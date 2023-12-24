手遊課金就是衝動消費？為了能夠保持理性，我會想幾個問題來問自己
我們想讓你知道的是
作為手機裡有六個遊戲的玩家，我看過一些網友留言，像是「遊戲課金很浪費」、「錢應該花在更有用的地方」或是「不要因為衝動，就在遊戲裡亂花錢」。原本我也是抱持著相同的看法，想做一個堅定的「零課黨」，甚至在朋友想課金的時候進行勸阻過。但是也會漸漸動搖，最終還是為了遊戲課金。
文：晏（國北教大語創系學生）
手遊課金風潮興盛，玩家的消費行為是否理性成為了一個值得探討的問題。
所謂「課金」，其實就是在遊戲中使用現金購買遊戲中追加資源（道具、角色）的一種消費行為。在2022年第一季中，臺灣的課金量超越德國成為了5大課金國之一，遊戲的課金程度也在緩慢上升，幾乎要達到了7億美元。這樣的數字讓我思考：玩家在手遊課金時，是出於理性的考量還是單純的衝動？
其實每一次課金要花的錢的並不太固定，但就我玩的遊戲來看，通常會有一個類似於基金或是月卡的機制。
以我玩的遊戲舉例，小月卡是170元，當天可以先額外拿到90個遊戲貨幣，並且在30天裡，每天可以拿到固定90遊戲貨幣，和其他機制比起來，會更划算一些。大部分玩家也會選擇這種方式。
當然，也會有玩家為了拿到想要的限定物品會選擇課幾千元，一次性地拿到需要的遊戲貨幣。每次付費都有多寡，但是很難定出一個上限，我也有遇過在一個遊戲中課了幾萬塊，為了得到遊戲中的金色坐騎和外觀。
在眾多手遊中，誘因設計似乎成為了玩家課金的一大原因。
抽卡、限定期間的活動、大月卡小月卡和角色外觀等吸引因素，讓我們難以抵擋在遊戲中的花費。這些機制不僅滿足了玩家的心情，也成為玩家間炫耀的一種資本。
作為手機裡有六個遊戲的玩家，我有看過一些網友留言，像是「遊戲課金很浪費」、「錢應該花在更有用的地方」或是「不要因為衝動，就在遊戲裡亂花錢」。
原本我也是抱持著相同的看法，想做一個堅定的「零課黨」，甚至在朋友想課金的時候進行勸阻過。
我的遊戲也是大部分都需要抽卡，但我屬於運氣不好的類型，小保底必歪，大保底才出想要的角色，能有幾次順利抽到角色已經是萬幸。所以在看到身邊「微課黨」朋友的遊戲體驗，也會漸漸動搖，最終還是為了遊戲課金。
雖然也才170元，並不是一個大筆的消費，但在花錢之前，也是要經過一番掙扎。除了原本「零課黨」的堅持被打破以外，還有對其負面的想法，都讓我難以抉擇，最後還是不捨得錯過限定的遊戲角色，下定決心花出這筆錢，最後自然也拿到想要的角色。
原以為會後悔花錢抽卡，但事實上，成功獲得心儀的角色後，我感到非常的開心，迫不及待地將遊戲中的素材全部投放在這位角色身上，且當時與角色一同舉辦的活動也明顯地是為了該角色而設計，所以在解任務上也變得迅速很多，可以享受到無比的滿足感。
然而，當我支付了這筆費用後，我看見遊戲商店中的標語，在一個角落的位置，字體不大，寫著：「請適度娛樂，理性消費」。因為以前從未在遊戲上課金，就算看到也只是匆匆一瞥，所以這是我第一次注意到這句標語的意涵，我開始思考了何謂「理性消費」。
也在那之後，我制定了一個固定的預算，大概是每月零用錢的八分之一左右，只能少不能多，我深知一旦超過這個預算，可能會陷入一種不斷降低底線的惡性循環。
同時為了確保自己能夠理性消費，我會想幾個問題來問自己：
- 評估自己的經濟狀況：確保花費在遊戲上的金額不會影響生活的基本需求和負擔，花費在遊戲上的金錢是否物有所值？
- 對遊戲的熱愛有多少：是否能夠提升遊戲體驗或獲得特殊的遊戲內容？這次的課金是不是可以增加在遊戲中的樂趣和滿足感，這種投入是值得的嗎？
在這歷程中，我深刻體會到理性消費的重要性，這並非只是金錢上的取捨，更是對於自我的價值觀和熱愛的反思。
雖然每位玩家的困擾或許不盡相同，但在這過程中，我學到了如何在樂趣和現實間找到平衡點，也能漸漸懂得「請適度娛樂，理性消費」的真諦。
或許，這樣的反思和掙扎是每位手遊愛好者都會經歷的成長吧。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬
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我們想讓你知道的是
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