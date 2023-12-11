移工大遊行籲廢私人仲介，勞動部：宜回歸市場機制；失聯未查獲滯台移工累計8.5萬人
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台灣移工聯盟強調，只要政府繼續選擇不擔起移工就業服務的責任，私人仲介就能永遠壟斷移工就業市場；當移工的就業機會這條命脈被仲介緊緊掐住，仲介對移工的掌控就永遠牢固。
移工遊行籲廢私人仲介 勞動部：宜回歸市場機制
（中央社）移工大遊行昨（10）日登場，齊聲要求廢除私人仲介制度、改為政府直聘，台灣移工聯盟估計參與人數超過500人。勞動部表示，引進方式仍宜回歸市場機制。
台灣移工聯盟（Migrant Empowerment Network in Taiwan，MENT）舉辦移工大遊行。
台灣國際勞工協會專員許惟棟告訴《中央社》記者，遊行自中午12時30分開始集結、1時許出發，聯盟準備500份手牌，但早早就發放一空，相信實際參與遊行人數已超過500人。
聯盟今年遊行以「跨國聘僱沒正義，政府責任在哪裡？」為主題，自台北市中華路勞動部直聘中心為出發點，沿漢口街、館前路，經台北車站西門轉承德路，接著朝市民大道轉中山北路、南京東路後到松江路勞動部。
遊行隊伍高喊「政府承擔、仲介滾蛋」口號，並敲打大鼓、自製樂器提振士氣，許多移工在遊行的路程中合唱歌曲，沿途吸引許多民眾圍觀。
聯盟指出，根據統計，今年在台移工高達75萬人，本地仲介公司超過上千家，其中很多甚至到移工母國跨國營運，母國仲介費、國內仲介費，兩筆費用同時賺。
聯盟強調，只要政府繼續選擇不擔起移工就業服務的責任，私人仲介就能永遠壟斷移工就業市場；當移工的就業機會這條命脈被仲介緊緊掐住，仲介對移工的掌控就永遠牢固。
勞動部發布新聞稿回應，現行引進移工管道多元，雇主可依自身需求選擇，包括自行引進、透過直聘中心專案自國外引進或委託仲介公司辦理引進移工，引進方式仍宜回歸市場機制。
勞動部指出，鼓勵雇主直聘、減少移工經濟負擔為勞動部既定政策，並自2008年起成立直聘中心，提供雇主直聘移工申辦案件受理及雙語諮詢通譯等服務，為強化國對國直聘機制，近年已與來源國達成協議辦理專案選工，協助雇主自國外引進製造移工，未來將持續透過雙邊會議協調擴大專案選工工作範圍。
另外，為避免仲介超收買工費問題，將加強仲介公司管理與查察，同時透過跨部會合作協力，提供移工雙語化申請表件及通譯服務，完善移工在台工作及生活服務，回應外界期待。
勞動部表示，樂見社會各界表達多元意見，均將納入評估，並採穩健務實態度，審慎規劃並積極推動辦理。
監察院新書揭失聯移工原因，勞動部：人數已趨緩
（中央社）勞動部昨日表示，截至今年10月，失聯未查獲滯台移工累計8.5萬人，近年人數已趨緩，將跨部會協商，從政策面、預防面、查處面及裁罰面加強各項措施，持續強化保障移工權益。
監察院發表《一群在台灣沒有身分的人—移工為什麼要失聯？》新書，希望各界看到移工是如何在制度的困境下選擇失聯。
勞動部發布新聞稿回應，移工在台人數至今年10月為75.1萬人，其中包含失聯未查獲滯台移工累計8.5萬人。
勞動部指出，移工失聯人數及發生率自110年2萬人（2.96%），因受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情邊境管制，國內缺工致非法聘僱移工情況激增，加上遣返困難，去（2022）年失聯發生及滯台人數大幅增加，上升為4.1萬人（5.96%）。
但今年3月疫情解封，邊境管制及遣返作業均回復正常，今年至10月底2.7萬人（3.65%），相較去年同期已明顯下降。
勞動部表示，9月4日修正規定加強外國仲介源頭管理責任，建立外國仲介引進移工逾規定失聯人數比率停權機制，依情節輕重處7日至28日停權暫停引進移工來台。
勞動部並表示，持續結合移民署及國安團隊合作查處及加速遣返，在2至6月間合作推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」協助約1.4萬名自行到案的失聯移工返國，至10月底也已查獲非法媒介者453人及非法雇主2568人，均依法重罰。
勞動部指出，未來將修法再提高非法媒介者罰則3倍，改為依涉案人數每人罰新台幣150萬元，並加重處罰非法僱用，由每案裁罰改為依涉案人數每人罰75萬元。
新聞來源
延伸閱讀
- 12/10國際人權日：蔡英文喊話堅持走轉型正義道路、監委倡關注失聯移工困境與權益
- 《移工築起的地下社會：跨國勞動在臺灣》：不願被說是「人口販子」，人力仲介如何找回職業尊嚴？
- 國人醞釀遊行抗議引進印度移工，學者驚「從未遇過這種反彈」分析兩國合作好處、誤解根源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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