32年，夢幻成真：台北大巨蛋如何吸引球迷與球員？因為「你蓋了，人們會來」
我們想讓你知道的是
和絕大多數的棒球迷一樣，我在亞錦賽球票一開賣就守在電腦前，希望能在現場見證台北大巨蛋歷史性的第一場比賽。幾乎可以確定的是，大巨蛋不僅僅是台灣的第一座室內棒球場，還一舉將職業棒球場的標準直接拉高一個檔次，未來其他球場的整修與更新、新球場的興建，大巨蛋都會是球迷比較、要求比照辦理的對象，這未嘗不是好事。
文：孫又揆（運動專欄作家、文字工作者。曾任台灣大學社會學系兼任助理教授、美國馬里蘭州陶森大學〔Towson University〕運動管理專任講師，研究興趣包括運動社會學、國族主義、運動文化研究）
台北巨蛋初體驗
和絕大多數的棒球迷一樣，我在亞錦賽球票一開賣就守在電腦前，希望能在現場見證台北大巨蛋歷史性的第一場比賽。也和絕大多數的棒球迷一樣，在電腦前搶了三次都失敗，無緣參與歷史性的第一戰。於是只好退而求其次，買到了開幕賽隔天日本對巴基斯坦的球票，以200元台幣開箱台灣第一座室內棒球場，也算是非常划算了。
日本對巴基斯坦，這是一場雙方實力懸殊、開賽之前就毫無懸念的比賽，卻是我這一年多來看得最過癮的一場棒球賽。場邊沒有啦啦隊、沒有整齊劃一的應援和加油聲，整場觀眾自發性的歡呼、為球員的表現鼓掌、也為接到界外球的觀眾高興。在日本隊將分數拉開之後，全場觀眾開始幫巴基斯坦加油，沒有什麼特別的原因，只希望能多看幾局棒球、看努力的巴基斯坦球員能多上幾個壘。
比賽結束後，巴基斯坦整隊向著觀眾席致意，感謝6000多名球迷的鼓勵，這大概是這天最完美、最wholesome的時刻了。
《夢幻成真》的啟示
賽後，腦中一直想的是1989年上映的經典棒球電影《夢幻成真》（Field of Dreams，另譯《夢田》）中的那句經典台詞：If you build it, he will come.
「你蓋了，他就會來。」這是電影中，主角雷（Ray Kinsella，凱文科斯納飾）在愛荷華州一望無際的玉米田中務農時，聽到來自遠處的聲音。至於要蓋什麼？誰會來？雷對著天空問了幾次，聲音沒有回答，但就在雷滿腹疑問時，盛夏的玉米田中，出現了一座棒球場的幻影。雷於是不顧整個家庭的生計，把一塊玉米田剷平，憑著自己一股傻勁，在農地上蓋好了一座棒球場。
接著，雷循著一層又一層的線索，從愛荷華到波士頓，再從波士頓到明尼蘇達，想要知道這個「他」，到底是誰。過程中，傳奇球星「無鞋喬」（Shoeless Joe Jackson）和其他在著名的「黑襪事件」中被逐出球界的球員的鬼魂，每天晚上在農田上的棒球場出現，但只有雷一家人看得到他們。
在尋找答案的旅程中，雷穿越時空回到了1972年，在暗夜的街道上遇到了老醫生「月光」葛拉漢（Moonlight Graham）。葛拉漢過去是球員，但他短暫的職棒生涯大部分在小聯盟度過，在僅僅一次的大聯盟出場，只上場守了最後一局，僅差一個人次而無緣上場打擊。球季結束後，葛拉漢也決定高掛球鞋，轉行當了醫生。
葛拉漢告訴雷，沒有機會站上大聯盟的打擊區，是他畢生的遺憾。隨後，以年輕小夥子型態出現的葛拉漢，搭上了雷的便車回到愛荷華，與黑襪事件一票球星在球場切磋。
最後，雷終於知道，「你蓋了，他就會來」中的「他」，不是別人，而是在世時和自己關係緊張、已經死去多年的父親。影片結尾，故事中的所有人物都在這座棒球場獲得了救贖：被逐出球界的無鞋喬得以回到球場、重溫打球的樂趣；葛拉漢圓了自己未曾在打擊區對決大聯盟投手的遺憾；而雷的父親在最後一幕出現，父子在場上傳接球，化解過去的嫌隙，讓雷原本以為無法彌補的遺憾得以圓滿。
這部乍看邏輯混亂、情節光怪陸離，卻十足感人的棒球電影，在1989年上映後大受歡迎。不僅當年被提名三項奧斯卡，多年後仍被視為棒球電影的經典之一，大聯盟官方近年也決定回到電影於愛荷華州的拍攝地點，真的蓋了這座「夢田球場」進行特別賽，重現電影中的經典場景，兌現電影中「你蓋了，人們會來」（If you build it, people will come.）的預言。
因為現實不可能，電影才讓人津津樂道
當然，電影不是現實，如果現實中真的有人像雷一樣，不顧一切把自己的農地鏟平蓋球場，那他不是十足的傻蛋，就是盲目的迷信之人。研究這部電影的學者也曾指出，《夢幻成真》中的敘事和意識形態是反智的，主角雷做了完全不合常理的決定，卻得到意外的收穫，根本是違反理性思考和鼓勵愚昧。
但也許，正因為現實中沒有人可以像雷這樣任意而為，電影中的完美結局也不可能在真實世界發生，電影才會如此叫好又叫座，多年後仍被棒球迷們津津樂道。
電影是電影，現實是現實，但「你蓋了，人們會來」這句話倒是很適合用來形容剛落成的台北大巨蛋。要把一座大巨蛋蓋好，從規劃興建到完工花了32年的時間，當然不是一個愛荷華的農夫可以決定和完成的，整個興建過程中的爭議與延宕，也比《夢幻成真》中的解謎過程複雜千百倍。但確實，巨蛋蓋好了，人們真的來了。
除了亞錦賽開幕戰數次開放售票都瞬間售鑿，這場日本對巴基斯坦的比賽，時間在週一晚間、非地主隊出賽、又是實力懸殊的冷門組合，竟有超過6000人進場，內野區的座位幾乎是座無虛席。這天台北下了一整天的雨，要是在戶外球場，即使賽事勉強開打，進場觀眾也得忍受濕冷的天氣觀賽，相較之下，坐在溫度適中的巨蛋觀眾席舒服得看球，實在強太多了。
座椅顏色黑白相間可能影響野手視線、投手丘後方高低有落差、啦啦隊區域太小、大螢幕不夠大，甚至左外野觀眾席上方出現了漏水，等等等等，這些需要進一步改善的缺點，在亞錦賽開幕前後被討論了很多。但另一方面，內野觀眾席視野開闊、座椅舒適，前排座位距離場地近、臨場感十足，走道寬敞、動線流暢，親子友善設施也足夠，都是觀眾親自進場後，明顯可以感受到、值得稱讚的優點。
台北巨蛋並不遜色
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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