民進黨質疑中國介選，藍委直闖綠營記者會抗議，宣布從今天起退出總預算案協商
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國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團原本很有誠意，希望在12月20日前完成總預算案審查，但民進黨連日來，卻拿在野黨立委的預算提案做文章，甚至今天上午民進黨團幹部竟然還陪同立委參選人開記者會抹黑、抹紅在野黨立委提案，如此不尊重立法院、不尊重游錫堃、不尊重在野黨，因此國民黨團拒絕參與黨團協商。
綠質疑配合中國介選，當面批提案「不知所云」
（中央社）民進黨立法院黨團今（11）天質疑中國介入台灣選舉，國民黨立委謝衣鳯、陳玉珍等人與中國裡應外合，提案刪減及凍結陸委會明（2024）年度預算；國民黨對此強烈不滿，揚言退出今天下午的總預算協商。
民進黨立法院黨團今天舉行「中國介選滲透KMT？」記者會，邀請民進黨彰化縣第3選區立委參選人吳音寧出席。
民進黨團記者會進行不到5分鐘，謝衣鳯及國民黨立法院黨團總召曾銘宗衝到民進黨團記者會現場。謝衣鳯不發一語，兩眼直瞪吳音寧，一旁的曾銘宗眼神示意要跟陪同吳音寧出席記者會的民進黨團書記長莊瑞雄說話。
謝衣鳯等人提案，質疑陸委會2023年第3季中國大陸情勢報告，指稱中國介入選舉的目標是什麼，是否可加速統一或是延緩統一，依照中華民國憲法規定，哪一個更符合憲法目標，要求陸委會解釋，不應配合執政高層捕風捉影，要求凍結陸委會預算新台幣100萬元。
吳音寧當面批評謝衣鳯提案「不知所云」，並問謝衣鳯「是否同意中國介入台灣選舉？是否同意重慶國台辦招待彰化縣村里長到中國旅遊？」她知道謝衣鳯家族長期招待來台的國台辦官員，並引述謝衣鳯的提案內容，問謝衣鳯是支持加速統一，還是延緩統一，或是根本不支持統一。
與莊瑞雄短暫交談後，曾銘宗與謝衣鳯轉身離去，並隨即舉行記者會，抨擊民進黨團怠忽職守，立委提案凍結預算，請行政單位說明預算使用，這是憲法賦予立委最基本的權責，民進黨團卻配合黨籍立委參選人做政治攻防，欺人太甚，國民黨團嚴厲譴責民進黨團。
曾銘宗表示，國民黨團從今天起退出朝野協商，並嚴禁國民黨立委撤案，「一案都不能撤」，屆時院會就一案一案表決，國民黨奉陪到底。
對於國民黨揚言退出朝野協商，莊瑞雄說，曾銘宗剛剛問他「這個記者會還要開嗎」。國民黨提案爭議太大，中國禁止台商回台投資，國民黨團卻反而刪減、凍結陸委會預算，該譴責的是中國，怎麼沒有跟自己人站在同一邊，國民黨團要撤案還來得及。
莊瑞雄表示，國民黨團可以提案刪減政府部門預算，但理由要講清楚，給民眾交代，沒有什麼好生氣，也不要威脅退出預算協商，呼籲國民黨團盡快回到協商，這也是民眾期待。
抗議總預算提案被操作，國民黨團退出朝野協商
（中央社）立法院今天原定進行黨團協商，研商明年度中央政府總預算案等案，因國民黨團質疑並抗議民進黨團操作攻擊國民黨立委預算提案，宣布從今天起退出朝野協商；立法院長游錫堃呼籲，盼繼續溝通。
游錫堃下午在立法院主持黨團協商，原定研商主題包括「113年度中央政府總預算案」（公務預算部分）、「立法院擴建基地評選分析報告案」，以及民進黨團提案「為立委及總統選舉前，停開院會及委員會事宜」。
不過，國民黨團於今天上午就已致函游錫堃，表達民進黨團於朝野協商中央政府總預算案前，以污衊的方式扭曲委員預算提案，混淆社會大眾視聽，無視立委有監督預算之職責，國民黨團正式表示，從今天起，退出朝野協商，表達嚴正抗議。
對於今天下午黨團協商無法順利進行，游錫堃於宣布散會前，發表幾點意見包括，預算案部分，請各黨團繼續溝通；立法院擴建案，如果本屆無法完成，就留待下一屆繼續處理；有關停會案，請各黨團繼續溝通，後續則依議事規範進行處理；本會期是預、決算會期，預算案要繼續溝通，決算報告案也請各黨團考量。
國民黨團總召曾銘宗等人下午現身會場，但說明立場、表達抗議後，隨即離席。
曾銘宗說明立場時表示，國民黨團原本很有誠意，希望在12月20日前完成總預算案審查，但民進黨連日來，卻拿在野黨立委的預算提案做文章，甚至今天上午民進黨團幹部竟然還陪同立委參選人開記者會抹黑、抹紅在野黨立委提案，如此不尊重立法院、不尊重游錫堃、不尊重在野黨，因此國民黨團拒絕參與黨團協商。
民進黨團總召柯建銘盼曾銘宗留下繼續協商，但未能勸成。柯建銘表示，政治攻防，在野黨挑戰執政黨，執政黨回應在野黨，都是天經地義；而政黨間對於預算提案有不同意見解讀，也是正常，沒有所謂不尊重立法院、不尊重游錫堃的意思。
柯建銘說，會再找曾銘宗溝通預算協商進程，希望明天就能順利進行黨團協商。
時代力量黨團總召邱顯智說，總預算案及法案審查時間急迫，不贊成提早停會。
台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，希望能在法定會期內處理完總預算案，也不應該為了選舉提前停會，期盼包括囤房稅及最低工資法都要處理。他也呼籲，黨團協商的氣氛很重要，執政黨拿在野黨立委的預算提案做文章，大可不必。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
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