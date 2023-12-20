【專訪】盜火劇團團長劉天涯談十週年作品，以及女性在藝文產業的現況與困境
我們想讓你知道的是
台灣社會對於「藝文團體領導人」的角色多數還存留著既定的刻板印象，如果今天一齣電視劇中有一個劇團團長的角色，我想多數的形象會是一個稍微不修邊幅的中年大叔。而現實中，年輕女性團長進行商業協商時，的確較難爭取資源。這或許是女性在所有職業中都會面臨到的困境，今日的台灣對於女性的工作能力普遍都保持肯定，但當涉及職位、報酬與話語權時，社會仍不習慣給予女性應得所謂「世俗」的回報。
在台灣，舞台劇的市場並不算大，近年雖然有越來越多的觀眾走進劇場，但要製作一檔現場演出，其幕前與幕後動輒數百萬的製作成本，也讓所有投入表演藝術的團隊面臨巨大的挑戰，然而，憑藉著劇團們的堅持與努力，台灣的表演藝術文化日益蓬勃。
本篇文章專訪盜火劇團團長劉天涯，聊聊劇團成立十週年至今的作品，梳理「女性」這個身份在團長與劇作家之間的現況，並討論劇場工作中女性成員的定位與前景。
年輕的女性劇團領導人
如果你事前不知道盜火劇團的背景，看到這樣的一個小女孩一定不會想到她就是劇團的團長。與天涯第一次見面是在牯嶺街小劇場附近的咖啡店，當時她與先生謝東寧與我談合作，這一聊就從牯嶺街合作到實驗劇場，從台北到台灣各地，這七、八年間製作了一齣又一齣的劇目，也經歷了團長大東的過世，這個從中國來台灣讀書的年輕女孩一肩扛起團務，與藝術、行政團隊一起接續著表演藝術的創作。
台灣社會對於「藝文團體領導人」的角色多數還存留著既定的刻板印象，如果今天一齣電視劇中有一個劇團團長的角色，我想多數的形象會是一個稍微不修邊幅的中年大叔，穿著磨舊的襯衫還有凌亂的長髮和鬍渣，帶有執著且固執的性格，講話直接但其實心地善良。
這其實的確是已逝團長大東給人的形象，但在這樣鮮明的藝術家樣態的背後，我們對於一個藝術團體管理人的想像，可能早就被各種影視形象鎖定：他需要是中年男性，不能是年輕的因為需要有一定的社會地位，並且要是不修邊幅的，因為他需要全心的投入創作；也一定會是刀子嘴豆腐心，因為他需要有決斷力但仍保有所謂「藝術」的軟性思維。
這樣的描寫劇場人看了可能都會莞爾一笑，這刻板的也太過頭了，現在劇場裡各種各樣的領導者都有，但不諱言，在普羅大眾對於藝文工作者的想像裡，若你剛好擁有上述的特質，可能在與民眾的交流中將會省下不少解釋與磨合的時間。
在訪談時天涯提到，一個年輕的女性團長在進行商業協商時，的確較難去爭取資源。這或許是女性在所有職業中都會面臨到的困境，今日的台灣對於女性的工作能力普遍都保持肯定，但當涉及職位、報酬與話語權時，社會仍不習慣給予女性應得所謂「世俗」的回報。
2021年勞動部統計兩性薪資差距達15.8% ，在傳統文化的價值觀中，女性不是家計的主要負擔者，資方便會順勢地減少對女性報酬，就算業主清楚的知道這些女性的作品比男性更好。
然而劇團不是光靠陽光空氣水便可以存活下去的。在娛樂媒體不斷地求新求變的今日，所有藝文團體都在純藝術與跨領域之間跳躍，設法去平衡收入與美學呈現之間的分野，這或許也是所有藝文工作者都會面臨到的問題，只是劇團要製作一部演出所需的成本更加龐大，對於未來的走向，這位30歲出頭團長背負著比個人工作者更大的營運壓力。
真正的大女主角色
今（2023）年是盜火劇團十週年，在12月時他們連演三檔製作，天涯除了是劇團團長，也是這三部作品的劇作家，我在訪談中提問她本人最喜歡的角色，她回答是《雪姬來的那一夜》的主角子晴，這也天涯所有劇本中我印象最深的角色。
子晴是一個成績很好的高中女生，但若以時下流行的形容詞來描述這個角色，她是一個動漫宅、戀愛腦，在劇中她著迷於雪之王國的故事，並愛上了動漫圈內的紅人Yuki，他們相約一同出發前往尋找雪之王國，但後來子晴卻不明原因斷聯失蹤，最後被發現陳屍於雪山的小屋裡。
在劇中大眾認為子晴是被較年長的Yuki所欺騙，無力反抗而受困於雪山之中身亡，這個小女孩完全符合典型的柔弱受害者形象，而反觀一個家庭離異有著特殊性別認同的男性，好像就會被一口咬死為加害者，並不是因為這些背景特殊的人真的做了什麼壞事，而僅只是我們的社會想要把他們放在壞人的位置上。
而子晴也完全符合大眾對於悲劇女主的設定，她最終獨自死於雪山之中，世人都以為她是被迫留在那麼寒冷的地方不幸被凍死，沒有人相信這個看似文文弱弱的小女孩是自己選擇結束生命，選擇永遠留在她夢想中的幻想世界。
這幾年有部分的影視小說很流行「大女主」故事，劇中的女性主角多半是有能力心地善良又堅強（還通常長得漂亮），在面對人生中的挫折還有各種豬隊友，觀眾看到的都會是她們不屈不撓堅忍不拔地排除萬難，完成各種挑戰還順便得到所有人的肯定與感謝。
這樣女主「超人化」的風氣也漸漸地影響整個世界，所謂的大女主不再是勇於尋找自己實踐自己夢想的人，而開始轉變成一種完全無私的媽媽、一種超人類型的女強人，還有沒有任何道德瑕疵的女神，她們某種程度根本不是人類，只是為了安撫這些廣大沒有安全感的觀眾們，所創造出的萬能大地之母。
所以子晴對我來說才是真正的大女主，她做出了人生中第一個也是最後一個的選擇，或許對多數人而言這是一個社會悲劇，但若站在這個人物的立場去設想，在她做出自己的選擇之後，她的人格才開始真正存在，就像易卜生劇本《海上夫人》中的艾莉塔一樣。
平台
盜火劇團這幾年持續在培養新生代的劇作、導演與創作者，提供他們寫作與演出的機會與經驗，這是許多藝文團隊都希望能推動的文化傳承，畢竟文化的場域需要越做越大才能兼容更多元的面向與聲音；然而「平台」這個概念要執行起來卻十分不易，近年來幾乎有點能力的團體都想要做平台，但往往執行了幾次便默默結束，一方面是受限於經費與行政人力，其實更關鍵的困難點在於面對這些晚輩們的「態度」。
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