營公司，碧桂園太平景私人有限公司（Country Garden Pacific View Sdn Bhd）共同營運，當中碧桂園透過3間子公司擁有合營公司66%股權，其餘34%股權由柔佛州政府透過名為Esplanade Danga 88的私人公司擁有。

《當今大馬》指出，柔佛人民基建集團其實只擁有Esplanade Danga 88私人有限公司的20％股權，而最大股東是掌控了64.4％股權的柔州蘇丹依布拉欣。

據新加坡《海峽時報》報導，蘇丹依布拉欣有意讓馬新高鐵計畫（HSR）重啟，並且對新計畫路線提出一些想法。

蘇丹依布拉欣認為，該項目可以透過私人融資計劃找尋資金，即政府支付承包商在30年租期內運營線路，以便收回成本，然後接管高鐵的所有權。

據報導指出，蘇丹依布拉欣也提到2013年首次宣布馬新高鐵項目時，最初造價是馬幣720亿令吉（約新台幣4844億元），但是因為政府反反覆覆，導致如今成本飆漲許多。由於馬來西亞多次請求推遲項目，當時政府估計其成本已上漲至馬幣1100億令吉（新台幣7400億元）。

蘇丹依布拉欣指出：「如果政府堅持最初的提案，成本只是那麼多。但由於政府反反覆覆，今天的成本要高得多。」

馬來西亞首相安華早前宣布政府對重啟高鐵項目抱持開放態度，但卻不會為這條長達350公里，最後估算造價超過1000億令吉的馬新高鐵計劃提供資金。不過，安華表示歡迎私人界對該項目進行投資。

据《東方日報》報導，馬來西亞交通部長陸兆福早前針對柔佛州的交通設施規畫表示，重啟馬新高鐵計畫之前，必須先對各項因素各项因素进行考量，特别是國家的財務狀況。

「中央政府對於柔佛州基礎建設發展給予對應​​的支持是合情合理的，惟事情應該分階段落實。我們支持這一切是沒有問題的，但這些實施起來並非易事，還必須綜合考慮各種因素，包括國家的財務狀況。」

據《8視界新聞網》報導，馬來西亞高鐵公司目前正式發布資訊徵詢書直至2024年1月15號，向私人企業徵集興建吉隆坡到新加坡的高鐵計畫的企劃書。

馬來西亞交通部長陸兆福說，有意參與的私人企業，可提交企劃書，政府將研究私人企業承接計畫的可行性。

另外，馬來西亞高鐵機構主席法茲阿都拉曼說，由於馬國政府目前承擔高昂債務，因此隆新高鐵計畫最好全面由私人企業融資，政府無需承擔任何成本。

他也說，目前工程處於資訊徵詢活動階段，過後才是兩國政府之間的商談。

「吉隆坡與新加坡高速鐵路」簡稱隆新高鐵或新馬高鐵，計畫內容為建設一條全長約350公里的雙軌路線，其中335公里在馬來西亞，15公里在新加坡，預計將馬來西亞首都吉隆到新加坡的交通時間縮短至90分鐘。

兩國於2016年簽署了一項雙邊協議合約，合約中估計高鐵將會耗資約170億美元（約新台幣5310億元），2018年開始建設、2025年完工並預計2026年運營，不過兩國政府最後於2021年宣告取消此計畫。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒