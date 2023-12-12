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2023/12/12,
綜藝

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄3》12/12開播：Dex金珍映進駐主持觀察室，第三季遊戲規則改變將帶來什麼火辣進展？

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄3》12/12開播：Dex金珍映進駐主持觀察室，第三季遊戲規則改變將帶來什麼火辣進展？
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

《單身即地獄》究竟有多受歡迎呢？第1季成為韓國第一部成功進入全球非英語節目Top 10的無劇本節目。而2022年推出的第2季更在全球Top 10榜上連續四週名列前茅，觀看時數更是節節攀升，足以見識節目受歡迎的程度。第三季於12月12日在Netflix上線，務必留意新一季的開播。

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄3》於12月12日登場，引發網友們熱烈的關注。由於前兩季的成功在全球掀起了強烈的迴響，參加成員各個擁有獨特魅力，透過節目中巧妙的撩情手段，爭相吸引心上人的目光，讓觀眾沉浸在充滿粉紅泡泡的浪漫氛圍中。

《單身即地獄》究竟有多受歡迎呢？第一季成為韓國第一部成功進入全球非英語節目Top 10的無劇本節目。而2022年推出的第二季更在全球Top 10榜上連續四週名列前茅，觀看時數更是節節攀升，足以見識節目受歡迎的程度。

而節目組為了帶給觀眾全新的觀賞體驗，《單身即地獄》第三季將帶來一系列規則改變，同時邀請在《單身即地獄2》裡深受觀眾喜愛的嘉賓Dex金珍映進駐主持觀察室。

俊男美女之間的調情戲碼，曖昧關係的極限拉扯，讓人萬分期待最新一季又會有什麼火辣辣的進展。

節目規則

《單身即地獄》系列綜藝是由Netflix打造的新型態戀愛實境節目，邀請來自不同背景的男女前往「地獄島」展開戀愛冒險。

在前兩季中，節目成員在地獄島上相遇，不能使用現代通訊設備如手機或電腦，同時需要自己獨立解決三餐，並且保密個人年齡和職業。參賽者必須在地獄島上通過一系列的「考驗」，才有機會找到心靈契合的對象，並一同前進「天堂島」。

在天堂島上，兩人可以盡情享受豪華泳池別墅和浪漫約會，而對話內容則不再受到限制。不過，這段天堂之旅僅有短短的兩天一夜，第二天就必須返回地獄島，繼續展開下一場「戀愛生存戰」。

第三季將改變遊戲規則與節目場景

不過，由於前兩季的拍攝時間恰逢疫情期間，因此節目場景和配對規則相對保持一致。而隨著《單身即地獄3》的開播，節目製作團隊透露將帶來全新的拍攝場景，並制定與前兩季有所不同的配對規則。

這是否意味著可能在不同國家進行拍攝？新的配對規則又會帶來怎樣的新看點呢？節目組的「微爆雷」讓人相當期待，迫不及待一窺第三季的新面貌。

回顧前兩季討論重點

在進入第三季以前，先回顧一下《單身即地獄》前兩季的討論重點。

首先，第一季於2021年12月上映，集結了六位氣質相異的迷人女性，和六位擁有獨特魅力的男性。其中，第一季裡最令人印象深刻的莫過於宋智雅。

起初，宋智雅因與BLACKPINK成員Jennie相似而成為話題，加上她在節目中大膽展現優美身形的穿著和迷人氣質，每每與男性參加者互動都讓人感到害羞。她的火辣性感與充滿魅力的形象深植觀眾心中，成為焦點人物。

然而人紅是非多，曾是知名YouTuber的宋智雅在被指控使用精品仿冒品，引起爭議。雖然這一事件對她的網紅事業造成波折，但很快地，她與韓國SUBLIME經紀公司簽約，成為宋康昊、王嘉爾的師妹，逐漸回歸大眾視野，今年也接下台灣女鞋品牌的代言。

宋智雅
Photo Credit:dafshoes
宋智雅擔任台灣女鞋品牌代言人

除了宋智雅之外，在節目中成功搭配的申芝燕和文世勳，結束後依然保持密切的互動，引起外界猜測兩人是否有繼續發展感情。

然而，去年有觀眾發現兩人在Instagram上互相取消了追蹤，引起了網友的討論，紛紛猜測兩人是否已經分手。雖然外界對於他們的感情狀態有各種猜測，但兩人都未正面回應，持續保持低調，不過仍再度讓該節目成為大家討論的話題。

到了2022年12月，《單身即地獄》推出了令人期待的第二季，再度匯聚了各自散發著令人著迷魅力的6男6女。

在第二季中，儘管部分成員引起觀眾廣泛討論，但明顯地並未像第一季的宋智雅那樣「獨自閃亮」。相比之下，第二季的話題更平均地分散在各參加者身上。

在第二季中，成員們的工作性質相當豐富多元，包括海軍陸戰隊出身者、選美小姐，甚至還有哈佛的高材生，這些令人印象深刻的背景和職業身份在節目播出後持續引起熱烈討論。

而第二季與第一季有顯著不同的發展在於，第一季僅有申芝燕和文世勳成功搭配，然而在第二季中竟然出現多達三對成功配對。

成功配對的三組分別是辛瑟基與崔鍾宇、李昭隸與金世俊，以及崔瑞恩與曹隆載。值得一提的是，崔瑞恩與曹隆載更在節目完結後大方地承認了彼此的交往關係。

而節目播畢後，第二季的成員們依然經常在社群媒體上互動，不論是男女交往還是深厚的友誼，都讓觀眾為之嘖嘖稱羨。這樣的友誼和愛情故事在節目結束後依然持續發酵，為觀眾留下深刻的印象。

新一季成員身份先行公開

除了公布節目製作上的改變，《單身即地獄3》透過先行海報，揭曉了本季其中五位成員的長相。

其中包括目前效力於「昌原LG獵隼」籃球隊的球員李寬熙，以及曾獲得韓國小姐頭銜的柳詩恩。這兩位成員的資訊首次曝光，兩位備受矚目的身份（與亮眼的外貌）也引起了網友們關注。

更刺激火辣的視覺呈現

透過Netflix釋出的預告片，可以預見本季或許將出現更加大膽刺激的場面。

除了節目經典的沙灘遊戲外，女參加者更展現了一些大膽舉動，包括在男參加者耳邊耳語、直接大聲告白「我愛你」，甚至有男參加者邀請女參加者一同分享床，同時也有男參加者情感激動地落淚。

看來，《單身即地獄3》確實將以更加讓人血脈噴張的面貌回歸了。

看明星談戀愛已過時，「素人」戀愛實境秀蔚為風潮

近年來，除了《單身即地獄》之外，日韓紛紛推出各具特色的戀愛實境節目，均獲得極高的人氣。

像是同樣由Netflix出品的日本戀愛實境節目《雙層公寓》以及由韓國串流媒體TVING製播的《換乘戀愛》在近幾年都受到廣泛關注，其收視率和串流平台的收看數字都遠超過傳統影劇節目。


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