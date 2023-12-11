【藝遊嚮導】12/12-12/18：「橘色惡魔」音樂會、高雄國際貨櫃藝術節《海口味》、加拿大特技劇場《魔幻列車》，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
活力四射的「橘色惡魔」再度來台！去年為慶祝日台友情50週年受邀在國慶日上演出，今年則由民間發起，邀請京都橘高校吹奏樂部全團舉辦在台首場音樂會，重溫去年的感動。自2001年起，每2年一次的「高雄國際貨櫃藝術節」即將登場！這次以「海口味」為想像，將「大港」鮮明的意象和貨櫃、港、城及海洋重新連結，一個訴說著海港語言的藝術節慶正等著你共襄盛舉！
【表演藝術】
名稱｜時代小崑劇－聽我細訴
時間｜2023/12/16（六） - 2023/12/17（日）
地點｜台中國家歌劇院小劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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婚姻、愛情、親情、自我、老去、生死離別⋯⋯以最美的崑曲，細訴最深沉的現代心事。
本劇改編自美國劇作家珍．馬汀（Jane Martin）的舞台劇名作Talking With，該劇1982年於美國肯德基州路易維爾演員劇場所舉辦的年度盛事《胡瑪那新美國劇本藝術節》首演，後在世界各地搬演不輟。原著由11段獨立故事組成，每段角色僅1人，清一色為女性，這些年齡各異的女性以獨白形式向觀眾娓娓訴說自己的人生故事，她們所經歷的生命磨難或奇特、或怪異、或滑稽，但全都真誠且扣人心弦，傳達出對生命的獨特領悟。
名稱｜盜火劇團 懸疑二部曲《雪姬來的那一夜》
時間｜2023/12/14（四） - 2024/12/17（日）
地點｜水源劇場（台北市中正區羅斯福路四段92號10樓）
備註｜本活動為售票活動
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愛與背叛、禁忌與詛咒，築起淒美純淨的二人世界，嗜血的群眾、真相的凋零⋯⋯我們的愛情，只能在雪之王國綻放。
以台灣轟動一時的「登山領隊白凜誘拐少女事件」的真實新聞為靈感來源。
一名年輕少女和一名自稱「雪姬」的角色扮演者（coser）相約動漫展碰面後離奇失蹤。數日後，雪姬主動投案，自稱為漫畫《雪之國》女主角的她，表示動漫展結束後便已帶少女攀登北神山，二人已約好要在「雪之國」生活。然而雪姬拒絕透露二人登山路線，少女目前依舊下落不明。社會新聞記者Kimi，決定展開探查雪姬真面目的行動。
網路與社會輿論大力討伐雪姬誘拐少女的自私行為，而在不同的受訪者口中，雪姬的形象開始不斷交疊、翻轉。此時，案情急轉直下。警方宣佈已尋獲早已氣息全無的少女，而事實的真相，此時才水落石出⋯⋯。
名稱｜【2023衛武營馬戲平台】加拿大七手指特技劇場《魔幻列車》
時間｜2023/12/15（五） - 2023/12/17（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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創團至今21年，常駐蒙特婁的Les 7 Doigts標榜「以超凡的技巧，說平凡的故事」。他們以戲劇性取代絢麗的大場面，為高超的馬戲技術注入細膩的情感。
《魔幻列車》以鐵路為主題，呈現生命中的各式悲歡離合，以及鐵路與生命經驗的緊密交織。開場時，表演者們坐在椅子上，同步呼吸。突然之間，彷彿軌道轉轍器被開啟，節奏開始錯落。漸漸地，眾人的呼吸營造出猶如火車加速運轉的聲響，一場奇想之旅就此揭序。
本作品綜合劇場、舞蹈、音樂、投影等元素，雕塑出獨樹一格的馬戲美學。雖然涵蓋多種馬戲元素，不僅不流於炫技，反倒體現其欲探索的微妙人際平衡。看看月台上、隧道中、車廂內、鐵軌間的風景，欣賞呼拉圈、高空綢吊、雜耍、柔身術、高空鞦韆頂、鋼管、俄羅斯搖籃等馬戲項目。搭上《魔幻列車》，旅途即是目的地。
【展覽】
名稱｜2023高雄國際貨櫃藝術節─海口味 (hái kháu bī)
時間｜2023/12/16（六） - 2024/1/28（日）
地點｜高雄港11號碼頭（近高雄市鹽埕區真愛路1號）
自2001年起，每2年一次的「高雄國際貨櫃藝術節」，除了是城市的節慶，也呈現了這座海港城長年積累的文化底蘊。這次以「海口味」為想像，將「大港」鮮明的意象和「貨櫃」、「港」、「城」及「海洋」重新連結，創造一個訴說著海港語言的藝術節慶。
我們以「海口味」為題展開本次貨櫃藝術節的想像。「海口味」（hái kháu bī） 是大眾耳熟能詳的用詞。這一用詞也被廣泛延伸：形容食物的鮮味、聲口中獨有的「口氣」，也可以是沿海的風景、氣味，乃至地方人文、海島風土累積起來的一切日常。它自感官的描述而開始，進一步成了一種所有人都能共享、一種貼近庶民的土地經驗，「海口味」訴說著一種認同、一種群體與個人意識並存的概念。並在這個概念之下，以「引水入港」、「向海而歌」、「五米停留」及「鮮『未』！」四個港口意象化為創作的子題詮釋海港的風貌。
名稱｜異想之境─共融遊藝場
時間｜2023/12/1（五）- 2024/3/3（日）
地點｜屏東美術館（屏東縣屏東市中正路74號）
集結15個單位、近70位創作者，展出100餘件平面與立體作品，共同演繹跨越藝術、社會與心理層面的「共融感」。5個展間、5個子題：I AM、幻境、生命樹、家島與未知之境，架構從個人出發到與世界連結的歷程。
由屏東縣政府文化處與社會處攜手合作，邀集9個身心障礙社團及機構共123件作品，打造可欣賞作品、可即興創作的遊藝空間。本展向觀眾提出邀請，藉由輕鬆、自由的藝術活動參與觀展，以「共創」達到與創作者及作品間的「共融」——一個新的、充滿異想的藝術之境即將誕生。
名稱｜地緣詩學：瀕危世界的多變特質
時間｜2023/12/2（六） - 2024/3/10（日）
地點｜國立台灣美術館（台中市西區五權西路一段2號）
詩人吳晟在《我不和你談論》一詩中以三個否定句開啟詩、每日生活經驗與現代社會的政治潛能。詩人提醒我們，當暫停斗室中的空口談論、詮釋，而開始臨近田野萬物與生產場址，嘗試以感官擴延物與人的時態與空間時，我們同時也更接近了詩學。
本展覽「地緣詩學：瀕危世界的多變特質」，以詩作為再理想不過、私人與公眾、內省與外揚的會面點為靈感，提倡以一場詩性的踏查，重新丈量東亞與東南亞自二戰後地緣政治的物質情狀，並爬梳當代藝術的批判性視野如何浮現於反詩學的地景之中。奠基於地緣政治的概念，「地緣詩性」一詞進一步強調地理空間分佈與詩學形塑的相似性——造型（form-making），以擴延我們對東亞與東南亞國族、區域、中心與邊陲等國際政經關係下的關懷。
【影視】
名稱｜《青春（春）》 Youth (Spring)
上映時間｜2023/12/15（五）
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入圍2023年坎城影展正式競賽單元、榮獲金馬獎最佳紀錄片。
聚焦於距離上海150公里湖州市東部的服裝產業聚集地——織裏。 30年來，各地的勞工不斷主動或被動地湧入織裏鎮，服裝產業鏈上的各個環節不乏外地人的身影。除了中等規模以上的服裝企業，這裏遍佈小型的童裝作坊。許多來自安徽、河南以及長江中上游農村地區的年輕人季節性地來到此地務工。他們大多20歲左右，操著不同地域的方言，在童裝作坊從事童裝加工工作。那些童裝作坊的門店、車間和宿舍通常在同一棟小樓中，工人的私人生活和工作發生在同一個場所內，他們每天在車間裡度過10多個小時。在他們密集勞動的夾縫中存在著友誼或戀愛關係，這些事物隨著季節更迭及家庭壓力而建立、崩解。
【音樂】
名稱｜活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部2023來台音樂會
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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