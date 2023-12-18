崔天凱說中國外交風格像「孫悟空」，那是要打哪一個妖怪？鬧哪一座天宮？
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中國外交形象的代表究竟是戰狼還是孫悟空？前駐美大使崔天凱認為是後者。《德國之聲》專欄作者鄧聿文則指出，崔天凱的比喻並不恰當，只會起到反作用，而這一切歸根結底的原因就是外交和宣傳過度黨化、聽命於一人。
文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
「如果一定要為中國外交風格找一個形象代表，我願意選擇《西遊記》中的孫悟空，這個形象來自於中國古典文學名著，有鮮明的中國文化元素。孫悟空忠誠堅定、善惡分明、本領高強。」在本月初「讀懂中國」國際論壇的午餐演講上，前駐美大使崔天凱發表了上述看法。
「讀懂中國」國際論壇是由前中央黨校常務副校長、在胡錦濤時期曾提出「和平崛起」戰略的鄭必堅創辦的一家智庫舉辦的論壇。該論壇的宗旨是向國際社會傳播中國聲音，講好中國故事。這正呼應了習近平的要求。
類似的智庫和國際論壇在中國有很多，號稱民間外交，但帶有半官方性質，任務只有一個，即通過舉辦活動和國際交流，讓中國的聲音和主張在世界傳播。
一個國家的崛起，除了經濟和軍事等硬實力外，軟實力也非常重要。軟實力的重要組成是國際話語權。習近平10年，客觀地說，中國的國際話語權有了相當的提高，這當然不是因為中國故事講得好，而是得益於經濟、特別是一帶一路在全球南方國家的推廣。
但是，「挨罵」問題一直未能得到解決，部分原因在於，中國的外交和講故事的方法比過去沒有多少進步，雖然技術比過去要先進得多，然而，意識形態的僵化和政治凌駕一切，讓外交和對外宣傳帶有濃厚的政治和意識形態色彩，並且夾雜著某種爆發戶的味道。這鮮明體現在所謂「戰狼外交」上。
外交確實需要某種程度上的「戰狼精神」，美國外交的「戰狼性」特別是在川普（Donald Trump）時期，其實一點不比中國少，然而，為什麼人們不對美國的外交冠以「戰狼外交」稱號？有人會說，這是因為國際話語權掌握在美國手上，然而，為什麼這個說法也得到國內民眾的認同？原因出在中國外交的話語體系及其敘事的結構與方式太黨化，與時代和外部環境脫節。
誰來主導敘事邏輯？
官方其實也意識到中國外交的敘事短板，所以習近平要求對外部門和宣傳系統講好中國故事。過去在這方面，更多強調要用西方人聽得懂的話去講述中國的故事，現在則更多強調，不要跟在西方的敘事邏輯和概念後面人云亦云，跳出西方的敘事陷阱，在中國的敘事邏輯和概念上講好中國故事。一些學者把這看作是和西方打一場認知戰。
在此次「讀懂中國」論壇崔天凱的午餐演講上，主持人明確表示，要讀懂中國，敘事非常重要，美國人相信修昔底德陷阱，相信民主與專制的對立，認為中國崛起了一定會挑戰美國，2027年要解決台灣等，這種敘事特別影響兩國關係；而崔天凱的午餐演講，就是要破除西方對中國的錯誤敘事。
崔認為，錯誤的敘事誤導輿論、煽動對抗、製造緊張，嚴重衝擊國際形勢，損害國家間關係，值得高度警惕。他在午餐演講上，重點就中國的戰略意圖、多邊外交政策、台灣問題和外交風格四個話題，批評了西方對中國的錯誤認知。
這位外交官表示，西方的敘事認為中國在世界上的戰略意圖就是要挑戰和取代美國霸權，是一個嚴重的誤解誤判，並且產生了嚴重誤導。中國領導人早就向世界講得清清楚楚，實現人民對美好生活的嚮往，實現中國式現代化，實現民族復興，就是中國的奮鬥目標。中國外交政策的宗旨是維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，為此倡導共建「一帶一路」，提出全球發展、安全和文明倡議。
崔對西方對中國戰略意圖的敘事指責不過是重複了官方之前的一系列辯解和說法，沒有什麼新意。不知是他未意識到，還是不能說，西方對中國戰略意圖的懷疑不是文件上寫了什麼，領導人說了什麼，漂亮話誰都會講，問題在於這個話的可信度多大。
比如，美國也說它對中國的「小院高牆」不是要打壓中國，阻止中國發展，而是不想在關鍵供應鏈上過度依賴中國，是去風險而非脫鉤。可是，有多少中國人會相信美國這個說法？如果你不信，怎麼能要求美國和西方信中國的說法，你說不取代我，就真的不取代？現在沒有這個想法，也不等於以後就沒有，實力到了，你不想取代有人也會慫恿你取代。誰能抵制成為世界霸權的誘惑？這是人的本性，與西方東方無關。
中國固然沒有侵略擴張的歷史傳統，但不等於中國不會用經濟、科技、金融等手段去謀取霸權地位。
現在不想，不代表以後也不想
習近平或許的確不想取代美國，因為在未來十多年這是不可能的事，但是他要中國和美國平起平坐，中美共治，他認為這個世界是可以有兩個中心的，而這個目的經過努力是可以達到的。事實上他提出的中國式現代化，根據中國學者和官員也包括崔天凱在內，把它解讀成為要為人類提供另一條現代化道路，在他們看來，世界的現代化道路不只有西方一條，中國的現代化是另一條道路，是人類的一種新型文明。
假如中國沒有這個意圖，完全可以不用這麼解讀，這樣說就意味著中國要世界那些尚未實現現代化的南方國家，學中國的發展模式。這不是要把中國樹為一個中心是什麼？還有中國學者認為，中國推進以聯合國為核心的全球多邊主義，其目的是要成為全球多邊主義的主要擔保者。人類命運共同體也可以做如是觀，讓中國成為全球秩序的主導者。
其實這不難理解，如果把全世界比作一個大家庭，總要有一個主事者、話事人，否則必然亂哄哄的，習認為，中國可以和美國一樣，做那個主事者、話事人，區別只在於，美國憑武力壓別人接受他的規則，中國則用經濟利誘的協商方式讓別人聽他的。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
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「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。