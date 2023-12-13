若韓國瑜2024真的當上立法院長，就代表雲林張家已成為「國會第四大黨」

文：廖郁賢（第十九屆雲林縣議員／地方政治工作者）

輕忽非都會區的雲林助長了黑道的夢幻聯動，不算區域立委，國民黨三席不分區的名單裡就有韓國瑜、許宇甄、張嘉郡，每一位都是整合柯文哲的關鍵人物。一個能讓號稱智商157的人心甘情願貼近地方派系，臨陣倒戈傷害吳音寧來成就韓流——協助牽線雲林王與花蓮王的韓總機；接著是張榮味左右手林啟滄的妻子，除了掌握漁會還與朱立倫交好；再來是味董的女兒，被安排接棒張麗善縣長位置的小公主。

雲林張家遍植國民黨不分區

只有利益的張家，在這一次的總統大選戲份不少，張榮味的魅力真的不容小覷，而張家安插林有志在民眾黨和柯文哲對接，直接默許張家意圖滲透雲林黨部，成為張家暗樁，這步棋很有趣，藍白黃整合想放眼下個四年，可沒有李日貴的柯文哲大概也hold不住家族政治的利益輸送。

由朱立倫與張家的密切往來，可以看出張家復辟後並不以此為滿足，不僅要拿下雲林，更想透過策略聯盟壯大派系帝國，在與侯友宜、柯文哲三人深夜密會53分鐘的場所，那間「大增鋼鐵金屬有限公司」的董事長許耀仁，不僅是國民黨大金主，更是現任國民黨不分區安全名單許宇甄的親弟弟，全家都是喬王。那些新聞中指出侯友宜赴張麗善官邸早餐會，是為了修補地方派系關係，看來都是場場謀略，產出一個個能讓國民黨重新執政的旗子。

張家是以投資穩賺不賠的心態跟郭、侯、柯合作，地方盛傳，當初張榮味之所以會幫郭台銘站台，也只是兩席區域立委的選舉資源考量，而在記者會上，民眾黨總統參選人柯文哲表示布局不分區立委，有意推動「兩年任期制」，就是「一個立委席次、兩人輪替服務」，將法定的不分區立委四年任期分為兩年一輪，每個不分區立委任期僅兩年，時間一到即辭任，由不分區名單成員依序遞補上。

張家也在民眾黨裡有人馬

而今民眾黨不分區第11位是蔡春綢，此人為雲林縣議會副議長蔡咏鍀的親姐姐，雖然安全名單只有八個，可在民眾黨不分區每人只能當兩年的情況下，排列第11位總有機會輪到。綜和前面四位張家人馬來擔任不分區立法委員，等於豎立雲林張家成為國會的第四大黨，這是張家謀略前進中央總統大位，早已經打好如意算盤。

值得一提的是，韓國瑜跟柯文哲的關係比侯友宜來得深厚，雖然國民黨坐擁14個縣市首長，以及大量的縣市議員和地方樁腳，擁有強大的地方整合基礎，可這些優勢沒有顯示在其支持度的原因，在於柯文哲與郭台銘的夾擊導致難以鞏固的基本盤。

韓國瑜能夠在2018年席捲地方選舉，從根本上來說是柯文哲找他當北農總經理，而金小刀必須回來成為侯友宜競選的操盤手，就是為了找回郭台銘與韓國瑜所丟失的國民黨基本盤。當柯文哲與郭台銘都出局，只剩國、民兩黨對決的檯面上局勢，張家拿到想要的資源，那一張能維持地方霸主的門票後，接下來他們會真心幫侯友宜嗎？

幫侯即幫己的張家

其實張家班才不管總統誰當選，眼下已經在未來下一任和下下一任自己的位置及選舉的接班做準備。不過檯面上一定全力支持侯友宜，因為如果2024國民黨可以贏得總統大選，張榮味之女下屆縣長及張麗善下屆副總統或入閣就更有希望，且三腳督的差距沒有想像中的大，所以接下來張家會真心挺侯友宜，其實也在幫自己。

國民黨總統參選人侯友宜在11月27日的新聞裡直言「未來將重啟服貿、貨貿，並主張開放中生來台就學就業。」對中國經濟日益衰退，低薪、失業率破表的真實狀況視而不見，不顧產業界反對的侯友宜連提出對台衝擊影響評估都不需要就得到派系力挺，甚至今年9月7日到花蓮縣爭取支持，除了花蓮縣長徐榛蔚於縣府親自迎接，就連過去與侯關係不睦的黨籍立委傅崐萁，也在縣黨部立委輔選會報說「家和萬事興」，主動表態力挺，種種跡象都讓人合理懷疑，是否因為開放服貿，中國廉價人力便能為特定產業及建商節省成本？

張家親中是為壯大自己事業

舉例來說，2014年前立委張慶忠企圖黑箱通過服貿，今年張慶忠之子張智倫表態力挺侯友宜，父子兩人皆身為建商代表，家族擁超過19家建商公司，居然會支持衝擊台灣營造業的服貿？合理推斷是因為張家持有大量土地，對中國開放後能夠獲益，這些一味討好中國的舉動，與張麗善縣長在議會的表現不謀而合。

侯友宜對張榮味的巴結隨處可見，更宣示當選後，水利會將回歸原有制度，讓人民管理，才會管理的好，根本是協助版圖收復的前哨戰。刻意引張家人的建言表示照顧農民生活，要協助農忙時移工引入協助等承諾，如換他來做總統，「雲林農產品賣不出去，內銷替你們賣，外銷兩岸我替你們推銷，全世界幫忙賣，讓農民能賺大錢」，字字句句都是輸誠。

然而下屆縣長接班佈局才是張家班思考重心，地方派系需要透過公職權力與資源經營地方，才能延續政治能量與實力，於此張家班目標鎖定先列入國民黨不分區立委名單，接著循2016年的張麗善模式，從不分區轉戰縣長選舉延續張家勢力，也為國民黨取得地方版圖。

張嘉郡會隨張麗善腳步參選縣長

張麗善在2016年能夠擔任不分區立委便是時任黨主席的朱立倫提名，隨後才在2018年當選雲林縣長，順利接棒張家班在雲林的政治事業。所以2021年朱立倫二度參選黨主席時，雲林張家班才會在黨內支持朱立倫提供助力，所以黨中央許多位置的分配都來自雲林張家班人馬，除了組發會主委，就連張嘉郡老公周柏吟也是經由朱立倫推薦，才得以進入桃園市府擔任觀旅局長職務，就連前雲林縣新聞處長羅楚東跟著好兄弟雞犬升天，張家的手已經遍佈全台。