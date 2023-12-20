總有一套屬於你的字型 專注細節，文鼎打造全方位的字體服務

百變字體

如同電影拍攝，不同的主題、不同的走向、不同的劇情，需要搭配不同的元素，而在文鼎字型，總有一套屬於你的字型，從標題指示、內文閱讀、吸睛裝飾、溫度手寫、雋永書法等，一應俱全。

超過一千五百套支援中文、日文、英文、韓文等且不斷擴充的字體庫，可根據需求選擇最適合的產品，符合各種場景下的設計需求。

Photo Credit：文鼎 Photo Credit：文鼎字型

多元使用

除了傳統的授權以及客製字型委託，「租字體」是由文鼎提供另一種以輕鬆簡易並同時擁有實惠價格的字體使用方式，透過iFontCloud雲字庫服務，將字型經由雲端下載至電腦上使用，隨時隨地都能輕鬆地、便利地使用字體;彈性的租賃選擇，從單套到數百套字體;一年到多年使用期間;從學生、企業到專業設計師等不同身份，皆能找到合適的方案。

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Photo Credit：文鼎字型 透過雲端下載，隨時隨地都能使用字體

Photo Credit：文鼎字型 簡易直覺的操作介面

Photo Credit：文鼎字型 便利的團隊協作能力

Photo Credit：文鼎字型 明黑風格字體

Photo Credit：文鼎字型 圓體風格字體

Photo Credit：文鼎字型 書法風格字體

Photo Credit：文鼎字型 手寫風格字體

Photo Credit：文鼎字型 裝飾風格字體

手機平板也可用

除了桌上型電腦應用外，由於iOS系統內的字體使用有限，透過文鼎「Fonts Fun – 字字不倦」 App，不論是會議簡報、作業筆記、抑或是限時動態、社群圖文祝福等，都可以有多達60種的中文字體，包含免費跟付費都有，讓你依照不同的主題去套用，盡情表達情感

Fonts Fun下載：https://reurl.cc/1GrdzD

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在這個快節奏的時代裡，我們是否忽略了文字的力量?

同樣的字體，為什麼有不同的感受?

從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等，字型不斷在生活中出現，透過視覺觸發感受，進而影響行為。

而長久以來專職字型設計的文鼎，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。

更多關於iFontCloud: https://bit.ly/41gcSpW

本文章內容由「文鼎字型」提供。