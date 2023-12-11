民進黨質疑中國介選，藍委直闖綠營記者會抗議，宣布從今天起退出總預算案協商

綠質疑配合中國介選，當面批提案「不知所云」

（中央社）民進黨立法院黨團今（11）天質疑中國介入台灣選舉，國民黨立委謝衣鳯、陳玉珍等人與中國裡應外合，提案刪減及凍結陸委會明（2024）年度預算；國民黨對此強烈不滿，揚言退出今天下午的總預算協商。

民進黨立法院黨團今天舉行「中國介選滲透KMT？」記者會，邀請民進黨彰化縣第3選區立委參選人吳音寧出席。

民進黨團記者會進行不到5分鐘，謝衣鳯及國民黨立法院黨團總召曾銘宗衝到民進黨團記者會現場。謝衣鳯不發一語，兩眼直瞪吳音寧，一旁的曾銘宗眼神示意要跟陪同吳音寧出席記者會的民進黨團書記長莊瑞雄說話。

謝衣鳯等人提案，質疑陸委會2023年第3季中國大陸情勢報告，指稱中國介入選舉的目標是什麼，是否可加速統一或是延緩統一，依照中華民國憲法規定，哪一個更符合憲法目標，要求陸委會解釋，不應配合執政高層捕風捉影，要求凍結陸委會預算新台幣100萬元。

吳音寧當面批評謝衣鳯提案「不知所云」，並問謝衣鳯「是否同意中國介入台灣選舉？是否同意重慶國台辦招待彰化縣村里長到中國旅遊？」她知道謝衣鳯家族長期招待來台的國台辦官員，並引述謝衣鳯的提案內容，問謝衣鳯是支持加速統一，還是延緩統一，或是根本不支持統一。

與莊瑞雄短暫交談後，曾銘宗與謝衣鳯轉身離去，並隨即舉行記者會，抨擊民進黨團怠忽職守，立委提案凍結預算，請行政單位說明預算使用，這是憲法賦予立委最基本的權責，民進黨團卻配合黨籍立委參選人做政治攻防，欺人太甚，國民黨團嚴厲譴責民進黨團。

曾銘宗表示，國民黨團從今天起退出朝野協商，並嚴禁國民黨立委撤案，「一案都不能撤」，屆時院會就一案一案表決，國民黨奉陪到底。

對於國民黨揚言退出朝野協商，莊瑞雄說，曾銘宗剛剛問他「這個記者會還要開嗎」。國民黨提案爭議太大，中國禁止台商回台投資，國民黨團卻反而刪減、凍結陸委會預算，該譴責的是中國，怎麼沒有跟自己人站在同一邊，國民黨團要撤案還來得及。

莊瑞雄表示，國民黨團可以提案刪減政府部門預算，但理由要講清楚，給民眾交代，沒有什麼好生氣，也不要威脅退出預算協商，呼籲國民黨團盡快回到協商，這也是民眾期待。

抗議總預算提案被操作，國民黨團退出朝野協商

（中央社）立法院今天原定進行黨團協商，研商明年度中央政府總預算案等案，因國民黨團質疑並抗議民進黨團操作攻擊國民黨立委預算提案，宣布從今天起退出朝野協商；立法院長游錫堃呼籲，盼繼續溝通。

游錫堃下午在立法院主持黨團協商，原定研商主題包括「113年度中央政府總預算案」（公務預算部分）、「立法院擴建基地評選分析報告案」，以及民進黨團提案「為立委及總統選舉前，停開院會及委員會事宜」。

不過，國民黨團於今天上午就已致函游錫堃，表達民進黨團於朝野協商中央政府總預算案前，以污衊的方式扭曲委員預算提案，混淆社會大眾視聽，無視立委有監督預算之職責，國民黨團正式表示，從今天起，退出朝野協商，表達嚴正抗議。

對於今天下午黨團協商無法順利進行，游錫堃於宣布散會前，發表幾點意見包括，預算案部分，請各黨團繼續溝通；立法院擴建案，如果本屆無法完成，就留待下一屆繼續處理；有關停會案，請各黨團繼續溝通，後續則依議事規範進行處理；本會期是預、決算會期，預算案要繼續溝通，決算報告案也請各黨團考量。

國民黨團總召曾銘宗等人下午現身會場，但說明立場、表達抗議後，隨即離席。

曾銘宗說明立場時表示，國民黨團原本很有誠意，希望在12月20日前完成總預算案審查，但民進黨連日來，卻拿在野黨立委的預算提案做文章，甚至今天上午民進黨團幹部竟然還陪同立委參選人開記者會抹黑、抹紅在野黨立委提案，如此不尊重立法院、不尊重游錫堃、不尊重在野黨，因此國民黨團拒絕參與黨團協商。

民進黨團總召柯建銘盼曾銘宗留下繼續協商，但未能勸成。柯建銘表示，政治攻防，在野黨挑戰執政黨，執政黨回應在野黨，都是天經地義；而政黨間對於預算提案有不同意見解讀，也是正常，沒有所謂不尊重立法院、不尊重游錫堃的意思。

柯建銘說，會再找曾銘宗溝通預算協商進程，希望明天就能順利進行黨團協商。

時代力量黨團總召邱顯智說，總預算案及法案審查時間急迫，不贊成提早停會。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，希望能在法定會期內處理完總預算案，也不應該為了選舉提前停會，期盼包括囤房稅及最低工資法都要處理。他也呼籲，黨團協商的氣氛很重要，執政黨拿在野黨立委的預算提案做文章，大可不必。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航