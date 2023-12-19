讀《加密貨幣之王》：比特幣究竟是不是龐氏騙局？且讓我們大膽假設、小心求證

文：鼠叔｜倉鼠人生實驗室

我個人看書的習慣都會先看推薦序，有天去逛逛書局，隨手翻了本書，這本書的好評第一句話如下：

加密貨幣是一場規模空前的去中心化龐氏騙局，想知道它是如何成功的嗎？這本書值得初學者參考！——曲建仲，曲博科技教室創辦人

這好評未免也太諷刺了吧，於是吸引我的興趣去看看這本書到底在說些什麼？什麼叫做去中心化？ 加密貨幣是空前絕後的龐氏騙局？ 我心裡想這未免也太有趣了吧。

這本書叫做《加密貨幣之王》，作者傑夫．約翰．羅伯茲是《財星》雜誌的記者，專門報導加密貨幣、專利改革、區塊鏈技術、駭客與社群媒體時代的隱私等主題。

這本著作是從Coinbase的角度來介紹比特幣發展的始末，整本書我只帶著一個問題去閱讀：

那就是比特幣到底是不是龐氏騙局？

因為我之前對加密貨幣也是一知半解，只知道很多詐騙與洗錢很喜歡使用，網路上一堆筆戰，戰比特幣是電子垃圾、龐氏騙局、浪費能源等等問題，於是我便很好奇加密貨幣到底是怎麼來的？

不過我只知道一件事，許多事情存在必有其道理，再不明白原委之前，隨意論斷可能有失公允。

我就書中介紹的歷史與網路上找到的資訊，統整出三項要點，分別是「比特幣的歷史」「比特幣的特性」「Coinbase的歷史」，藉此來了解比特幣到底是不是龐氏騙局，最後會分享我自己的看法。

比特幣的歷史

2008年11月1日，一個叫做「中本聰」的人或團體，在網路上發表了一篇論文，名為〈比特幣：對等網路電子現金系統〉，簡單來說，中本聰於2008年發明了比特幣，開啟了區塊鏈的新時代。

2008年發生什麼事？

2008年發生了因為美國次級房貸所引爆的金融海嘯，全世界深受其害，台灣當年也大受影響放起了無薪假，鼠叔記得當年科技業，大家因為無薪假影響沒有事情做，結果大家一窩蜂跑去騎腳踏車，當時最夯的就是騎小折到處趴趴走。

金融海嘯的故事，如果大家有興趣，可以去看電影《大賣空》。電影的原型是Michael Burry，故事就是講他在2008年金融危機中以做空次級房貸大賺一筆的故事。

後來美國啟動史無前例的量化寬鬆（QE），也就是大撒幣去救經濟，問題就在於會出現金融危機，就是美國自己搞的問題，銀行對無力償還債務的人放款，再把這些垃圾債重新包裝成複雜的衍生性金融商品。

等到金融體系崩潰，你政府想印錢就印錢，看似救經濟，其實是把問題拖到以後再來解決。

比特幣發明的目的，就是為了解決傳統貨幣弊病，例如貨幣貶值、受政府操控濫發貨幣等問題，因為最後出現金融危機，都是一般平民老百姓倒大霉。

由於比特幣不受任何政府或金融機構控制，並透過區塊鏈技術進行交易，你可以說他是屬於自由的貨幣，對大家來說是最公平的，最透明的貨幣。

也因此對世界的影響如此之大，中本聰在發明比特幣之後，很快便消失了，至今沒有人知道他的真實身份。

歷史上第一筆公開的比特幣實體交易，是在2010年5月22號有個叫做Hanyecz的人，花費1萬個比特幣購買了2個披薩。

話說當年，Hanyecz只是一個想法：「若能將比特幣拿來換取真實世界的商品，一定會很酷」；他在線上論壇，詢問是否有人願意用披薩交換1萬枚比特幣。

沒想到還真的有人想換，於是在2010年5月22日，19歲的Jeremy Sturdivant拿1萬比特幣與Hanyecz交換2張披薩。

5月22日就成了比特幣的披薩日，每年都能看到社群有人分享吃披薩的活動，以紀念歷史上第一筆比特幣實體交易。

這筆交易最被外界廣泛討論的部分在於，以比特幣目前的價格來計算的話，那兩張披薩可能高達9000多萬美元，以現在的眼光來看未免太奢侈了吧，但是當時根本沒人想到未來比特幣會有如此大的價值，而且整件事最具意義的是，比特幣是能用來實體交易的貨幣。

比特幣的特性

接著就要來介紹比特幣的特性，首先我們就「比特幣的技術」「比特幣的優點」「比特幣的缺點」來解釋：什麼是比特幣？

（1）比特幣的技術

區塊鏈技術

比特幣的運作原理就像是一個公共的帳本，這個帳本分散在許多電腦裡，每台電腦都有一樣的帳本，裡面記載著每一筆比特幣交易的細節。每當有人進行比特幣交易，這筆交易就會被寫入這個公共帳本上，所有人都可以看到交易。

這個概念跟電影《魔鬼終結者》的反派「AI天網」很像，天網不存在中心化伺服器內，他存在每一台連接的電腦裡，除非你能同時刪掉所有電腦內的天網，否則天網就是永生不滅的。

區塊鏈技術就是共用帳本都分散在世界各地的電腦裡，並非存在單一中心化伺服器內，所以你今天想要改帳本的資料，就沒有這麼簡單，也就回到比特幣當初創立的初衷，任何人想要串改比特幣的資料，或是增發比特幣的數量都是不可能的，這一切程式都已經一開始就設定好了，所有交易都是公開透明化的。

比特幣的減半機制

比特幣的總量是有上限的，根據中本聰的設計，比特幣的最大供應量為2100萬枚，目前已經有超過1900萬顆比特幣被挖出。所以也是比特幣被認為能當作價值儲存的原因。

另外，比特幣的供應量是逐漸減少的，大約每4年會進行一次挖礦獎勵減半，直至2140年將開採完畢。這意味著比特幣的供應增長率會逐漸減緩，最終趨近於零。這種設計可以有效地限制比特幣的通貨膨脹，保持其價值穩定。

（2）比特幣的優點

去中心化

比特幣不受任何政府或金融機構控制，這意味著比較不受政治或經濟因素的影響。例如阿根廷等南美國家，由於通貨膨脹率高漲，持有本國貨幣要承擔不小的貶值損失，因此僅管比特幣具有高波動的潛在風險，仍有不少人選擇將收入兌換為比特幣。