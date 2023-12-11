【藝遊嚮導】12/12-12/18：「橘色惡魔」音樂會、高雄國際貨櫃藝術節《海口味》、加拿大特技劇場《魔幻列車》，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜時代小崑劇－聽我細訴

時間｜2023/12/16（六） - 2023/12/17（日）

地點｜台中國家歌劇院小劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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婚姻、愛情、親情、自我、老去、生死離別⋯⋯以最美的崑曲，細訴最深沉的現代心事。

本劇改編自美國劇作家珍．馬汀（Jane Martin）的舞台劇名作Talking With，該劇1982年於美國肯德基州路易維爾演員劇場所舉辦的年度盛事《胡瑪那新美國劇本藝術節》首演，後在世界各地搬演不輟。原著由11段獨立故事組成，每段角色僅1人，清一色為女性，這些年齡各異的女性以獨白形式向觀眾娓娓訴說自己的人生故事，她們所經歷的生命磨難或奇特、或怪異、或滑稽，但全都真誠且扣人心弦，傳達出對生命的獨特領悟。

名稱｜盜火劇團 懸疑二部曲《雪姬來的那一夜》

時間｜2023/12/14（四） - 2024/12/17（日）

地點｜水源劇場（台北市中正區羅斯福路四段92號10樓）

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愛與背叛、禁忌與詛咒，築起淒美純淨的二人世界，嗜血的群眾、真相的凋零⋯⋯我們的愛情，只能在雪之王國綻放。

以台灣轟動一時的「登山領隊白凜誘拐少女事件」的真實新聞為靈感來源。

一名年輕少女和一名自稱「雪姬」的角色扮演者（coser）相約動漫展碰面後離奇失蹤。數日後，雪姬主動投案，自稱為漫畫《雪之國》女主角的她，表示動漫展結束後便已帶少女攀登北神山，二人已約好要在「雪之國」生活。然而雪姬拒絕透露二人登山路線，少女目前依舊下落不明。社會新聞記者Kimi，決定展開探查雪姬真面目的行動。

網路與社會輿論大力討伐雪姬誘拐少女的自私行為，而在不同的受訪者口中，雪姬的形象開始不斷交疊、翻轉。此時，案情急轉直下。警方宣佈已尋獲早已氣息全無的少女，而事實的真相，此時才水落石出⋯⋯。

名稱｜【2023衛武營馬戲平台】加拿大七手指特技劇場《魔幻列車》

時間｜2023/12/15（五） - 2023/12/17（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

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創團至今21年，常駐蒙特婁的Les 7 Doigts標榜「以超凡的技巧，說平凡的故事」。他們以戲劇性取代絢麗的大場面，為高超的馬戲技術注入細膩的情感。

《魔幻列車》以鐵路為主題，呈現生命中的各式悲歡離合，以及鐵路與生命經驗的緊密交織。開場時，表演者們坐在椅子上，同步呼吸。突然之間，彷彿軌道轉轍器被開啟，節奏開始錯落。漸漸地，眾人的呼吸營造出猶如火車加速運轉的聲響，一場奇想之旅就此揭序。

本作品綜合劇場、舞蹈、音樂、投影等元素，雕塑出獨樹一格的馬戲美學。雖然涵蓋多種馬戲元素，不僅不流於炫技，反倒體現其欲探索的微妙人際平衡。看看月台上、隧道中、車廂內、鐵軌間的風景，欣賞呼拉圈、高空綢吊、雜耍、柔身術、高空鞦韆頂、鋼管、俄羅斯搖籃等馬戲項目。搭上《魔幻列車》，旅途即是目的地。

【展覽】

名稱｜2023高雄國際貨櫃藝術節─海口味 (hái kháu bī)

時間｜2023/12/16（六） - 2024/1/28（日）

地點｜高雄港11號碼頭（近高雄市鹽埕區真愛路1號）

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自2001年起，每2年一次的「高雄國際貨櫃藝術節」，除了是城市的節慶，也呈現了這座海港城長年積累的文化底蘊。這次以「海口味」為想像，將「大港」鮮明的意象和「貨櫃」、「港」、「城」及「海洋」重新連結，創造一個訴說著海港語言的藝術節慶。

我們以「海口味」為題展開本次貨櫃藝術節的想像。「海口味」（hái kháu bī） 是大眾耳熟能詳的用詞。這一用詞也被廣泛延伸：形容食物的鮮味、聲口中獨有的「口氣」，也可以是沿海的風景、氣味，乃至地方人文、海島風土累積起來的一切日常。它自感官的描述而開始，進一步成了一種所有人都能共享、一種貼近庶民的土地經驗，「海口味」訴說著一種認同、一種群體與個人意識並存的概念。並在這個概念之下，以「引水入港」、「向海而歌」、「五米停留」及「鮮『未』！」四個港口意象化為創作的子題詮釋海港的風貌。

名稱｜異想之境─共融遊藝場

時間｜2023/12/1（五）- 2024/3/3（日）

地點｜屏東美術館（屏東縣屏東市中正路74號）

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集結15個單位、近70位創作者，展出100餘件平面與立體作品，共同演繹跨越藝術、社會與心理層面的「共融感」。5個展間、5個子題：I AM、幻境、生命樹、家島與未知之境，架構從個人出發到與世界連結的歷程。

由屏東縣政府文化處與社會處攜手合作，邀集9個身心障礙社團及機構共123件作品，打造可欣賞作品、可即興創作的遊藝空間。本展向觀眾提出邀請，藉由輕鬆、自由的藝術活動參與觀展，以「共創」達到與創作者及作品間的「共融」——一個新的、充滿異想的藝術之境即將誕生。

名稱｜地緣詩學：瀕危世界的多變特質

時間｜2023/12/2（六） - 2024/3/10（日）

地點｜國立台灣美術館（台中市西區五權西路一段2號）

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詩人吳晟在《我不和你談論》一詩中以三個否定句開啟詩、每日生活經驗與現代社會的政治潛能。詩人提醒我們，當暫停斗室中的空口談論、詮釋，而開始臨近田野萬物與生產場址，嘗試以感官擴延物與人的時態與空間時，我們同時也更接近了詩學。

本展覽「地緣詩學：瀕危世界的多變特質」，以詩作為再理想不過、私人與公眾、內省與外揚的會面點為靈感，提倡以一場詩性的踏查，重新丈量東亞與東南亞自二戰後地緣政治的物質情狀，並爬梳當代藝術的批判性視野如何浮現於反詩學的地景之中。奠基於地緣政治的概念，「地緣詩性」一詞進一步強調地理空間分佈與詩學形塑的相似性——造型（form-making），以擴延我們對東亞與東南亞國族、區域、中心與邊陲等國際政經關係下的關懷。

【影視】

名稱｜《青春（春）》 Youth (Spring)

上映時間｜2023/12/15（五）

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入圍2023年坎城影展正式競賽單元、榮獲金馬獎最佳紀錄片。

聚焦於距離上海150公里湖州市東部的服裝產業聚集地——織裏。 30年來，各地的勞工不斷主動或被動地湧入織裏鎮，服裝產業鏈上的各個環節不乏外地人的身影。除了中等規模以上的服裝企業，這裏遍佈小型的童裝作坊。許多來自安徽、河南以及長江中上游農村地區的年輕人季節性地來到此地務工。他們大多20歲左右，操著不同地域的方言，在童裝作坊從事童裝加工工作。那些童裝作坊的門店、車間和宿舍通常在同一棟小樓中，工人的私人生活和工作發生在同一個場所內，他們每天在車間裡度過10多個小時。在他們密集勞動的夾縫中存在著友誼或戀愛關係，這些事物隨著季節更迭及家庭壓力而建立、崩解。

【音樂】

名稱｜活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部2023來台音樂會