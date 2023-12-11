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2023/12/11,
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法國專家新書《台灣：中國的執念》引狼與羊寓言籲台灣備戰，與中國對話「勸阻」策略最實際

法國專家新書《台灣：中國的執念》引狼與羊寓言籲台灣備戰，與中國對話「勸阻」策略最實際
法國專家賈偉路（紅領帶者）新書《台灣：中國的執念》5日於出版社舉行新書發表會，他告訴《中央社》，因俄烏戰爭，越來越多法國民眾對台灣感到好奇，他因此撰寫此書介紹台海局勢。｜Photo Credit: 駐法代表處提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

賈偉路強調，解放軍兩棲登陸台灣將面臨巨大問題，絕不可能如場「健行」。美國在這方面更有經驗，二次世界大戰時卻也用了40艘航空母艦、近3個月才登陸沖繩。以理性來判斷，面對中國疲軟的經濟和社會，中國國家主席習近平絕對有比台灣議題更緊急的事務；但俄烏戰爭告訴我們，政治領袖還是可能把威脅化為現實。

（中央社）法國專家賈偉路（Jacques Gravereau）新書《台灣：中國的執念》（Taïwan, une obsession chinoise，暫譯）近日出版，他8日接受《中央社》電訪時表示，拿下台灣是中國的歷史夢，但絕不如想像簡單，最實際的策略是「勸阻」，並引用狼與羊寓言指台灣應備戰。

賈偉路11月底出版《台灣：中國的執念》，以經貿、軍事推演等角度解析台海局勢及台灣地緣政治重要性。

賈偉路是巴黎高級商業研究學院（HEC Paris）歐亞學院院長、當代亞洲與全球化專家與法國外貿委員會國家顧問，出版《二十世紀的日本》、《金融危機》、《中國征服世界》等書。

研究亞洲50年的他在書中提到三個台海局勢可能走向。第一為「綠色劇本」，即維持現狀，兩岸和平相處、共榮。

「橘色劇本」為中國不斷恫嚇台灣、派遣軍機、船隻擾台，軍事活動日益頻繁，有擦槍走火的危機，若發生意外，衝突可能箭在弦上。在橘色劇本中，中國恐對台灣採取封鎖的降階戰略 —「隔離」，向外海發射飛彈並控管台灣周邊航行。

「紅色劇本」則是全面衝突。中國可能先拿下金門、馬祖與南海的太平島，但同時須面對國際社會反應，從西方大規模經濟和金融制裁、禁運，到美國封鎖馬六甲海峽的可能性。

他告訴記者，封鎖馬六甲海峽是兵棋推演（wargame）中的最後手段，因勢必導致全球「血栓」，不僅為中國經濟末日，也是各方皆輸，無人希望走到這步。

至於歐洲是否會加入制裁行列，賈偉路指出，在與北京的貿易立場上，歐洲與美國相似，因此他相信若美國經貿制裁中國，歐洲應會聯手；但在軍事上，歐洲在亞洲幾乎無軍力可言，將較難介入。

記者詢問，面對中國威嚇，台灣是否應備戰，或是應避免「挑釁」中國？

他引用17世紀法國詩人拉封丹（Jean de La Fontaine）的寓言「狼與羊」，內容講述狼尋找各種藉口吃掉小羊，強者總有理由。「和平主義者很理想，但面對惡意強權，這是贏不了的」，賈偉路說。

書中寫道，「中國持續威嚇，試圖削弱台灣人民意志，並說服他們統一『不可抗拒且無法避免』」，然而他告訴中央社，目前為止，中國鎖定台灣民心的策略並未奏效，因中國威嚇意圖眾所皆知，不過網路攻擊等暗處行動就較難察覺。

曾在中國任教並理解中國人想法的賈偉路說：「中國的大外宣很多時候目標是中國人民，其他國家的民眾並不會買單；這是文化問題，中國人難以理解外界的價值與世界觀。」

書名為「執念」，賈偉路解釋，這詞在法文定義為「強加於意識的重複且威脅性想法，即使知道其具有非理性成分」。中國想統一台灣，提出的時間表卻是象徵性的2049年中共建政百年，「所以這是中國夢，想完成毛蔣未完的內戰，填補歷史的洞」。

他說：「但我在書中指出，台灣人和對面親戚已經不是同樣的華人了，因為台灣經歷了經濟起飛、民主化等，兩邊已不一樣。」

書中分析國際上的4個戰爭假象，第一是中國能在3天拿下台灣；第二是兩岸經濟關係密切，不可能爆發衝突；第三是在毫無真正實戰勝利經驗下開戰；第四則是相信中國會遵守國際法或協議。

他指出，全球政治領袖應了解現實和幻想的巨大落差。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國媒體都宣稱3天能「解決問題」，但軍事專家皆表明，實戰經驗極為關鍵，中共解放軍上次作戰是1979年中越戰爭，卻挫敗撤出。

賈偉路強調，解放軍兩棲登陸台灣將面臨巨大問題，絕不可能如場「健行」。美國在這方面更有經驗，二次世界大戰時卻也用了40艘航空母艦、近3個月才登陸沖繩。

以理性來判斷，面對中國疲軟的經濟和社會，中國國家主席習近平絕對有比台灣議題更緊急的事務；但俄烏戰爭告訴我們，政治領袖還是可能把威脅化為現實。

賈偉路分析，目前最現實的台海戰略，是「勸阻」，而勸阻最重要是在於論述「可信度」，讓對方相信若做出某些舉動，將面臨經濟、金融甚至軍事的反制措施，並透過不同層級對話傳達訊息。

賈偉路自稱不是台灣專家，但有天在家人聚會上因俄烏戰爭而談及台海關係，「親友開始關心並好奇台灣，鼓勵我撰寫台灣專書，因此造就了此書，也讓更多歐洲人了解台海局勢」。他說：「我們當然是更傾向民主而非集權，因為民主是我們的基因傳承。」

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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