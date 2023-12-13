PISA報告揭露荷蘭面臨「閱讀危機」：35%學生缺乏基本閱讀能力，恐間接導致民主倒退？
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PISA是由OECD（經濟合作暨發展組織）主辦的全球性學生評量，每3到4年針對81個國家的15歲學生，在數學、閱讀、科學3個學科進行調查。然而，今年PISA報告出爐後，卻掀起荷蘭輿論的一片擔憂。從政治界、教育界到專家學者，全都疾呼政府「教育改革」。
文：Hoi! 活得像個荷蘭人
2022年國際學生能力評量計畫（PISA）出爐，正當台灣媒體一陣歡慶數學排名全球第三之際，荷蘭社會卻瀰漫一股沉痛氛圍——學生閱讀能力低於OECD平均。
PISA是由OECD（經濟合作暨發展組織）主辦的全球性學生評量，每三到四年針對81個國家的15歲學生，在數學、閱讀、科學三個學科進行調查。
從此次報告成績來看，新加坡囊括三領域的榜首，台灣的表現也相當出色，數學第三、閱讀第五、科學第四，澳門、香港、南韓、日本也都名列前茅。整體而言，東亞學生表現相當亮眼。
然而，這份報告出爐後，卻掀起荷蘭輿論的一片擔憂。
三個類別中，荷蘭數學第10、閱讀第35、科學第25，其中又以閱讀能力低於OECD平均，且比起上次調查大幅退步了26名。也正是這點，關於PISA討論的焦點全在「荷蘭學生閱讀能力低落」。
翻開荷蘭媒體，清一色都提出一個關鍵問題：高達三分之一的青少年閱讀能力不足！
阿米爾（Almere）市一位中學校長梵格普（Freek van Gurp）觀察：
「閱讀能力的低落，也影響到其他學科表現，從測驗結果顯示，學生經常給出與問題完全不同的答案，關鍵在於他們無法理解題目表達的意思。」
至於是什麼原因，導致荷蘭學生閱讀能力懸崖式崩跌？
彙整各大媒體報導與專家言論，歸結出三點：
一、教育系統
拉德堡德（Radboud）大學教育開發學者梅斯特（Erik Meester）認為， 荷蘭教育著重於理解文本結構而非內容，像是運用的策略和技巧，同時也不夠重視「事實性知識」的教育，尤其可以看到生物學、地理學等學科已被侵蝕。
另外，他認為荷蘭教材的內容水準低落、文字不足，「比起教科書更像是漫畫書」。
梅斯特主張荷蘭應加強對教育的掌控，因為荷蘭是全球教育體系中最分散的體系之一，它缺乏明確定義的課程以及良好的國家測驗系統。
二、師資短缺
教育界則普遍認為，師資短缺是關鍵因素。事實上，師資不足的問題在荷蘭已長達25年，但未見緩和跡象，反而愈發嚴峻。
原因包括行政工作增加老師無薪加班的頻率，導致老師沒有足夠的備課時間，在薪資無法反映工時的狀況下，不少老師選擇兼職而非全職，同時也讓剛完成教育培訓取得師資的學生，不願投身教育工作。
三、強弱板塊變化
教育經濟學家德維特（Kristof De Witte）點出一個現象：
「成績弱勢學生群體持續增長，成績優等學生卻愈來愈少。」
這個現象事實上對成績弱勢的學生產生影響，因為這削弱了這群學生向上前進的動力。
然而，學生閱讀能力快速下降，會帶來什麼樣的影響？
梅斯特點出，當學生離開校園時不具備基本閱讀能力，一方面會因難以閱讀報紙、信件、政治語言，讓社會參與度下降，也讓依賴公共辯論的民主體制受到威脅。長遠來看，將有損於荷蘭經濟，尤其荷蘭的目標是成為知識經濟體。
這個議題在PISA報告出爐後，就成為荷蘭輿論焦點，從政治界、教育界到專家學者，全都疾呼政府「教育改革」，不管是教育系統的缺失、閱讀環境的建立，還是如何讓習慣閱讀短文字及影音的一代青少年重新擁抱文字。
比起習慣以不同政黨來斥責執政黨如何失敗的台灣輿論風氣，荷蘭更偏向針對問題提出建設性解方，從學校到家長到政府體系，全都必須為這樣的結果負責。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：【PISA 2022】「閱讀災難」襲擊荷蘭！35%學生沒有基本閱讀能力，恐間接導致民主倒退？
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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