《受苦的靈魂》：在一個極權主義國家，懲罰「代罪羔羊」比接受多樣化的觀點要容易得多
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一個社群可能會將整個社群的問題歸咎於一個人或另一個群體，從某種程度上說，這樣做可以使這個社群保持自以為是的狀態、一種團結的感覺，同時拒絕為自己的問題承擔任何責任，以及不需要任何反思來維護自己的自尊和道德優越感，從而創造出一個虛構的社會歷史。這個群體可以把自己的陰影特質或內在敵意投射到外在的敵人身上，也可以選擇一名群體中的成員作為代罪羔羊。
文：萊儂・科貝特（Lionel Corbett）
代罪羔羊的痛苦
無辜的人也可能感覺痛苦，因為他們成了別人問題的代罪羔羊。代罪羔羊是一個古老的原型主題（archetypal theme, Perera, 1986）。
根據希伯來聖經記載（《利未記》16：21），在古以色列，贖罪日那天，社群的罪孽和污穢會儀式性地轉移到一隻山羊身上，而這隻山羊會被放逐到沙漠中，為人類贖罪，緩解人類的罪疚感（從心理學的角度來說，這就好像把問題送回無意識；這種情況下，不可能對陰影有新的覺察）。讓山羊代替社群犧牲，變成了好像是上帝需要這種形式的和解。
在希伯來聖經的別處記載著，一個「受苦的僕人」（《以賽亞書》52-53）為他人的罪孽而受苦。這一主題在許多文化中都存在；在古希臘，人們通常會在農作物欠收等自然災害發生時，選擇一個代罪羔羊或代罪者（pharmakos），這些人可能會被石頭砸死，也可能被趕出社群，以此來回應自然災害。
世界各地都有類似的替代性儀式，有時用動物，有時用物體或人。在瘟疫流行的時期，古希泰族人會在公羊身上綁上彩色的線，象徵把瘟疫轉移到了公羊身上，然後把公羊趕走（Wright, 1987）。替代的主題在基督教思想中很明顯，耶穌的犧牲是為人類的罪孽贖罪，他是最後一個無辜的代罪羔羊。
這一原型的機制似乎有賴於這種想法：一個人可以將自己的某些屬性，或是他的疾病或不潔，轉移到另一個生物身上，並由後者為自己的問題承擔責任。賴特（Wright,1987, p. 37）討論過古老的治療儀式，他認為人們轉移邪惡不僅僅是為了將其處理掉，他指出：「轉移邪惡是為了使邪惡最終能落在那些不潔的載體上，而不是患者身上。」
當事情出錯時，人們總喜歡解釋，所以我們常常會試圖找一個可以怪罪的人。如果我們想要撇開責任，或者希望能夠控制或理解混亂，那這種偏執的姿態非常重要。尋找代罪羔羊需要我們先把好的從壞的當中分裂出來，然後把壞的（比如疾病或敵意）投射和移置到他人身上。當我們無法攻擊原本合理的目標時，犧牲者（victim）就成了「代罪羔羊」，所有的憤怒或內疚都會發洩到他身上。像這樣選出來的犧牲者可能完全是無辜的，卻仍要毫無理由地遭受痛苦。
一個社群可能會將整個社群的問題歸咎於一個人或另一個群體，從某種程度上說，這樣做可以使這個社群保持自以為是的狀態、一種團結的感覺，同時拒絕為自己的問題承擔任何責任，以及不需要任何反思來維護自己的自尊和道德優越感，從而創造出一個虛構的社會歷史。這個群體可以把自己的陰影特質或內在敵意投射到外在的敵人身上，也可以選擇一名群體中的成員作為代罪羔羊。
總的來說，找一個代罪羔羊會分散人們的注意力，這樣人們就不會關注群體問題真正的源頭。不幸的是，這樣做增加了暴力的可能性。
根據杰拉德（1997）的觀點，我們透過尋找和犧牲代罪羔羊的方式來轉移我們身上與生俱來的人類攻擊性，並希望透過代罪羔羊的死來避免被報復，同時增加社會凝聚力。伊底帕斯就是這個機制的經典例子，因為他殺死了萊厄斯國王（King Laius），底比斯城因此深受瘟疫困擾，為了終結瘟疫，伊底帕斯必須接受懲罰。
通常，人們會因為少數人的惡行而對一個社會群體抱持刻板印象，並貼上標籤，正如我們當下所看到的，穆斯林在美國成了代罪羔羊；吉普賽人成了整個歐洲的眾矢之的。這類代罪羔羊是從外來人中挑出來的，人們可以把自己的失敗投射到他們身上。
代罪羔羊通常是弱勢的少數群體和那些在某方面被視為異類的人，典型的例子就是大屠殺，比如猶太人大屠殺和中世紀的女巫獵殺；人類歷史上還有許多其他的例子。政客們為了轉移自身失敗的責任，常常把某些特定社會群體或其他國家當作代罪羔羊——找代罪羔羊既是一種社會過程，也是一種內在的心理過程。
在那些害怕在危機中失去權力的權威型領導者的社會中，這種機制尤為明顯。那些因宗教或政治信仰而入獄或遭到禁言的人就是代罪羔羊，他們之所以受到懲罰，就是為了消除異議或「淨化」社會。在一個極權主義國家，懲罰這些人比接受多樣化的觀點要容易得多。雖然犧牲者可能完全是無辜的，但有時宗教殉道者們也會主動參與這樣的代罪羔羊機制中。
這些人憑藉某種特殊的方式來引人注目，使自己為代罪羔羊，也許是透過外表，或者是像早期基督徒那樣，透過拒絕崇拜當地的神。那些把責任歸咎於代罪羔羊的人，常常自以為自己是正義化身。這種機制在那些不能忍受任何形式的自我反省或羞恥感的自戀型人格中尤為明顯。
尋找代罪羔羊的機制不僅會給那些成為代罪羔羊的人造成痛苦，也會對那些投射出陰影的人造成傷害，因為尋找代罪羔羊會阻礙意識與陰影完成必要的整合。
代罪羔羊的複雜性
在一個家庭中，某個特定的孩子可能會成為家庭問題（如父母間的衝突）的焦點。透過責備成為代罪羔羊的孩子，表面的家庭凝聚力得以維持，父母的內疚或相互指責也得以避免。於是，孩子承載了這些被整個家庭所否認、投射出去的陰影材料。之後，代罪羔羊的責任就成了對抗整個家庭所否認或忽視的事情；這個孩子在心理上被放逐流放到情感的荒野，還被指責為家庭不幸的罪魁禍首。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。