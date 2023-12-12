古文教育勢微是不可逆的現實，只有不讀書的大人才會對沒有〈廉恥〉大驚小怪
我們想讓你知道的是
二十一世紀是各方面快速爆發的時代，以AI的發展為例，在雲端運算幾乎無限制的運算能力加持之下，以往認為辦不到的AI運算，已經發展到讓人無法忽視的階段。在這個全面啟動的年代，我們台灣社會居然還在為文言文比例、少了某一篇選文在吵翻天，真可說是二十一世紀不可思議的怪現狀。
〈廉恥〉引起的風波
先來看看最近這則讓大家吵翻天的新聞——〈108課綱是無恥課綱！北一女老師砲轟10分鐘：刪文言文是去中國化…作家反問「國文課變道德課」？〉。
關心台灣中學國文教育的讀者，每隔一陣子就會看到這樣的新聞，像是新課綱文言文比例降低、新課綱推薦選文少了某某重量之作等等，然後結論都指向民進黨去中國化。這種單純拿來搏政治聲量的泛泛之談，每次都能引發大眾正反方激烈交鋒，但是最後都是在各說各話中落幕。身為業餘的經典閱讀推廣者的不才在下我，就趁這次熱潮來提出解法，看看是否能幫大家徹底解決這些困擾多年的爭議。
古文教育勢微是不可逆的現實
台灣近年來每次課綱的修訂，文言文比例都是攻防重點，不過都是維持派和降低派在吵，從來沒有聽過任何人跳出來大聲疾呼，要逐年提升文言文的比例，來強化國民的競爭力。因為隨著多元社會的發展，要學的基本知識越來越多，無法通過時代考驗的課目會被縮減或消滅也是很自然的事，比如說已經消失的三民主義，或是處於凋零中的古文教育，換誰來執政都無法逆轉局勢。
拿推薦選文沒有〈廉恥〉這種事來大做文章，除了用來不實抹黑民進黨的去中國化之外，完全是沒有營養、沒有道理的指控。
古文教育勢微，對台灣社會有什麼重大影響嗎？或許某些古文金句會消失在生活之中，或許中文系或是歷史系的教授會抱怨學生沒有古文的基礎。為了對抗這些微乎其微的改變，值得我們的國民教育花費大量資源、不惜代價的維持或提高文言文的比例嗎？認清這個事實，就不會困在文言文比例、推薦選文的篇數等旁支末節的問題。
另外，萬一古文教育真的消失了，對中國傳統經典念念不忘的人還是可以改讀白話版本，不讀古文和去中國化其實沒有關聯。不過少了古文這尊神主牌之後，中國傳統經典到今天還剩下多少閱讀價值，其實是一個更大的問題，可以參考我的另一篇有點傷感的文章：——〈《中國哲學史》：對中國思想家們的最後巡禮〉。
只有不讀書的大人，才會對少了某一篇「重要文章」而大驚小怪
不管是舊課綱的三十篇、還是新課綱的十五篇，對於勤勞的書蟲來說，全都是一、兩天就可以細讀完食寫心得的一片小蛋糕。對於出社會後有在讀書的大人來說，根本不存在「非讀不可」的十五篇或是三十篇文章，取而代之的是數十本或是成千上百本非讀不可的重量級著作。
古今中外有那麼多重要的著作等著我們去征服，有那麼多廣闊的心靈等著我們去探索，不要說推薦古文少了十五篇文章了，就算少了一百篇文章都不痛不癢，因為與龐大的知識之海相比，都是滄海之一粟。
簡單來說，中學的古文教育不過就是基礎的啟蒙教育，只能算是古文教育的體驗課。把傳承中華文化的責任放在這三十篇或十五篇文章，認為少一篇都不行，這樣的堅持依我看來，中華文化應該是快亡了，才會有這麼可笑的期待。
真正對中華文化有期待的人，不就是希望這些學生接受了古文教育的啟蒙、走出校園之後，可以對中國傳統經典發生興趣，一輩子研讀這些經典嗎？事情當然不是憨人所想的那麼簡單，請參考我另一篇專論如下：
〈高中文言文比例年年有爭議，但是你知道高中畢業後會主動去讀古文經典的學生比例有多少？〉
不過很多大人只在求學時代讀書，而且讀得不多，所以才會對三十篇減為十五篇感到大驚小怪。看這些不讀書的大人在那邊誇誇其談，身為半百老翁的我，實在恥於與他們相提並論，而他們居然還有臉談文化素養，我真的為他們感到羞愧了。
到了二十一世紀還在計較文言文比例，台灣的國文教育還好嗎？
二十一世紀是各方面快速爆發的時代，以AI的發展為例，在雲端運算幾乎無限制的運算能力加持之下，以往認為辦不到的AI運算，已經發展到讓人無法忽視的階段。在這個全面啟動的年代，我們台灣社會居然還在為文言文比例、少了某一篇選文在吵翻天，真可說是二十一世紀不可思議的怪現狀。因為經過多年的打爛仗，讓國文教育居然還困在戒嚴時代「傳承中華文化」的不可能任務裏，在AI時代的今天，看起來格外諷刺。
跨越古今中外的閱讀視野，才是現代國民的必備能力，台灣的國文教育應該要反應現代社會對國民素養的期待，而不是抱殘守缺，陷入作繭自縛的困境。另外，「去中國化」到底是什麼概念？請讓我用另一篇文章〈台灣的「去中國化」從1949年就開始了〉來好好介紹一下，絕對讓你大開眼界。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：一堆不讀書的大人，跳出來指責108課綱推薦選文沒有《廉恥》，我到底看了什麼？
延伸閱讀
- 108課綱刪減文言文惹議：趙少康稱課本拿掉經典可惜；蕭美琴表示課綱要活化
- 教師批108課綱「無恥」學生團體稱不符感受，課審委員憶投票2輪才決定文言文比例
- 身為國文老師，我們不應該只回答學生「因為大考要考，所以你必須學國文」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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