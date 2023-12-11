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2023/12/11,
生活

Google年度關鍵字出爐：「颱風」搜尋第一，ChatGPT、BLACKPINK、《模仿犯》、ＭeToo成台灣矚目焦點事件

Google年度關鍵字出爐：「颱風」搜尋第一，ChatGPT、BLACKPINK、《模仿犯》、ＭeToo成台灣矚目焦點事件
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

Google所公布的台灣2023年搜尋排行榜是依照2023年期間搜尋量快速竄升幅度所進行的排名。今年，台灣網友持續關注與生活相關的民生議題，同時展現對運動賽事和國際新聞的高度關注，例如「颱風」、「世界棒球經典賽」、「亞洲運動會棒球比賽」和「以色列」等都榜上有名。

Google今（11）日公布了2023年度台灣搜尋排行榜，該排行榜根據不同主題，包括新聞、運動、人物、戲劇影集、台灣戲劇、電影、國外旅遊目的地等，分享了過去一年台灣網友熱搜的搜尋關鍵字。

今年，台灣網友持續關注與生活相關的民生議題，同時展現對運動賽事和國際新聞的高度關注，例如「颱風」、「世界棒球經典賽」、「亞洲運動會棒球比賽」和「以色列」等都榜上有名。

此外，多部台灣影視作品也引發網友熱烈討論，其中，台劇《模仿犯》成功奪下年度快速竄升戲劇影集排行榜冠軍；而電影《關於我和鬼變成家人的那件事》與《想見你》的電影版也成功進入十大年度快速竄升電影行列。

「颱風」躍升新聞搜尋第一，運動賽事、國際重大事件備受關注

今年的10大快速竄升新聞議題榜單上，我們可以看到台灣網友對民生議題、運動賽事和國際突發事件表現出高度的關注。

在民生方面，今年台灣周遭發生多起颱風，雖然颱風中心登陸較少，但這使得「颱風」成為台灣網友最積極搜尋的焦點之一。

此外，「世界棒球經典賽」、「亞洲運動會棒球比賽」和「國際足總女子世界盃」也在榜單前十名，反映出台灣民眾對運動賽事的熱愛。而在國際方面，以色列在加薩走廊發生的衝突事件，以及土耳其南部強烈地震同樣引起國人密切關注。

當然，隨著2024年台灣即將迎來總統大選，前不久引起廣泛關注的「藍白合」政治動態當然也榜上有名。

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Photo Credit: Google

國際體壇、各界名人、MeToo事件相關人物受關注

此外，透過Google官方數據統計可發現，今年的快速竄升「人物排行榜」與「新聞議題排行榜」呈現高度重疊。

其中，台灣棒球好手「張育成」和美國職棒大聯盟年度最有價值球員的「大谷翔平」均因在球場上的卓越表現而受到網友矚目，成為國內焦點人物。

而2023年來台的國際名人也引發國人關注。南韓女子團體BLACKPINK在高雄舉辦的世界巡迴演唱會、台灣企業家「黃仁勳」多次訪台，皆成為網友積極搜尋的對象。

除此之外，台灣社會今年發生多起關於性別平等與平權的事件，同時明年即將舉行的總統大選，進一步引發網友對這些社會事件相關人物的搜尋熱潮。

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Photo Credit: Google

國際棒球、羽球賽事搜尋熱度竄升

而在今年，許多運動賽事成為台灣民眾熱烈討論的焦點。

在十大快速竄升運動賽事排行榜中，「世界棒球經典賽」、「亞洲運動會棒球比賽」、以及近期在日本東京舉辦的「亞洲職棒冠軍爭霸賽」等棒球比賽，都成為台灣民眾關注的焦點賽事。

而除了棒球，今年四項羽球公開賽事也進入榜單，凸顯台灣網友對羽球賽事和本土好手表現的高度關注。這些賽事的舉辦和精彩表現無遺激發了台灣民眾對運動賽事的熱切討論，成為台灣網友討論的熱門話題。

2023快速竄升運動賽事關鍵字
Photo Credit: Google

《模仿犯》拔得頭籌，拿下影劇類搜尋冠軍

在今年的快速竄升戲劇影集榜中，最大亮點是是台灣Netflix原創影集《模仿犯》成功奪得冠軍。這部改編自宮部美幸同名經典小說之作，透過深刻刻畫人性和價值觀，結合台灣歷史時空，播出後引發網友們熱切迴響。

另一方面，以韓國校園霸凌為主題的《黑暗榮耀》也在榜上名列第二，劇情扣人心弦，深刻反映社會現象。

若將範圍縮限在台灣戲劇榜單，依舊能看見期展現出多樣性，包括取材自真實事件的《八尺門的辯護人》、《有生之年》、《台灣犯罪故事》等。

值得一提的是，《人選之人——造浪者》以政治文宣幕僚為主題，結合新穎的題材和選舉熱潮成功位居排行榜第六名。這些精彩作品展現出台灣戲劇風采，成為網友熱切關注的焦點。

2023年快速竄升戲劇影集
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2023快速竄升台灣戲劇
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國片躋身電影熱搜，動畫電影引發搜尋熱潮

今年快速竄升電影排行榜冠軍，由傳記電影《奧本海默》奪下，另一部同樣引發話題的電影《芭比》也躍居第九名，「芭本海默」的影響力跨足多方，成為年度熱門之最。

值得注意的是，榜單中出現兩部國片，《關於我和鬼變成家人的那件事》結合台灣民間信仰冥婚，深入探討性別平等和婚姻平權等多元議題，奪下電影類搜尋第二名；另一部《想見你》電影版延續戲劇影集的好口碑，引起廣泛討論。

此外，還有三部日本動畫電影上榜，《鈴芽之旅》、《蒼鷺與少年》以及《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》分居排行榜第三至五名，顯現日本動畫在台灣仍然受到歡迎。

2023年快速竄升電影
Photo Credit: Google

「推薦」商品搜尋：「旅遊」，「日本」最受矚目

今年快速竄升的商品「推薦」關鍵字榜單中，有一半與旅遊相關，包括「旅遊不便險」、「旅平險」和「機場接送」等服務商品。其中，「日本網卡」和「日本租車」兩項特定旅遊地區的搜尋上榜，進一步凸顯台灣民眾對日本旅遊的熱度，隨著疫情趨緩也逐漸回溫。

就國外旅遊方面來看，台灣民眾仍主要聚焦在周遭鄰近國家。在年度快速竄升國外旅遊目的地排行榜中，日本就佔據了四名，包括名列第一的「沖繩」，以及「大阪」、「東京」和「北海道」，成為台灣網友最熱門的搜尋選擇。

2023年快速竄升國外旅遊目的地
Photo Credit: Google

新興科技與發明關注度，展現台灣民眾熱衷獲取新知、掌握趨勢

今年，透過快速竄升的「是什麼」榜單，我們可以看見新興科技產品或服務如「Threads」、「ChatGPT」、「Bondee」、「PitchCom」入榜，反映民眾對於最新科技趨勢與應用的興趣。

另外，今年引起廣泛討論的性別平等事件，和全球關注的加薩走廊衝突，同樣成為網友們想深入瞭解的焦點議題。

2023年快速竄升「是什麼」關鍵字
Photo Credit: Google

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


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