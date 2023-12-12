古文教育勢微是不可逆的現實，只有不讀書的大人才會對沒有〈廉恥〉大驚小怪

文：沈溺在經典閱讀中的 John Lin

〈廉恥〉引起的風波

先來看看最近這則讓大家吵翻天的新聞——〈108課綱是無恥課綱！北一女老師砲轟10分鐘：刪文言文是去中國化…作家反問「國文課變道德課」？〉。

關心台灣中學國文教育的讀者，每隔一陣子就會看到這樣的新聞，像是新課綱文言文比例降低、新課綱推薦選文少了某某重量之作等等，然後結論都指向民進黨去中國化。這種單純拿來搏政治聲量的泛泛之談，每次都能引發大眾正反方激烈交鋒，但是最後都是在各說各話中落幕。身為業餘的經典閱讀推廣者的不才在下我，就趁這次熱潮來提出解法，看看是否能幫大家徹底解決這些困擾多年的爭議。

古文教育勢微是不可逆的現實

台灣近年來每次課綱的修訂，文言文比例都是攻防重點，不過都是維持派和降低派在吵，從來沒有聽過任何人跳出來大聲疾呼，要逐年提升文言文的比例，來強化國民的競爭力。因為隨著多元社會的發展，要學的基本知識越來越多，無法通過時代考驗的課目會被縮減或消滅也是很自然的事，比如說已經消失的三民主義，或是處於凋零中的古文教育，換誰來執政都無法逆轉局勢。

拿推薦選文沒有〈廉恥〉這種事來大做文章，除了用來不實抹黑民進黨的去中國化之外，完全是沒有營養、沒有道理的指控。

古文教育勢微，對台灣社會有什麼重大影響嗎？或許某些古文金句會消失在生活之中，或許中文系或是歷史系的教授會抱怨學生沒有古文的基礎。為了對抗這些微乎其微的改變，值得我們的國民教育花費大量資源、不惜代價的維持或提高文言文的比例嗎？認清這個事實，就不會困在文言文比例、推薦選文的篇數等旁支末節的問題。

另外，萬一古文教育真的消失了，對中國傳統經典念念不忘的人還是可以改讀白話版本，不讀古文和去中國化其實沒有關聯。不過少了古文這尊神主牌之後，中國傳統經典到今天還剩下多少閱讀價值，其實是一個更大的問題，可以參考我的另一篇有點傷感的文章：——〈《中國哲學史》：對中國思想家們的最後巡禮〉。

只有不讀書的大人，才會對少了某一篇「重要文章」而大驚小怪

不管是舊課綱的三十篇、還是新課綱的十五篇，對於勤勞的書蟲來說，全都是一、兩天就可以細讀完食寫心得的一片小蛋糕。對於出社會後有在讀書的大人來說，根本不存在「非讀不可」的十五篇或是三十篇文章，取而代之的是數十本或是成千上百本非讀不可的重量級著作。

古今中外有那麼多重要的著作等著我們去征服，有那麼多廣闊的心靈等著我們去探索，不要說推薦古文少了十五篇文章了，就算少了一百篇文章都不痛不癢，因為與龐大的知識之海相比，都是滄海之一粟。

簡單來說，中學的古文教育不過就是基礎的啟蒙教育，只能算是古文教育的體驗課。把傳承中華文化的責任放在這三十篇或十五篇文章，認為少一篇都不行，這樣的堅持依我看來，中華文化應該是快亡了，才會有這麼可笑的期待。

真正對中華文化有期待的人，不就是希望這些學生接受了古文教育的啟蒙、走出校園之後，可以對中國傳統經典發生興趣，一輩子研讀這些經典嗎？事情當然不是憨人所想的那麼簡單，請參考我另一篇專論如下：

〈高中文言文比例年年有爭議，但是你知道高中畢業後會主動去讀古文經典的學生比例有多少？〉

不過很多大人只在求學時代讀書，而且讀得不多，所以才會對三十篇減為十五篇感到大驚小怪。看這些不讀書的大人在那邊誇誇其談，身為半百老翁的我，實在恥於與他們相提並論，而他們居然還有臉談文化素養，我真的為他們感到羞愧了。

到了二十一世紀還在計較文言文比例，台灣的國文教育還好嗎？

二十一世紀是各方面快速爆發的時代，以AI的發展為例，在雲端運算幾乎無限制的運算能力加持之下，以往認為辦不到的AI運算，已經發展到讓人無法忽視的階段。在這個全面啟動的年代，我們台灣社會居然還在為文言文比例、少了某一篇選文在吵翻天，真可說是二十一世紀不可思議的怪現狀。因為經過多年的打爛仗，讓國文教育居然還困在戒嚴時代「傳承中華文化」的不可能任務裏，在AI時代的今天，看起來格外諷刺。

跨越古今中外的閱讀視野，才是現代國民的必備能力，台灣的國文教育應該要反應現代社會對國民素養的期待，而不是抱殘守缺，陷入作繭自縛的困境。另外，「去中國化」到底是什麼概念？請讓我用另一篇文章〈台灣的「去中國化」從1949年就開始了〉來好好介紹一下，絕對讓你大開眼界。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：一堆不讀書的大人，跳出來指責108課綱推薦選文沒有《廉恥》，我到底看了什麼？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺