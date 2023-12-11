大谷翔平為何加盟道奇？日媒分析團隊環境等5大原因，預測將出現「MVP打線」

（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平10日宣布將加盟洛杉磯道奇隊。日本媒體分析，道奇亮眼的成績、環境、完整的團隊等均可能是吸引大谷的原因。

大谷翔平10日宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元（約新台幣220億元）合約。美國職棒大聯盟官網指出，這是全球運動史上最鉅額合約。

《日本體育報知》報導，對於瞄準世界大賽冠軍的大谷翔平而言，決定披上道奇隊戰袍有5大原因。

道奇為常勝軍

大谷效力於洛杉磯天使隊6年，2度獲選為美聯年度最有價值球員（MVP），但是均未挺進季後賽。大谷曾在2021年表示，「想度過熱血沸騰的9月」，並在今年日本奪下世界棒球經典賽（WBC）後說：「季後賽、世界大賽是下一階段的目標」。

道奇2020年第7度奪下世界大賽冠軍，2013年起連續11年打進季後賽，成績亮眼。

大谷能在熟悉的環境繼續打球

道奇隊至天使隊主場的車程僅40分鐘。兩隊的訓練地點同樣位在亞利桑那州內。而美國西岸南部的氣候相對溫暖，球賽幾乎不會因雨取消。

道奇團隊有助於大谷右手肘傷勢復原

大谷2018年與今年9月接受俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術，均是目前擔任道奇隊隊醫的運動學名醫艾爾崔許（Neal ElAttrache）動刀。

道奇隊的指定打擊位置

道奇指定打擊馬蒂內茲（J.D Martinez），今年賽季敲出33轟，但是並未續約，空出了道奇的指定打擊位置。這可說是為了對下個球季專注打擊的大谷而保留，而大谷將與道奇陣中兩位曾獲選MVP的貝茲（Mookie Betts）及弗利曼（Freddie Freeman）建立強大打線。

道奇對大谷的愛

道奇隊從大谷高中時期起就開始積極關注他，而且是大谷2012年9月準備進入職棒時，第一個訪問大谷的球隊。大谷2017年轉戰美國職棒大聯盟時，道奇隊也是大谷最終交涉的7個球團之一。

大谷當時立下的目標之一就是「2020年在道奇隊贏得世界大賽冠軍」。

大谷翔平加盟道奇，日媒預測將出現MVP打線

（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平10日宣布將加盟洛杉磯道奇隊，日媒預測大谷加上道奇陣中兩位曾獲最有價值球員（MVP）的強打者，將出現前3棒都是MVP打者的打線。

大谷翔平10日宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元（約新台幣220億元）合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約。

日本《讀賣新聞》報導，道奇的特色之一就是擁有以貝茲（Mookie Betts）及弗利曼（Freddie Freeman）為首的強力打線，這兩人都曾獲選MVP。

等大谷加入後，預料將出現由本季39轟的貝茲擔任1棒打者、44轟的大谷擔任2棒打者，及29轟的弗利曼擔任3棒打者的MVP打線。

大谷選擇加盟的道奇隊是曾拿過7次世界大賽冠軍的勁旅，過去曾有野茂英雄等日籍球員效力過，是日本球迷相當熟悉的球隊。

道奇主場位於洛杉磯，對曾在洛杉磯近郊的加州安那罕打了6年球的大谷來說，加盟道奇後的生活環境並不會出現太大改變。

相對於美聯西區老東家洛杉磯天使隊從2014年以後就未能再打入季後賽，道奇過去10年共拿過9次國聯西區第一，從2013年起連續11年闖進季後賽，並在2020年奪得世界大賽冠軍。

大谷在出賽今年3月舉辦的世界棒球經典賽（WBC）且助日本隊奪冠後曾說，球季期間恐怕不會有這麼大的壓力或緊張情緒，「如果有的話可能就是季後賽或是世界大賽吧，我想再次體會那種充滿緊張感的經驗」，而道奇可說是一支有可能打進季後賽或世界大賽的球隊。

自從野茂英雄1995年加盟道奇後，包括石井一久、黑田博樹、前田健太及達比修有等日籍球員也都陸續效力過道奇。

就目前來看，明（2024）年球季道奇只有大谷一名日籍球員，而明年也是道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在道奇的第9個球季。

羅伯茲的父親是美軍退役軍人、母親是日本人，在這位出生日本沖繩的指揮官帶領下，大谷將在道奇展開新的棒球人生。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航