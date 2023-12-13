開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/13,
影劇

【影評】《老狐狸》：階級寓言的結尾不像《寄生上流》，或許是台灣人真不像韓國那樣粗殘狠心

【影評】《老狐狸》：階級寓言的結尾不像《寄生上流》，或許是台灣人真不像韓國那樣粗殘狠心
《老狐狸》劇照｜Photo Credit: 華映娛樂提供

我們想讓你知道的是

《老狐狸》在前面百分之八十以回溯台灣1990年代時代感同時營造了某種殘酷道德寓言，拿下本屆金馬最佳導演算是實至名歸，只是最末段百分之二十在過於冷血、 入世感中踩了煞車。不過，會想到《寄生上流》同樣也是殘酷的階級寓言性，並利用建築的特性去處理結尾來說已經相當不錯。

文：拉特飯

樂見看到國片終於有人描寫父輩那一代常見台灣資本家 [註] 功利主義（但也絕非如此二元）的精神與道德狀態，而非許多描寫弱勢族群電影，往往大部分只會出現幾秒壓榨勞工的刻板印象。

當然這必須靠著陳慕義精彩演譯（說是carry了整部電影並不為過），對比導演的上一部《范保德》中有些過於拗口的蕭雅全式「金句」，在《老狐狸》中例如：「不平等就是地圖 ，指引贏的方向。」配上老狐狸謝老闆的口氣與手勢就是對味，與廖界（白潤音 飾）老人與小孩的對話幾場戲，周旋在自我存在辯證與類似直銷的洗腦話術（如《華爾街之狼》）實在令人印象深刻，堪稱近年國片對手戲一大亮點。

二是前中段《老狐狸》維持著寫實又介於封閉世界的寓言感，過於「客家」（節省）的單親家庭胼手胼足的買房，父親廖泰來（劉冠廷飾）努力存錢，不斷被兒子廖界提醒要買房子開理髮店（滿足母親健在時願望）的小確幸迴圈。

一直到廖界被謝老闆傳授喝杯冷水干我屁事的「自私心法」，那些被戳破的「省錢撇步」的寓言性，像是當代可以依憑著自我感覺良好去訕笑那些努力省錢過生活的禁慾者，亦或者害怕氣候變遷的刻意省電的環保人士被浪費電的縱慾者說著：別傻了，其實你的苦行一點意義也沒有。

如此契合著謝老闆載著廖界去「報復」曾經霸凌他的同學，開車進去公園說的爽，是真的很爽，樂見這樣入世的快感和言語（名車）的效度。電影至此成功的劃分入世的存在者與人文關懷兩股勢力，並直到描述著同情他者的人是命定失敗者這樣的描述。

做為時常同情他人的藝文工作者確實心有戚戚焉，但也早已習慣某種程度社會上認定收入較少；早已習慣把熱情放在創作上，以至於不會對世界太過絕望，做為某種自我否定的積極感。

《老狐狸》陳慕義（右）與白潤音。華映娛樂提供
Photo Credit: 華映娛樂提供
《老狐狸》劇照

《老狐狸》也想必指涉著導演度過中年回望人生游移在功利主義與同理心天平的道德準則，如此電影意志等於作者意志，同時又帶某種教育性——作為長輩，要教給小孩怎樣的人生？於是我們都知道溫昇豪的「折衷方案」就是導演的答案：實際上要記住父親教導的對於周遭的同情，同時也學習了老狐狸（跟客戶）的話術修正。

電影在前面百分之八十以回溯台灣1990年代時代感同時營造了某種殘酷道德寓言，拿下本屆金馬最佳導演算是實至名歸，只是最末段百分之二十在過於冷血、 入世感中踩了煞車。

像是廖泰來自己也承認關瓦斯是騙人的字條，或是冷酷謝老闆其實偷偷懷念並後悔他兒子已經去世，更不用說廖界最後又開始用滴水的方式規避水費的自我欺騙，或結尾溫昇豪（廖界長大）段落，這一連串末段的「連擊」看得出來導演又忍不住加了過往國片常見寫實與人文主義的調性，於是讓殘酷的寓言些微翻轉，或失效。

會想到《寄生上流》同樣也是殘酷的階級寓言性，並利用建築的特性去處理結尾來說已經相當不錯，但也許根本問題是台灣人的敦厚，真的不像韓國那樣粗殘狠心。

《老狐狸》最終選擇還是教育意義大於藝術性，因為我們（台灣人）也「真的」不希望教出一個小孩長大之後不管是殘酷冷血，或者厭世的大人。

備註

  • 本片背景雖描寫1990年代台灣股市上萬點熱錢與後續消散的慘況，但此文更會看作老狐狸其實就是描寫造就台灣經濟奇蹟的許多中小企業的老闆與台商們背後賺錢的哲學。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《老狐狸》- 還是動了真情的半套殘酷寓言

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。