黃仁勳旋風式訪東南亞，星馬越從輝達獲得了哪些投資承諾發展AI？
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為尋求擴大東南亞布局，有「AI教父」之稱的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日旋風式走訪多個亞洲國家，包括日本、新加坡、馬來西亞與越南等國，與當地政府機構和業者討論投資與合作事宜。
為尋求擴大東南亞布局，有「AI教父」之稱的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日旋風式走訪多個亞洲國家，包括日本、新加坡、馬來西亞與越南等國，與當地政府機構和業者討論投資與合作事宜。
消息人士透露，繼新加坡與馬來西亞後，黃仁勳目前正到訪越南出席由當地投資部在河內舉行的活動，與當地科技業者和政府當局討論，促進越南半導體產業發展的方法，以及與當地科技業者的潛在合作。
以下為輝達（Nvidia）與各個東南亞國家政府或機構達成的合作協議：
新加坡——輝達擬增建更大超級電腦
據《聯合早報》報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳首先在新加坡之旅宣布將與該國加深人工智慧（AI）領域合作，包括與新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）合作創建一個支持11種語言的大語言模型，以及探討如何支持和參與新加坡的國家人工智慧策略2.0（NAIS 2.0）。
輝達執行長黃仁勳週三（6日）在新加坡的記者會上透露上述消息。
他說：「策略2.0最聰明的觀點之一，是認為AI不再僅僅是一個機遇，而在戰略上至關重要。」
報導指出，黃仁勳更在造訪新加坡時坦言，華為是輝達在中國市場的強大競爭對手，似乎都顯示出，華為在先進製程相關產品重返市場，已經為其他業者帶來顯著威脅。
輝達對新加坡的進一步投資還包括硬體基礎設施。黃仁勳說，輝達公司在新加坡已有一臺超級電腦，並計劃再建一臺更大的。黃仁勳稱，會跟經濟發展局商談，或在新加坡投資一個具標誌性意義的重要AI地點。
馬來西亞——與楊忠禮集團合作建立人工智慧數據中心
綜合外媒報導，黃仁勳於周五（8日）抵達馬來西亞，並會見馬來西亞首相安華和楊忠禮電力董事總經理楊肅宏。随後，安華宣佈楊忠禮集團（YTL）將和輝達建立戰略合作伙伴關係，在馬投資200億令吉（約新台幣1345億）建設人工智慧數據中心，馬來西亞預計可在2024年中運行速度最快的超級電腦。
該人工智慧（AI）數據中心由楊忠禮電力（YTLPOWR）持股60%的子公司楊忠禮通訊（YTL Communications）擁有及管理，位於該公司在馬來西亞南部柔佛州古來的綠色數據中心。
楊忠禮電力（YTLPOWR）當天發聲明指出，楊忠禮集團正在建造一個投資200億令吉（約新台幣1345億）的AI資料中心，並已開始投資最新的H100驅動的超級電腦，以在馬來西亞建立人工智慧雲端系統。
首次訪馬的黃仁勳則說，楊忠禮機構具備三個優勢，即土地、設施和電力，可在AI數據中心發展上扮演重要角色。
越南——擴大與科技企業合作，設立半導體基地
輝達執行長黃仁勳接著於昨天（10日）與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會談後宣布，將與越南頂尖科技業者擴大合作，並支持當地訓練人才，發展AI及數位基礎建設。越南政府官方網站昨天晚間發布的報告顯示，黃仁勳和越南總理范明正會談時說，輝達希望在越南建立半導體基地，因為越南市場是一個很重要的市場。
路透社報導，黃仁勳是首次訪問越南，他今天（11日）在河內舉行的大會表示，越南早已是輝達夥伴，公司在此有數百萬名客戶。他說，「越南、輝達將強化彼此合作關係，Viettel、FPT、Vingroup 及 VNG 都是輝達準備擴大合作的夥伴。」
外媒報導指稱，輝達目前已於越南投資了2.5億美元（新台幣78.7億元），並將與越南科技公司探討潛在的合作夥伴關係與技術共用。
根據美國白宮公布的文件顯示，輝達已經與越南領先的科技公司合作，於雲端運算、汽車及醫療保健領域部署人工智慧。
許多半導體企業在越南設有大型晶片組裝廠，其中包括英特爾（Intel）的全球最大晶片組裝廠。在美中貿易關係緊張，為越南半導體產業提供機遇的背景下，越南力圖向晶片設計和未來可能的晶片製造領域擴張。
新聞來源
- 河內：英偉達計劃在越南建立基地（德國之聲）
- US chip giant aims to set up centre in Vietnam（越南通訊社）
- 安华：提供技术促进研究 辉达助马建AI云系统（星洲日報）
- 英偉達將與我國共創本土AI大語言模型 支持11種語言（聯合早報）
- Nvidia set to discuss chip deals in Vietnam next week（路透社）
延伸閱讀
- 新加坡宣佈在AI領域搶先機，黃仁勳也捎來輝達將與星國合作的消息
- 《華爾街日報》：美擴大AI晶片輸中禁令，輝達1621億中國訂單恐不保
- 美國「全方位無死角」升級晶片禁令，堵死中國AI革命進階之路，輝達4090遊戲顯卡全面下架價格飆漲
- 美國擬擴大對中晶片出口管制，王美花：間接影響台廠，輝達：可能被迫遷出某些國家
- 美擬擴大禁止對中出口輝達高階AI晶片，含弱化版本A800及H800
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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