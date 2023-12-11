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2023/12/11,
印太

黃仁勳旋風式訪東南亞，星馬越從輝達獲得了哪些投資承諾發展AI？

黃仁勳旋風式訪東南亞，星馬越從輝達獲得了哪些投資承諾發展AI？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

為尋求擴大東南亞布局，有「AI教父」之稱的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日旋風式走訪多個亞洲國家，包括日本、新加坡、馬來西亞與越南等國，與當地政府機構和業者討論投資與合作事宜。

為尋求擴大東南亞布局，有「AI教父」之稱的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日旋風式走訪多個亞洲國家，包括日本、新加坡、馬來西亞與越南等國，與當地政府機構和業者討論投資與合作事宜。

消息人士透露，繼新加坡與馬來西亞後，黃仁勳目前正到訪越南出席由當地投資部在河內舉行的活動，與當地科技業者和政府當局討論，促進越南半導體產業發展的方法，以及與當地科技業者的潛在合作。

以下為輝達（Nvidia）與各個東南亞國家政府或機構達成的合作協議：

新加坡——輝達擬增建更大超級電腦

據《聯合早報》報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳首先在新加坡之旅宣布將與該國加深人工智慧（AI）領域合作，包括與新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）合作創建一個支持11種語言的大語言模型，以及探討如何支持和參與新加坡的國家人工智慧策略2.0（NAIS 2.0）。

輝達執行長黃仁勳週三（6日）在新加坡的記者會上透露上述消息。

他說：「策略2.0最聰明的觀點之一，是認為AI不再僅僅是一個機遇，而在戰略上至關重要。」

報導指出，黃仁勳更在造訪新加坡時坦言，華為是輝達在中國市場的強大競爭對手，似乎都顯示出，華為在先進製程相關產品重返市場，已經為其他業者帶來顯著威脅。

輝達對新加坡的進一步投資還包括硬體基礎設施。黃仁勳說，輝達公司在新加坡已有一臺超級電腦，並計劃再建一臺更大的。黃仁勳稱，會跟經濟發展局商談，或在新加坡投資一個具標誌性意義的重要AI地點。

馬來西亞——與楊忠禮集團合作建立人工智慧數據中心

綜合外媒報導，黃仁勳於周五（8日）抵達馬來西亞，並會見馬來西亞首相安華和楊忠禮電力董事總經理楊肅宏。随後，安華宣佈楊忠禮集團（YTL）將和輝達建立戰略合作伙伴關係，在馬投資200億令吉（約新台幣1345億）建設人工智慧數據中心，馬來西亞預計可在2024年中運行速度最快的超級電腦。

該人工智慧（AI）數據中心由楊忠禮電力（YTLPOWR）持股60%的子公司楊忠禮通訊（YTL Communications）擁有及管理，位於該公司在馬來西亞南部柔佛州古來的綠色數據中心。

楊忠禮電力（YTLPOWR）當天發聲明指出，楊忠禮集團正在建造一個投資200億令吉（約新台幣1345億）的AI資料中心，並已開始投資最新的H100驅動的超級電腦，以在馬來西亞建立人工智慧雲端系統。

首次訪馬的黃仁勳則說，楊忠禮機構具備三個優勢，即土地、設施和電力，可在AI數據中心發展上扮演重要角色。

越南——擴大與科技企業合作，設立半導體基地

輝達執行長黃仁勳接著於昨天（10日）與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會談後宣布，將與越南頂尖科技業者擴大合作，並支持當地訓練人才，發展AI及數位基礎建設。越南政府官方網站昨天晚間發布的報告顯示，黃仁勳和越南總理范明正會談時說，輝達希望在越南建立半導體基地，因為越南市場是一個很重要的市場。

路透社報導，黃仁勳是首次訪問越南，他今天（11日）在河內舉行的大會表示，越南早已是輝達夥伴，公司在此有數百萬名客戶。他說，「越南、輝達將強化彼此合作關係，Viettel、FPT、Vingroup 及 VNG 都是輝達準備擴大合作的夥伴。」

外媒報導指稱，輝達目前已於越南投資了2.5億美元（新台幣78.7億元），並將與越南科技公司探討潛在的合作夥伴關係與技術共用。

根據美國白宮公布的文件顯示，輝達已經與越南領先的科技公司合作，於雲端運算、汽車及醫療保健領域部署人工智慧。

許多半導體企業在越南設有大型晶片組裝廠，其中包括英特爾（Intel）的全球最大晶片組裝廠。在美中貿易關係緊張，為越南半導體產業提供機遇的背景下，越南力圖向晶片設計和未來可能的晶片製造領域擴張。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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