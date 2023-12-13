PISA報告揭露荷蘭面臨「閱讀危機」：35%學生缺乏基本閱讀能力，恐間接導致民主倒退？

文：Hoi! 活得像個荷蘭人

2022年國際學生能力評量計畫（PISA）出爐，正當台灣媒體一陣歡慶數學排名全球第三之際，荷蘭社會卻瀰漫一股沉痛氛圍——學生閱讀能力低於OECD平均。

PISA是由OECD（經濟合作暨發展組織）主辦的全球性學生評量，每三到四年針對81個國家的15歲學生，在數學、閱讀、科學三個學科進行調查。

從此次報告成績來看，新加坡囊括三領域的榜首，台灣的表現也相當出色，數學第三、閱讀第五、科學第四，澳門、香港、南韓、日本也都名列前茅。整體而言，東亞學生表現相當亮眼。

然而，這份報告出爐後，卻掀起荷蘭輿論的一片擔憂。

三個類別中，荷蘭數學第10、閱讀第35、科學第25，其中又以閱讀能力低於OECD平均，且比起上次調查大幅退步了26名。也正是這點，關於PISA討論的焦點全在「荷蘭學生閱讀能力低落」。

翻開荷蘭媒體，清一色都提出一個關鍵問題：高達三分之一的青少年閱讀能力不足！

阿米爾（Almere）市一位中學校長梵格普（Freek van Gurp）觀察：

「閱讀能力的低落，也影響到其他學科表現，從測驗結果顯示，學生經常給出與問題完全不同的答案，關鍵在於他們無法理解題目表達的意思。」

至於是什麼原因，導致荷蘭學生閱讀能力懸崖式崩跌？

彙整各大媒體報導與專家言論，歸結出三點：

一、教育系統

拉德堡德（Radboud）大學教育開發學者梅斯特（Erik Meester）認為， 荷蘭教育著重於理解文本結構而非內容，像是運用的策略和技巧，同時也不夠重視「事實性知識」的教育，尤其可以看到生物學、地理學等學科已被侵蝕。

另外，他認為荷蘭教材的內容水準低落、文字不足，「比起教科書更像是漫畫書」。

梅斯特主張荷蘭應加強對教育的掌控，因為荷蘭是全球教育體系中最分散的體系之一，它缺乏明確定義的課程以及良好的國家測驗系統。

二、師資短缺

教育界則普遍認為，師資短缺是關鍵因素。事實上，師資不足的問題在荷蘭已長達25年，但未見緩和跡象，反而愈發嚴峻。

原因包括行政工作增加老師無薪加班的頻率，導致老師沒有足夠的備課時間，在薪資無法反映工時的狀況下，不少老師選擇兼職而非全職，同時也讓剛完成教育培訓取得師資的學生，不願投身教育工作。

三、強弱板塊變化

教育經濟學家德維特（Kristof De Witte）點出一個現象：

「成績弱勢學生群體持續增長，成績優等學生卻愈來愈少。」

這個現象事實上對成績弱勢的學生產生影響，因為這削弱了這群學生向上前進的動力。

然而，學生閱讀能力快速下降，會帶來什麼樣的影響？

梅斯特點出，當學生離開校園時不具備基本閱讀能力，一方面會因難以閱讀報紙、信件、政治語言，讓社會參與度下降，也讓依賴公共辯論的民主體制受到威脅。長遠來看，將有損於荷蘭經濟，尤其荷蘭的目標是成為知識經濟體。

這個議題在PISA報告出爐後，就成為荷蘭輿論焦點，從政治界、教育界到專家學者，全都疾呼政府「教育改革」，不管是教育系統的缺失、閱讀環境的建立，還是如何讓習慣閱讀短文字及影音的一代青少年重新擁抱文字。

比起習慣以不同政黨來斥責執政黨如何失敗的台灣輿論風氣，荷蘭更偏向針對問題提出建設性解方，從學校到家長到政府體系，全都必須為這樣的結果負責。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：【PISA 2022】「閱讀災難」襲擊荷蘭！35%學生沒有基本閱讀能力，恐間接導致民主倒退？

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航