讀《加密貨幣之王》：比特幣究竟是不是龐氏騙局？且讓我們大膽假設、小心求證
我們想讓你知道的是
隨著日後全世界對加密貨幣監管法規的完善，相信國際熱錢又多一項新的選擇，正如同股神巴菲特所說，加密貨幣沒有任何「實質價值」，我認為「無用之用是為大用」，正因為加密貨幣對實體經濟目前連動關係還不大，無論加密貨幣是暴漲或暴跌，其實對我們一般人生活影響根本就無感。
我個人看書的習慣都會先看推薦序，有天去逛逛書局，隨手翻了本書，這本書的好評第一句話如下：
加密貨幣是一場規模空前的去中心化龐氏騙局，想知道它是如何成功的嗎？這本書值得初學者參考！——曲建仲，曲博科技教室創辦人
這好評未免也太諷刺了吧，於是吸引我的興趣去看看這本書到底在說些什麼？什麼叫做去中心化？ 加密貨幣是空前絕後的龐氏騙局？ 我心裡想這未免也太有趣了吧。
這本書叫做《加密貨幣之王》，作者傑夫．約翰．羅伯茲是《財星》雜誌的記者，專門報導加密貨幣、專利改革、區塊鏈技術、駭客與社群媒體時代的隱私等主題。
這本著作是從Coinbase的角度來介紹比特幣發展的始末，整本書我只帶著一個問題去閱讀：
那就是比特幣到底是不是龐氏騙局？
因為我之前對加密貨幣也是一知半解，只知道很多詐騙與洗錢很喜歡使用，網路上一堆筆戰，戰比特幣是電子垃圾、龐氏騙局、浪費能源等等問題，於是我便很好奇加密貨幣到底是怎麼來的？
不過我只知道一件事，許多事情存在必有其道理，再不明白原委之前，隨意論斷可能有失公允。
我就書中介紹的歷史與網路上找到的資訊，統整出三項要點，分別是「比特幣的歷史」「比特幣的特性」「Coinbase的歷史」，藉此來了解比特幣到底是不是龐氏騙局，最後會分享我自己的看法。
比特幣的歷史
2008年11月1日，一個叫做「中本聰」的人或團體，在網路上發表了一篇論文，名為〈比特幣：對等網路電子現金系統〉，簡單來說，中本聰於2008年發明了比特幣，開啟了區塊鏈的新時代。
2008年發生什麼事？
2008年發生了因為美國次級房貸所引爆的金融海嘯，全世界深受其害，台灣當年也大受影響放起了無薪假，鼠叔記得當年科技業，大家因為無薪假影響沒有事情做，結果大家一窩蜂跑去騎腳踏車，當時最夯的就是騎小折到處趴趴走。
金融海嘯的故事，如果大家有興趣，可以去看電影《大賣空》。電影的原型是Michael Burry，故事就是講他在2008年金融危機中以做空次級房貸大賺一筆的故事。
後來美國啟動史無前例的量化寬鬆（QE），也就是大撒幣去救經濟，問題就在於會出現金融危機，就是美國自己搞的問題，銀行對無力償還債務的人放款，再把這些垃圾債重新包裝成複雜的衍生性金融商品。
等到金融體系崩潰，你政府想印錢就印錢，看似救經濟，其實是把問題拖到以後再來解決。
比特幣發明的目的，就是為了解決傳統貨幣弊病，例如貨幣貶值、受政府操控濫發貨幣等問題，因為最後出現金融危機，都是一般平民老百姓倒大霉。
由於比特幣不受任何政府或金融機構控制，並透過區塊鏈技術進行交易，你可以說他是屬於自由的貨幣，對大家來說是最公平的，最透明的貨幣。
也因此對世界的影響如此之大，中本聰在發明比特幣之後，很快便消失了，至今沒有人知道他的真實身份。
歷史上第一筆公開的比特幣實體交易，是在2010年5月22號有個叫做Hanyecz的人，花費1萬個比特幣購買了2個披薩。
話說當年，Hanyecz只是一個想法：「若能將比特幣拿來換取真實世界的商品，一定會很酷」；他在線上論壇，詢問是否有人願意用披薩交換1萬枚比特幣。
沒想到還真的有人想換，於是在2010年5月22日，19歲的Jeremy Sturdivant拿1萬比特幣與Hanyecz交換2張披薩。
5月22日就成了比特幣的披薩日，每年都能看到社群有人分享吃披薩的活動，以紀念歷史上第一筆比特幣實體交易。
這筆交易最被外界廣泛討論的部分在於，以比特幣目前的價格來計算的話，那兩張披薩可能高達9000多萬美元，以現在的眼光來看未免太奢侈了吧，但是當時根本沒人想到未來比特幣會有如此大的價值，而且整件事最具意義的是，比特幣是能用來實體交易的貨幣。
比特幣的特性
接著就要來介紹比特幣的特性，首先我們就「比特幣的技術」「比特幣的優點」「比特幣的缺點」來解釋：什麼是比特幣？
（1）比特幣的技術
- 區塊鏈技術
比特幣的運作原理就像是一個公共的帳本，這個帳本分散在許多電腦裡，每台電腦都有一樣的帳本，裡面記載著每一筆比特幣交易的細節。每當有人進行比特幣交易，這筆交易就會被寫入這個公共帳本上，所有人都可以看到交易。
這個概念跟電影《魔鬼終結者》的反派「AI天網」很像，天網不存在中心化伺服器內，他存在每一台連接的電腦裡，除非你能同時刪掉所有電腦內的天網，否則天網就是永生不滅的。
區塊鏈技術就是共用帳本都分散在世界各地的電腦裡，並非存在單一中心化伺服器內，所以你今天想要改帳本的資料，就沒有這麼簡單，也就回到比特幣當初創立的初衷，任何人想要串改比特幣的資料，或是增發比特幣的數量都是不可能的，這一切程式都已經一開始就設定好了，所有交易都是公開透明化的。
- 比特幣的減半機制
比特幣的總量是有上限的，根據中本聰的設計，比特幣的最大供應量為2100萬枚，目前已經有超過1900萬顆比特幣被挖出。所以也是比特幣被認為能當作價值儲存的原因。
另外，比特幣的供應量是逐漸減少的，大約每4年會進行一次挖礦獎勵減半，直至2140年將開採完畢。這意味著比特幣的供應增長率會逐漸減緩，最終趨近於零。這種設計可以有效地限制比特幣的通貨膨脹，保持其價值穩定。
（2）比特幣的優點
- 去中心化
比特幣不受任何政府或金融機構控制，這意味著比較不受政治或經濟因素的影響。例如阿根廷等南美國家，由於通貨膨脹率高漲，持有本國貨幣要承擔不小的貶值損失，因此僅管比特幣具有高波動的潛在風險，仍有不少人選擇將收入兌換為比特幣。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。