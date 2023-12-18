崔天凱說中國外交風格像「孫悟空」，那是要打哪一個妖怪？鬧哪一座天宮？

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

「如果一定要為中國外交風格找一個形象代表，我願意選擇《西遊記》中的孫悟空，這個形象來自於中國古典文學名著，有鮮明的中國文化元素。孫悟空忠誠堅定、善惡分明、本領高強。」在本月初「讀懂中國」國際論壇的午餐演講上，前駐美大使崔天凱發表了上述看法。

「讀懂中國」國際論壇是由前中央黨校常務副校長、在胡錦濤時期曾提出「和平崛起」戰略的鄭必堅創辦的一家智庫舉辦的論壇。該論壇的宗旨是向國際社會傳播中國聲音，講好中國故事。這正呼應了習近平的要求。

類似的智庫和國際論壇在中國有很多，號稱民間外交，但帶有半官方性質，任務只有一個，即通過舉辦活動和國際交流，讓中國的聲音和主張在世界傳播。

一個國家的崛起，除了經濟和軍事等硬實力外，軟實力也非常重要。軟實力的重要組成是國際話語權。習近平10年，客觀地說，中國的國際話語權有了相當的提高，這當然不是因為中國故事講得好，而是得益於經濟、特別是一帶一路在全球南方國家的推廣。

但是，「挨罵」問題一直未能得到解決，部分原因在於，中國的外交和講故事的方法比過去沒有多少進步，雖然技術比過去要先進得多，然而，意識形態的僵化和政治凌駕一切，讓外交和對外宣傳帶有濃厚的政治和意識形態色彩，並且夾雜著某種爆發戶的味道。這鮮明體現在所謂「戰狼外交」上。

外交確實需要某種程度上的「戰狼精神」，美國外交的「戰狼性」特別是在川普（Donald Trump）時期，其實一點不比中國少，然而，為什麼人們不對美國的外交冠以「戰狼外交」稱號？有人會說，這是因為國際話語權掌握在美國手上，然而，為什麼這個說法也得到國內民眾的認同？原因出在中國外交的話語體系及其敘事的結構與方式太黨化，與時代和外部環境脫節。

誰來主導敘事邏輯？

官方其實也意識到中國外交的敘事短板，所以習近平要求對外部門和宣傳系統講好中國故事。過去在這方面，更多強調要用西方人聽得懂的話去講述中國的故事，現在則更多強調，不要跟在西方的敘事邏輯和概念後面人云亦云，跳出西方的敘事陷阱，在中國的敘事邏輯和概念上講好中國故事。一些學者把這看作是和西方打一場認知戰。

在此次「讀懂中國」論壇崔天凱的午餐演講上，主持人明確表示，要讀懂中國，敘事非常重要，美國人相信修昔底德陷阱，相信民主與專制的對立，認為中國崛起了一定會挑戰美國，2027年要解決台灣等，這種敘事特別影響兩國關係；而崔天凱的午餐演講，就是要破除西方對中國的錯誤敘事。

崔認為，錯誤的敘事誤導輿論、煽動對抗、製造緊張，嚴重衝擊國際形勢，損害國家間關係，值得高度警惕。他在午餐演講上，重點就中國的戰略意圖、多邊外交政策、台灣問題和外交風格四個話題，批評了西方對中國的錯誤認知。

這位外交官表示，西方的敘事認為中國在世界上的戰略意圖就是要挑戰和取代美國霸權，是一個嚴重的誤解誤判，並且產生了嚴重誤導。中國領導人早就向世界講得清清楚楚，實現人民對美好生活的嚮往，實現中國式現代化，實現民族復興，就是中國的奮鬥目標。中國外交政策的宗旨是維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，為此倡導共建「一帶一路」，提出全球發展、安全和文明倡議。

崔對西方對中國戰略意圖的敘事指責不過是重複了官方之前的一系列辯解和說法，沒有什麼新意。不知是他未意識到，還是不能說，西方對中國戰略意圖的懷疑不是文件上寫了什麼，領導人說了什麼，漂亮話誰都會講，問題在於這個話的可信度多大。

比如，美國也說它對中國的「小院高牆」不是要打壓中國，阻止中國發展，而是不想在關鍵供應鏈上過度依賴中國，是去風險而非脫鉤。可是，有多少中國人會相信美國這個說法？如果你不信，怎麼能要求美國和西方信中國的說法，你說不取代我，就真的不取代？現在沒有這個想法，也不等於以後就沒有，實力到了，你不想取代有人也會慫恿你取代。誰能抵制成為世界霸權的誘惑？這是人的本性，與西方東方無關。

中國固然沒有侵略擴張的歷史傳統，但不等於中國不會用經濟、科技、金融等手段去謀取霸權地位。

現在不想，不代表以後也不想

習近平或許的確不想取代美國，因為在未來十多年這是不可能的事，但是他要中國和美國平起平坐，中美共治，他認為這個世界是可以有兩個中心的，而這個目的經過努力是可以達到的。事實上他提出的中國式現代化，根據中國學者和官員也包括崔天凱在內，把它解讀成為要為人類提供另一條現代化道路，在他們看來，世界的現代化道路不只有西方一條，中國的現代化是另一條道路，是人類的一種新型文明。

假如中國沒有這個意圖，完全可以不用這麼解讀，這樣說就意味著中國要世界那些尚未實現現代化的南方國家，學中國的發展模式。這不是要把中國樹為一個中心是什麼？還有中國學者認為，中國推進以聯合國為核心的全球多邊主義，其目的是要成為全球多邊主義的主要擔保者。人類命運共同體也可以做如是觀，讓中國成為全球秩序的主導者。

其實這不難理解，如果把全世界比作一個大家庭，總要有一個主事者、話事人，否則必然亂哄哄的，習認為，中國可以和美國一樣，做那個主事者、話事人，區別只在於，美國憑武力壓別人接受他的規則，中國則用經濟利誘的協商方式讓別人聽他的。