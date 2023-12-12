多國在COP28後承諾擴大核電產能——這真是減低碳排良方，還是糖衣毒藥？
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在本年度的聯合國氣候大會上，20個國家簽署承諾書，計劃在2050年前將各自的核能發電容量擴大到目前的3倍，以減少溫室氣體排放。與此同時，德國等國家依然堅定地揮別核電。核電究竟是不是氣候救星？其實際成本究竟有多少？
文：Nik Martin
在杜拜舉行的本年度聯合國氣候大會（COP28）上，20個國家幾天前簽署了承諾書，計劃在2050年前將其核電產能擴大到當前的3倍。這些國家主要分佈在歐洲和北美。該計劃如果推行，核電在全球電力佔比將從目前的10％擴大到近三分之一。
簽署國家表示，如果不擴建核電，世界就無法實現溫室氣體淨排放歸零。世界核能協會也稱讚承諾書「意義非常重大」。該組織發言人普列斯頓（Henry Preston）對《德國之聲》說：「這是多國領導人首次齊聚氣候峰會設立了這樣的目標，從而告訴世人核能在淨排放歸零過程中的重要性。」
幾十座新核電廠
根據承諾書，這些國家將採取現有核電機組延壽、新建新型反應爐等措施。不過，將核電產能增加到現在的三倍絕非易事。各國政府需要加快審批新核電計畫，並做出巨額財政承諾。目前的核電計畫往往面臨長時間的建設延期，且交付時的耗費遠遠超過預算。因此，許多分析人士都對最新的承諾表示懷疑。
英國樸茨茅斯大學環境科學教授史密斯（Jim Smith）對《德國之聲》說：「這非常具有挑戰性，但並非不可能。」史密斯指出，法國曾經在60年代末到80年代實現了核電產能大躍進，「但考慮到現代反應爐似乎需要很長時間才能投入運行，實現目標將非常困難。」不過，相比還有諸多技術困難的綠色氫能以及依然遙遙無期的核聚變發電，核電廠擴能依然更具備可行性。
核、風、光互補？
核電支持者認為，當陰雨連綿、風平浪靜之時，核電就能接替風力發電機、太陽能發電板，在電網中發揮至關重要的作用；隨著新能源轉型的進一步推進，風光資源的不穩定性就越發對電網安全運行構成挑戰。
與此同時，反對核電的環保人士則認為，風電和太陽能發電的實際成本要遠遠低於核電。
環境科學教授史密斯指出，核能反對者的論據並不完整，因為沒有考慮到核電在電網中的重要備份角色。他援引經合組織的一份報告指出，電網中間歇性可再生能源所佔比重越高，成本也越高昂，「因為你不得不需要部署更多的備用電池以及抽水蓄能設施。」
儘管核廢料處置問題依然未解，歐盟去（2022）年依然將核電列入了綠色清潔能源。對於核電產業，這是巨大福音。在此次簽署核電擴容承諾書的20個國家中，有13個來自歐洲。其中，僅法國就在去年表示新建6座核電機組，還有8座正在考慮中。
核廢料問題
「核能為氣候」（Nuclear for Climate）組織發言人巴爾多尼（Mattia Baldoni）對《德國之聲》表示，近年來，核廢料管理已經有了巨大進步和創新。「核廢料的總量非常有限。全球第一個深層地下處置庫將在今後幾年投入運行，這表明所有核廢料都能安全儲存。」
該草根組織是由150多個協會共同發起的，旨在推動核能參與綠色轉型。該組織認為，核電是最安全的能源之一，且會越來越安全。
德國政府的立場
不過，就算一些環保主義者能夠相信核電的可行性，德國政府可能依然難以被說服。就在今年春天，德國最後的3座核電機組關閉，實現了多年前的「無核化」承諾。由於俄烏戰爭導致的能源危機，這一舉動如今有著巨大爭議。
德國核能運動組織Nuklearia主席克魯特（Rainer Klute）表示：「只要綠黨還在德國聯邦政府內，它就不會在核能方向上做出絲毫改變。」克魯特批評德國政府忽視了近年來的經濟現狀以及科技新發現，同時也認為，德國的反核立場並不會持久。因為到了2028年，德國核能法案將面臨修訂，而堅定反核立場的綠黨屆時並不一定還在執政聯盟中。
克魯特指出，由於核電缺位，德國在大張旗鼓向綠色能源轉型的同時卻不得不增加煤炭發電量。而且，由於電費大幅上漲，德國的能源密集型出口行業已經遭受嚴重損害。「當企業破產或遷往能源更便宜的國家時，我們就會失去就業崗位、稅收和繁榮。」
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原標題：核電救氣候 靠譜不靠譜？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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