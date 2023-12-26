《受苦的靈魂》：在一個極權主義國家，懲罰「代罪羔羊」比接受多樣化的觀點要容易得多

文：萊儂・科貝特（Lionel Corbett）

代罪羔羊的痛苦

無辜的人也可能感覺痛苦，因為他們成了別人問題的代罪羔羊。代罪羔羊是一個古老的原型主題（archetypal theme, Perera, 1986）。

根據希伯來聖經記載（《利未記》16：21），在古以色列，贖罪日那天，社群的罪孽和污穢會儀式性地轉移到一隻山羊身上，而這隻山羊會被放逐到沙漠中，為人類贖罪，緩解人類的罪疚感（從心理學的角度來說，這就好像把問題送回無意識；這種情況下，不可能對陰影有新的覺察）。讓山羊代替社群犧牲，變成了好像是上帝需要這種形式的和解。

在希伯來聖經的別處記載著，一個「受苦的僕人」（《以賽亞書》52-53）為他人的罪孽而受苦。這一主題在許多文化中都存在；在古希臘，人們通常會在農作物欠收等自然災害發生時，選擇一個代罪羔羊或代罪者（pharmakos），這些人可能會被石頭砸死，也可能被趕出社群，以此來回應自然災害。

世界各地都有類似的替代性儀式，有時用動物，有時用物體或人。在瘟疫流行的時期，古希泰族人會在公羊身上綁上彩色的線，象徵把瘟疫轉移到了公羊身上，然後把公羊趕走（Wright, 1987）。替代的主題在基督教思想中很明顯，耶穌的犧牲是為人類的罪孽贖罪，他是最後一個無辜的代罪羔羊。

這一原型的機制似乎有賴於這種想法：一個人可以將自己的某些屬性，或是他的疾病或不潔，轉移到另一個生物身上，並由後者為自己的問題承擔責任。賴特（Wright,1987, p. 37）討論過古老的治療儀式，他認為人們轉移邪惡不僅僅是為了將其處理掉，他指出：「轉移邪惡是為了使邪惡最終能落在那些不潔的載體上，而不是患者身上。」

當事情出錯時，人們總喜歡解釋，所以我們常常會試圖找一個可以怪罪的人。如果我們想要撇開責任，或者希望能夠控制或理解混亂，那這種偏執的姿態非常重要。尋找代罪羔羊需要我們先把好的從壞的當中分裂出來，然後把壞的（比如疾病或敵意）投射和移置到他人身上。當我們無法攻擊原本合理的目標時，犧牲者（victim）就成了「代罪羔羊」，所有的憤怒或內疚都會發洩到他身上。像這樣選出來的犧牲者可能完全是無辜的，卻仍要毫無理由地遭受痛苦。

一個社群可能會將整個社群的問題歸咎於一個人或另一個群體，從某種程度上說，這樣做可以使這個社群保持自以為是的狀態、一種團結的感覺，同時拒絕為自己的問題承擔任何責任，以及不需要任何反思來維護自己的自尊和道德優越感，從而創造出一個虛構的社會歷史。這個群體可以把自己的陰影特質或內在敵意投射到外在的敵人身上，也可以選擇一名群體中的成員作為代罪羔羊。

總的來說，找一個代罪羔羊會分散人們的注意力，這樣人們就不會關注群體問題真正的源頭。不幸的是，這樣做增加了暴力的可能性。

根據杰拉德（1997）的觀點，我們透過尋找和犧牲代罪羔羊的方式來轉移我們身上與生俱來的人類攻擊性，並希望透過代罪羔羊的死來避免被報復，同時增加社會凝聚力。伊底帕斯就是這個機制的經典例子，因為他殺死了萊厄斯國王（King Laius），底比斯城因此深受瘟疫困擾，為了終結瘟疫，伊底帕斯必須接受懲罰。

通常，人們會因為少數人的惡行而對一個社會群體抱持刻板印象，並貼上標籤，正如我們當下所看到的，穆斯林在美國成了代罪羔羊；吉普賽人成了整個歐洲的眾矢之的。這類代罪羔羊是從外來人中挑出來的，人們可以把自己的失敗投射到他們身上。

代罪羔羊通常是弱勢的少數群體和那些在某方面被視為異類的人，典型的例子就是大屠殺，比如猶太人大屠殺和中世紀的女巫獵殺；人類歷史上還有許多其他的例子。政客們為了轉移自身失敗的責任，常常把某些特定社會群體或其他國家當作代罪羔羊——找代罪羔羊既是一種社會過程，也是一種內在的心理過程。

在那些害怕在危機中失去權力的權威型領導者的社會中，這種機制尤為明顯。那些因宗教或政治信仰而入獄或遭到禁言的人就是代罪羔羊，他們之所以受到懲罰，就是為了消除異議或「淨化」社會。在一個極權主義國家，懲罰這些人比接受多樣化的觀點要容易得多。雖然犧牲者可能完全是無辜的，但有時宗教殉道者們也會主動參與這樣的代罪羔羊機制中。

這些人憑藉某種特殊的方式來引人注目，使自己為代罪羔羊，也許是透過外表，或者是像早期基督徒那樣，透過拒絕崇拜當地的神。那些把責任歸咎於代罪羔羊的人，常常自以為自己是正義化身。這種機制在那些不能忍受任何形式的自我反省或羞恥感的自戀型人格中尤為明顯。

尋找代罪羔羊的機制不僅會給那些成為代罪羔羊的人造成痛苦，也會對那些投射出陰影的人造成傷害，因為尋找代罪羔羊會阻礙意識與陰影完成必要的整合。

代罪羔羊的複雜性

在一個家庭中，某個特定的孩子可能會成為家庭問題（如父母間的衝突）的焦點。透過責備成為代罪羔羊的孩子，表面的家庭凝聚力得以維持，父母的內疚或相互指責也得以避免。於是，孩子承載了這些被整個家庭所否認、投射出去的陰影材料。之後，代罪羔羊的責任就成了對抗整個家庭所否認或忽視的事情；這個孩子在心理上被放逐流放到情感的荒野，還被指責為家庭不幸的罪魁禍首。