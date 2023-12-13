若韓國瑜2024真的當上立法院長，就代表雲林張家已成為「國會第四大黨」
我們想讓你知道的是
從雲林張家蓋豪宅到台中顏家的如法炮製，全台灣的張榮味們一個個在政治路上搶得先機，就連原本要向黑道宣戰的黃國昌從「政治人物自己是不是黑道，是一件必須監督的事」到助黑道為虐，不再處理，甚至和顏寬恒同台，兩人異口同聲痛批民進黨，這就是派系實力的誘人之處。
文：廖郁賢（第十九屆雲林縣議員／地方政治工作者）
輕忽非都會區的雲林助長了黑道的夢幻聯動，不算區域立委，國民黨三席不分區的名單裡就有韓國瑜、許宇甄、張嘉郡，每一位都是整合柯文哲的關鍵人物。一個能讓號稱智商157的人心甘情願貼近地方派系，臨陣倒戈傷害吳音寧來成就韓流——協助牽線雲林王與花蓮王的韓總機；接著是張榮味左右手林啟滄的妻子，除了掌握漁會還與朱立倫交好；再來是味董的女兒，被安排接棒張麗善縣長位置的小公主。
雲林張家遍植國民黨不分區
只有利益的張家，在這一次的總統大選戲份不少，張榮味的魅力真的不容小覷，而張家安插林有志在民眾黨和柯文哲對接，直接默許張家意圖滲透雲林黨部，成為張家暗樁，這步棋很有趣，藍白黃整合想放眼下個四年，可沒有李日貴的柯文哲大概也hold不住家族政治的利益輸送。
由朱立倫與張家的密切往來，可以看出張家復辟後並不以此為滿足，不僅要拿下雲林，更想透過策略聯盟壯大派系帝國，在與侯友宜、柯文哲三人深夜密會53分鐘的場所，那間「大增鋼鐵金屬有限公司」的董事長許耀仁，不僅是國民黨大金主，更是現任國民黨不分區安全名單許宇甄的親弟弟，全家都是喬王。那些新聞中指出侯友宜赴張麗善官邸早餐會，是為了修補地方派系關係，看來都是場場謀略，產出一個個能讓國民黨重新執政的旗子。
張家是以投資穩賺不賠的心態跟郭、侯、柯合作，地方盛傳，當初張榮味之所以會幫郭台銘站台，也只是兩席區域立委的選舉資源考量，而在記者會上，民眾黨總統參選人柯文哲表示布局不分區立委，有意推動「兩年任期制」，就是「一個立委席次、兩人輪替服務」，將法定的不分區立委四年任期分為兩年一輪，每個不分區立委任期僅兩年，時間一到即辭任，由不分區名單成員依序遞補上。
張家也在民眾黨裡有人馬
而今民眾黨不分區第11位是蔡春綢，此人為雲林縣議會副議長蔡咏鍀的親姐姐，雖然安全名單只有八個，可在民眾黨不分區每人只能當兩年的情況下，排列第11位總有機會輪到。綜和前面四位張家人馬來擔任不分區立法委員，等於豎立雲林張家成為國會的第四大黨，這是張家謀略前進中央總統大位，早已經打好如意算盤。
值得一提的是，韓國瑜跟柯文哲的關係比侯友宜來得深厚，雖然國民黨坐擁14個縣市首長，以及大量的縣市議員和地方樁腳，擁有強大的地方整合基礎，可這些優勢沒有顯示在其支持度的原因，在於柯文哲與郭台銘的夾擊導致難以鞏固的基本盤。
韓國瑜能夠在2018年席捲地方選舉，從根本上來說是柯文哲找他當北農總經理，而金小刀必須回來成為侯友宜競選的操盤手，就是為了找回郭台銘與韓國瑜所丟失的國民黨基本盤。當柯文哲與郭台銘都出局，只剩國、民兩黨對決的檯面上局勢，張家拿到想要的資源，那一張能維持地方霸主的門票後，接下來他們會真心幫侯友宜嗎？
幫侯即幫己的張家
其實張家班才不管總統誰當選，眼下已經在未來下一任和下下一任自己的位置及選舉的接班做準備。不過檯面上一定全力支持侯友宜，因為如果2024國民黨可以贏得總統大選，張榮味之女下屆縣長及張麗善下屆副總統或入閣就更有希望，且三腳督的差距沒有想像中的大，所以接下來張家會真心挺侯友宜，其實也在幫自己。
國民黨總統參選人侯友宜在11月27日的新聞裡直言「未來將重啟服貿、貨貿，並主張開放中生來台就學就業。」對中國經濟日益衰退，低薪、失業率破表的真實狀況視而不見，不顧產業界反對的侯友宜連提出對台衝擊影響評估都不需要就得到派系力挺，甚至今年9月7日到花蓮縣爭取支持，除了花蓮縣長徐榛蔚於縣府親自迎接，就連過去與侯關係不睦的黨籍立委傅崐萁，也在縣黨部立委輔選會報說「家和萬事興」，主動表態力挺，種種跡象都讓人合理懷疑，是否因為開放服貿，中國廉價人力便能為特定產業及建商節省成本？
張家親中是為壯大自己事業
舉例來說，2014年前立委張慶忠企圖黑箱通過服貿，今年張慶忠之子張智倫表態力挺侯友宜，父子兩人皆身為建商代表，家族擁超過19家建商公司，居然會支持衝擊台灣營造業的服貿？合理推斷是因為張家持有大量土地，對中國開放後能夠獲益，這些一味討好中國的舉動，與張麗善縣長在議會的表現不謀而合。
侯友宜對張榮味的巴結隨處可見，更宣示當選後，水利會將回歸原有制度，讓人民管理，才會管理的好，根本是協助版圖收復的前哨戰。刻意引張家人的建言表示照顧農民生活，要協助農忙時移工引入協助等承諾，如換他來做總統，「雲林農產品賣不出去，內銷替你們賣，外銷兩岸我替你們推銷，全世界幫忙賣，讓農民能賺大錢」，字字句句都是輸誠。
然而下屆縣長接班佈局才是張家班思考重心，地方派系需要透過公職權力與資源經營地方，才能延續政治能量與實力，於此張家班目標鎖定先列入國民黨不分區立委名單，接著循2016年的張麗善模式，從不分區轉戰縣長選舉延續張家勢力，也為國民黨取得地方版圖。
張嘉郡會隨張麗善腳步參選縣長
張麗善在2016年能夠擔任不分區立委便是時任黨主席的朱立倫提名，隨後才在2018年當選雲林縣長，順利接棒張家班在雲林的政治事業。所以2021年朱立倫二度參選黨主席時，雲林張家班才會在黨內支持朱立倫提供助力，所以黨中央許多位置的分配都來自雲林張家班人馬，除了組發會主委，就連張嘉郡老公周柏吟也是經由朱立倫推薦，才得以進入桃園市府擔任觀旅局長職務，就連前雲林縣新聞處長羅楚東跟著好兄弟雞犬升天，張家的手已經遍佈全台。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！