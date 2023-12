李達濤談楊德昌：他的音樂品味比較「深」，跟我邀曲子也是今天講明天就要

文:梁岱琦

〈秋天〉原是楊德昌電影《獨立時代》的電影配樂,李達濤將它配上歌詞,成了潘越雲專輯裡的主打歌;〈秋天〉串起了李達濤與楊德昌的一段合作情誼,當年更曾入圍了金馬獎最佳原創電影音樂。

李達濤是因為蔡琴而與楊德昌熟識,當蔡琴還在撒哈拉民歌西餐廳駐唱時,李達濤便認識她了;後來因參與蔡琴專輯的製作,常與當時還是蔡琴「另一半」的楊德昌碰面,會一起吃飯、吃宵夜,「楊德昌挺喜歡爵士樂,他的音樂品味也比較『深』一點」,李達濤說,他們倆常聊音樂,後來楊德昌便邀他幫自己的電影《獨立時代》譜寫配樂。

李達濤形容楊德昌的行事風格就像他的電影般,「他拍戲即興沒劇本,跟我邀曲子時也是今天講、明天就要」,李達濤記得楊德昌希望他幫《獨立時代》寫一段配樂,而且要得很急;他一寫完,當時電影的錄音師杜篤之便立刻到家裡,從李達濤的電腦拷貝下配樂檔案,拿回去直接用,而那時寫的配樂就是〈秋天〉一曲。

除了〈秋天〉,李達濤還幫《獨立時代》寫了首英文歌〈Don’t You Ever Try To Break My Heart〉,當時楊德昌指名希望他能寫一首像詹姆士布朗(James Brown)風格的歌曲,原本楊德昌準備要自己唱,「但他進錄音室花了一小時還是沒唱好」,最後在時間緊迫下,還是李達濤接下演唱一職,他笑說:「我跟楊德昌講:『你現在應該對蔡琴更加敬佩了吧!』」

〈秋天〉一曲曾入圍了金馬獎最佳原創電影音樂,可惜最後敗給了小蟲的〈紅玫瑰白玫瑰〉,後來李達濤幫它填上了歌詞,打算給自己簽約的女歌手陳麗玲演唱。

Photo Credit: MÜST社團法人中華音樂著作權協會提供 李達濤

陳麗玲是李達濤發掘的歌手,因多年交情之故,他將她的第一張個人專輯《如風的歌》交由吳楚楚的飛碟唱片發行,但市場銷售不如預期,只賣了兩萬多張。

在那個國語專輯動輒賣數十萬張的年代,兩萬多張算是「沒賺錢」的;因為第一張的反應並不理想,正當李達濤準備為陳麗玲製作第二張專輯、歌都寫好時,吳楚楚勸他算了吧,希望把李達濤為陳麗玲所寫的歌,全都轉給潘越雲演唱,包括這首〈秋天〉。

當時潘越雲與飛碟唱片合約已經到期,但合約裡的專輯數量卻仍未做完,所以吳楚楚想出這個方式,讓潘越雲馬上就有整張專輯,履行完合約裡的專輯數,於是本該屬於陳麗玲的歌曲就全數轉給了潘越雲。

李達濤說:「潘越雲找了新加坡的Ricky Ho幫〈秋天〉編曲,雖然我掛名製作,但實際上都是潘越雲主導所有的製作工作。」

《秋天》也是潘越雲成立個人工作室的第一張作品,當年雖有好評,但畢竟是與飛碟合作的最後一張專輯,在未做太多宣傳下,叫好而不叫座,現已成市場上散失的逸品。

李達濤在〈秋天〉歌詞裡以「春天」和「秋天」季節的更迭來隱喻感情的獲得與失去,就像他過往的作品,李達濤喜歡運用「反義詞」,以交互對稱的方式,述說歌曲的意境。

他覺得:「最簡單的詩詞是對聯,最簡單的美是對稱,音樂也是。」不過如果全部對稱就無聊了,所以有時也得安排驚喜,以他擅長的旋律來說,他會利用和弦的對稱,將和諧與不和諧穿插於歌曲中;李達濤更覺得歌曲不必太長,「以標準型式來說,差不多四個段落,三十二個小節即已足夠」,這些並不艱澀的道理,就是他多年創作的秘訣。

〈秋天〉合作過後,楊德昌曾希望李達濤幫第二任老婆彭鎧立製作一張演奏專輯,「楊德昌想像彭鎧立彈爵士,但她是古典出身」,李達濤不覺自己幫得上忙,最後婉拒了楊德昌。

最令他覺得可惜的是,當初是因蔡琴而結識了楊德昌,但在兩人離婚後,蔡琴就與他斷了連繫,「她就不再跟我連絡了」,李達濤說了不只一次,對這段多年的合作情誼戛然而止,言談間流露惋惜之意。

歌曲介紹

歌名:〈秋天〉

作曲:李達濤

作詞:李達濤

演唱人:潘越雲

編曲:Ricky Ho

製作:李達濤

收錄專輯:《秋天》

出版時間:1994

出版公司:飛碟唱片

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載,原文發表於此

原標題:秋天-一段已逝的合作情誼

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:丁肇九