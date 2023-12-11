移工大遊行籲廢私人仲介，勞動部：宜回歸市場機制；失聯未查獲滯台移工累計8.5萬人

移工遊行籲廢私人仲介 勞動部：宜回歸市場機制

（中央社）移工大遊行昨（10）日登場，齊聲要求廢除私人仲介制度、改為政府直聘，台灣移工聯盟估計參與人數超過500人。勞動部表示，引進方式仍宜回歸市場機制。

台灣移工聯盟（Migrant Empowerment Network in Taiwan，MENT）舉辦移工大遊行。

台灣國際勞工協會專員許惟棟告訴《中央社》記者，遊行自中午12時30分開始集結、1時許出發，聯盟準備500份手牌，但早早就發放一空，相信實際參與遊行人數已超過500人。

聯盟今年遊行以「跨國聘僱沒正義，政府責任在哪裡？」為主題，自台北市中華路勞動部直聘中心為出發點，沿漢口街、館前路，經台北車站西門轉承德路，接著朝市民大道轉中山北路、南京東路後到松江路勞動部。

遊行隊伍高喊「政府承擔、仲介滾蛋」口號，並敲打大鼓、自製樂器提振士氣，許多移工在遊行的路程中合唱歌曲，沿途吸引許多民眾圍觀。

聯盟指出，根據統計，今年在台移工高達75萬人，本地仲介公司超過上千家，其中很多甚至到移工母國跨國營運，母國仲介費、國內仲介費，兩筆費用同時賺。

聯盟強調，只要政府繼續選擇不擔起移工就業服務的責任，私人仲介就能永遠壟斷移工就業市場；當移工的就業機會這條命脈被仲介緊緊掐住，仲介對移工的掌控就永遠牢固。

勞動部發布新聞稿回應，現行引進移工管道多元，雇主可依自身需求選擇，包括自行引進、透過直聘中心專案自國外引進或委託仲介公司辦理引進移工，引進方式仍宜回歸市場機制。

勞動部指出，鼓勵雇主直聘、減少移工經濟負擔為勞動部既定政策，並自2008年起成立直聘中心，提供雇主直聘移工申辦案件受理及雙語諮詢通譯等服務，為強化國對國直聘機制，近年已與來源國達成協議辦理專案選工，協助雇主自國外引進製造移工，未來將持續透過雙邊會議協調擴大專案選工工作範圍。

另外，為避免仲介超收買工費問題，將加強仲介公司管理與查察，同時透過跨部會合作協力，提供移工雙語化申請表件及通譯服務，完善移工在台工作及生活服務，回應外界期待。

勞動部表示，樂見社會各界表達多元意見，均將納入評估，並採穩健務實態度，審慎規劃並積極推動辦理。

Photo Credit: 中央社 台灣移工聯盟10日下午在台北舉行2023移工大遊行，以「跨國聘僱沒正義，政府責任在哪裡」為主軸，並在遊行終點勞動部前集會，現場參與者高舉「仲介滾蛋」等標語表達訴求。

監察院新書揭失聯移工原因，勞動部：人數已趨緩

（中央社）勞動部昨日表示，截至今年10月，失聯未查獲滯台移工累計8.5萬人，近年人數已趨緩，將跨部會協商，從政策面、預防面、查處面及裁罰面加強各項措施，持續強化保障移工權益。

監察院發表《一群在台灣沒有身分的人—移工為什麼要失聯？》新書，希望各界看到移工是如何在制度的困境下選擇失聯。

勞動部發布新聞稿回應，移工在台人數至今年10月為75.1萬人，其中包含失聯未查獲滯台移工累計8.5萬人。

勞動部指出，移工失聯人數及發生率自110年2萬人（2.96%），因受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情邊境管制，國內缺工致非法聘僱移工情況激增，加上遣返困難，去（2022）年失聯發生及滯台人數大幅增加，上升為4.1萬人（5.96%）。

但今年3月疫情解封，邊境管制及遣返作業均回復正常，今年至10月底2.7萬人（3.65%），相較去年同期已明顯下降。

勞動部表示，9月4日修正規定加強外國仲介源頭管理責任，建立外國仲介引進移工逾規定失聯人數比率停權機制，依情節輕重處7日至28日停權暫停引進移工來台。

勞動部並表示，持續結合移民署及國安團隊合作查處及加速遣返，在2至6月間合作推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」協助約1.4萬名自行到案的失聯移工返國，至10月底也已查獲非法媒介者453人及非法雇主2568人，均依法重罰。

勞動部指出，未來將修法再提高非法媒介者罰則3倍，改為依涉案人數每人罰新台幣150萬元，並加重處罰非法僱用，由每案裁罰改為依涉案人數每人罰75萬元。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航