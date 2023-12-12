多國在COP28後承諾擴大核電產能——這真是減低碳排良方，還是糖衣毒藥？

文：Nik Martin

在杜拜舉行的本年度聯合國氣候大會（COP28）上，20個國家幾天前簽署了承諾書，計劃在2050年前將其核電產能擴大到當前的3倍。這些國家主要分佈在歐洲和北美。該計劃如果推行，核電在全球電力佔比將從目前的10％擴大到近三分之一。

簽署國家表示，如果不擴建核電，世界就無法實現溫室氣體淨排放歸零。世界核能協會也稱讚承諾書「意義非常重大」。該組織發言人普列斯頓（Henry Preston）對《德國之聲》說：「這是多國領導人首次齊聚氣候峰會設立了這樣的目標，從而告訴世人核能在淨排放歸零過程中的重要性。」

幾十座新核電廠

根據承諾書，這些國家將採取現有核電機組延壽、新建新型反應爐等措施。不過，將核電產能增加到現在的三倍絕非易事。各國政府需要加快審批新核電計畫，並做出巨額財政承諾。目前的核電計畫往往面臨長時間的建設延期，且交付時的耗費遠遠超過預算。因此，許多分析人士都對最新的承諾表示懷疑。

英國樸茨茅斯大學環境科學教授史密斯（Jim Smith）對《德國之聲》說：「這非常具有挑戰性，但並非不可能。」史密斯指出，法國曾經在60年代末到80年代實現了核電產能大躍進，「但考慮到現代反應爐似乎需要很長時間才能投入運行，實現目標將非常困難。」不過，相比還有諸多技術困難的綠色氫能以及依然遙遙無期的核聚變發電，核電廠擴能依然更具備可行性。

核、風、光互補？

核電支持者認為，當陰雨連綿、風平浪靜之時，核電就能接替風力發電機、太陽能發電板，在電網中發揮至關重要的作用；隨著新能源轉型的進一步推進，風光資源的不穩定性就越發對電網安全運行構成挑戰。

與此同時，反對核電的環保人士則認為，風電和太陽能發電的實際成本要遠遠低於核電。

環境科學教授史密斯指出，核能反對者的論據並不完整，因為沒有考慮到核電在電網中的重要備份角色。他援引經合組織的一份報告指出，電網中間歇性可再生能源所佔比重越高，成本也越高昂，「因為你不得不需要部署更多的備用電池以及抽水蓄能設施。」

儘管核廢料處置問題依然未解，歐盟去（2022）年依然將核電列入了綠色清潔能源。對於核電產業，這是巨大福音。在此次簽署核電擴容承諾書的20個國家中，有13個來自歐洲。其中，僅法國就在去年表示新建6座核電機組，還有8座正在考慮中。

核廢料問題

「核能為氣候」（Nuclear for Climate）組織發言人巴爾多尼（Mattia Baldoni）對《德國之聲》表示，近年來，核廢料管理已經有了巨大進步和創新。「核廢料的總量非常有限。全球第一個深層地下處置庫將在今後幾年投入運行，這表明所有核廢料都能安全儲存。」

該草根組織是由150多個協會共同發起的，旨在推動核能參與綠色轉型。該組織認為，核電是最安全的能源之一，且會越來越安全。

德國政府的立場

不過，就算一些環保主義者能夠相信核電的可行性，德國政府可能依然難以被說服。就在今年春天，德國最後的3座核電機組關閉，實現了多年前的「無核化」承諾。由於俄烏戰爭導致的能源危機，這一舉動如今有著巨大爭議。

德國核能運動組織Nuklearia主席克魯特（Rainer Klute）表示：「只要綠黨還在德國聯邦政府內，它就不會在核能方向上做出絲毫改變。」克魯特批評德國政府忽視了近年來的經濟現狀以及科技新發現，同時也認為，德國的反核立場並不會持久。因為到了2028年，德國核能法案將面臨修訂，而堅定反核立場的綠黨屆時並不一定還在執政聯盟中。

克魯特指出，由於核電缺位，德國在大張旗鼓向綠色能源轉型的同時卻不得不增加煤炭發電量。而且，由於電費大幅上漲，德國的能源密集型出口行業已經遭受嚴重損害。「當企業破產或遷往能源更便宜的國家時，我們就會失去就業崗位、稅收和繁榮。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：核電救氣候 靠譜不靠譜？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九