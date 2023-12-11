大谷翔平為何加盟道奇？日媒分析團隊環境等5大原因，預測將出現「MVP打線」
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道奇指定打擊馬蒂內茲（J.D Martinez），今年賽季敲出33轟，但是並未續約，空出了道奇的指定打擊位置。這可說是為了對下個球季專注打擊的大谷而保留，而大谷將與道奇陣中兩位曾獲選MVP的貝茲（Mookie Betts）及弗利曼（Freddie Freeman）建立強大打線。
（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平10日宣布將加盟洛杉磯道奇隊。日本媒體分析，道奇亮眼的成績、環境、完整的團隊等均可能是吸引大谷的原因。
大谷翔平10日宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元（約新台幣220億元）合約。美國職棒大聯盟官網指出，這是全球運動史上最鉅額合約。
《日本體育報知》報導，對於瞄準世界大賽冠軍的大谷翔平而言，決定披上道奇隊戰袍有5大原因。
道奇為常勝軍
大谷效力於洛杉磯天使隊6年，2度獲選為美聯年度最有價值球員（MVP），但是均未挺進季後賽。大谷曾在2021年表示，「想度過熱血沸騰的9月」，並在今年日本奪下世界棒球經典賽（WBC）後說：「季後賽、世界大賽是下一階段的目標」。
道奇2020年第7度奪下世界大賽冠軍，2013年起連續11年打進季後賽，成績亮眼。
大谷能在熟悉的環境繼續打球
道奇隊至天使隊主場的車程僅40分鐘。兩隊的訓練地點同樣位在亞利桑那州內。而美國西岸南部的氣候相對溫暖，球賽幾乎不會因雨取消。
道奇團隊有助於大谷右手肘傷勢復原
大谷2018年與今年9月接受俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術，均是目前擔任道奇隊隊醫的運動學名醫艾爾崔許（Neal ElAttrache）動刀。
道奇隊的指定打擊位置
道奇指定打擊馬蒂內茲（J.D Martinez），今年賽季敲出33轟，但是並未續約，空出了道奇的指定打擊位置。這可說是為了對下個球季專注打擊的大谷而保留，而大谷將與道奇陣中兩位曾獲選MVP的貝茲（Mookie Betts）及弗利曼（Freddie Freeman）建立強大打線。
道奇對大谷的愛
道奇隊從大谷高中時期起就開始積極關注他，而且是大谷2012年9月準備進入職棒時，第一個訪問大谷的球隊。大谷2017年轉戰美國職棒大聯盟時，道奇隊也是大谷最終交涉的7個球團之一。
大谷當時立下的目標之一就是「2020年在道奇隊贏得世界大賽冠軍」。
大谷翔平加盟道奇，日媒預測將出現MVP打線
（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平10日宣布將加盟洛杉磯道奇隊，日媒預測大谷加上道奇陣中兩位曾獲最有價值球員（MVP）的強打者，將出現前3棒都是MVP打者的打線。
大谷翔平10日宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元（約新台幣220億元）合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約。
日本《讀賣新聞》報導，道奇的特色之一就是擁有以貝茲（Mookie Betts）及弗利曼（Freddie Freeman）為首的強力打線，這兩人都曾獲選MVP。
等大谷加入後，預料將出現由本季39轟的貝茲擔任1棒打者、44轟的大谷擔任2棒打者，及29轟的弗利曼擔任3棒打者的MVP打線。
大谷選擇加盟的道奇隊是曾拿過7次世界大賽冠軍的勁旅，過去曾有野茂英雄等日籍球員效力過，是日本球迷相當熟悉的球隊。
道奇主場位於洛杉磯，對曾在洛杉磯近郊的加州安那罕打了6年球的大谷來說，加盟道奇後的生活環境並不會出現太大改變。
相對於美聯西區老東家洛杉磯天使隊從2014年以後就未能再打入季後賽，道奇過去10年共拿過9次國聯西區第一，從2013年起連續11年闖進季後賽，並在2020年奪得世界大賽冠軍。
大谷在出賽今年3月舉辦的世界棒球經典賽（WBC）且助日本隊奪冠後曾說，球季期間恐怕不會有這麼大的壓力或緊張情緒，「如果有的話可能就是季後賽或是世界大賽吧，我想再次體會那種充滿緊張感的經驗」，而道奇可說是一支有可能打進季後賽或世界大賽的球隊。
自從野茂英雄1995年加盟道奇後，包括石井一久、黑田博樹、前田健太及達比修有等日籍球員也都陸續效力過道奇。
就目前來看，明（2024）年球季道奇只有大谷一名日籍球員，而明年也是道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在道奇的第9個球季。
羅伯茲的父親是美軍退役軍人、母親是日本人，在這位出生日本沖繩的指揮官帶領下，大谷將在道奇展開新的棒球人生。
新聞來源
延伸閱讀
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- 如果大谷翔平換了韌帶變得更強，TJ手術是否等同一種「興奮劑」？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
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