「立冬晴，一冬晴」 有道理？氣象署揭23年統計：稍微貼近台灣氣候

（中央社）氣象署為驗證傳統立冬俗諺，統計過去23年來立冬當天的降雨與溫度，相較整個冬季的情況。發現台灣氣候稍微貼近「立冬晴，一冬晴」的說法，但在溫度、降雨上則沒有太大關聯。

今年立冬是11月8日，根據中央氣象署資料，因暖冬加聖嬰年影響，不如往年低溫，西半部今天高溫上看攝氏32度，東半部約28度。

氣象署在臉書專頁「報氣候－中央氣象署」中提到，俗諺「立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨」，意指如果立冬當天是晴天，整個冬天都是晴天，如果立冬下雨，整個冬天雨水都會比較多；另有一說是「立冬暖，冬天冷」，而這兩句俗諺都是從立冬的天氣狀態來預測整個冬季的概況。

氣象署以台北、台中、台南、花蓮4個代表測站，以及11個平地測站平均的數據來確認，在過去23年（2000至2022年）裡，台灣氣候有沒有符合這些立冬俗諺。

氣象署從溫度距平高低來看「立冬日」和「冬季」的冷暖關係，在過去23年當中，各測站立冬日偏暖的次數，11站平均和台北都是12年，台中、台南和花蓮依序為10年、11年和14年。

其中冬季偏冷的比例並不高，11站平均和台北都只有25%，台中則是40%、台南接近55%、花蓮為50%。整體來看，台灣立冬暖時，不一定冬天就會偏冷。

根據統計，台南較常發生「立冬晴」的狀況（由於冬季是南部乾季），過去23年之中，有21年的立冬日無降雨；台北和台中發生的次數也不少（20年），花蓮和11站平均則相對較少（9年、6年）。

進一步觀察冬季日照時數也偏多的年份占比，台南約71%，台北和台中都是60%，花蓮約56%，11站平均為50%。這樣看來，台灣各區測站冬季氣候的確稍微貼近「立冬晴，一冬晴」的俗諺說法。

若以冬季總雨量距平值多寡來判斷，花蓮和11站平均的立冬日較常有降雨發生（14年、17年），且各有50%和53%的占比是冬季降雨量偏多的狀況，而台北、台中和台南在過去23年間發生立冬雨的次數其實並不多。因此台灣適逢立冬雨時，各測站冬季氣候實際上並不太符合「立冬雨，一冬雨」的說法。

氣象署公布統計數據指出，台灣各區測站冬季氣候的確稍微貼近「立冬晴，一冬晴」的俗諺說法。（圖取自facebook.com/climate.taiwan）

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰