【影評】《富都青年》：沒有文字的手語詮釋，反而超越了文字的力量

文：鋼哥

《富都青年》是一部2023年上映的馬來西亞劇情電影，由導演王禮霖執導，並由吳慷仁和陳澤耀主演。故事背景設定在吉隆坡的一個社區，名為「富都」市場，實則龍蛇雜處。

故事講述阿邦（吳慷仁 飾）和阿迪（陳澤耀 飾），兩位住在富都老社區的兄弟。阿邦沒有公民身份證，而故事圍繞著底層勞工辛酸展開。電影呈現了東南亞無證移工和底層生活的殘酷現實，並透過阿邦和阿迪之間的兄弟情深，無證移工的求生掙扎。

不是家人卻比家人更緊密

《富都青年》的英文片名非常有趣，「Abang Adik」。

Abang Adik其實是馬來文，Abang（阿邦）是哥哥的意思，Adik（阿迪）則是代表弟弟，兩個字合在一起便是有了「兄弟」的之意，而片中刻劃吳慷仁與陳澤耀的催淚兄弟情，飾演一對沒有公民身份證的兄弟，在富都巴剎裡艱難求生。

阿邦與阿迪之間的兄弟情其實並非源自血緣，然而，在電影中阿邦願意為了照顧阿迪，不惜赴湯蹈火，勸戒他不要走歪路、找個得體的工作並且好好存錢。既然兩人沒有血緣，那麼，如此緊密的兄弟之情又是從何而來？

由日本導演是枝裕和執導的《小偷家族》（万引き家族）有一句格外引人深思的台詞。在「小偷家族」中扮演媽媽的信代問了警方：「只有生沒有養，能算是父母嗎？」

將信代的質問反面解讀，我們也能試著問：只有養沒有生，就不能算是父母嗎？更精確一點地問：「如果沒有血緣關係，就不能養育兒女、照顧彼此嗎？」

因為信代的身體狀況導致她無法生育，換言之，信代永遠無法成為有孩子的生母，所以她把沒有血緣關係的祥太以及玲都視為己出。然而，諷刺的是，祥太、玲都是選擇遠離親生家庭的孩子，兩人逃離了屬於自己的避風港，在沒有關係的陌生家庭找到了親密的歸屬。

信代透過實際的付出，給予家族成員彼此缺席的愛。小偷家族中的每位「家人」，都是互無交集的成長背景，彼此之間都沒有血緣關係，但因為他們追尋的都是生命裡缺失的「連結」，而將彼此匯聚在一起。

在《富都青年》中，也能看到如類似的人物設定。在劇中，我們僅能得知阿迪有個未曾露面的爸爸，當NGO工作者終於幫阿迪奔尋到他的生父，阿迪卻心頭上火，拒絕見自己的親生爸爸。而阿邦，更是沒有家人。

對阿迪而言，唯一能稱得上是家人的，便是從小生活在一起的阿邦。阿迪曾對阿邦說：「我沒有家人，你才是我的家人。」

在生活上，即使阿迪一直四處給阿邦惹事生非，那也無妨，因為阿迪仍舊知道阿邦會在急難之時，給予一臂之力。在血緣上，即使阿邦不是阿迪的親生哥哥，那也無妨，因為阿邦早就把阿迪視如己出，當成自己的弟弟在照顧。

兩人彼此間的信任，早就超過家人的血緣。在患難之時永遠陪伴著彼此，在閒暇之時共享著歡樂，在離別之時各自留下熱淚。正如電影的海報標語：

在這殘酷的世界，至少我還有你。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《富都青年》劇照

超越語言的非語言

吳慷仁飾演的阿邦在劇中是聾啞人士，聽不到外界的聲音，多數時候僅能透過手語、臉部表情、肢體動作和外界互動。這個人物設定，使得阿邦和外人交流的時候永遠有一層「語言的失落」而轉向借助其它非語言訊息和他人交流。

在和他人交流的時候，我們都需要仰賴「語言訊息」（如：用字遣詞、使用的語言）和「非語言訊息」（如：語調、口音、肢體動作、臉部表情）。

實際上，在每一次溝通的過程中，我們說出的話只占整體印象7%，而非語言訊息的占比約 55%。換句話說，比起我們說什麼，我們怎麼說來得更為重要。

阿邦的人物設定，反而讓觀眾有機會跳脫聽人習以為常的聲音世界，轉而反思：在沒有聲音的世界，我們如何與彼此交流？

「觀察。」

吳慷仁在許多訪談以及映後座談提到，阿邦的演員功課，便是長時間與馬來西亞的聾人一起生活，近距離觀察不同職業的聾人如何與他人互動。

「聾人的反應跟聽人不太一樣，他們多半是用『看的』跟外界互動」，吳慷仁特別提到，阿邦在劇中都是看到東西才有反應，像是：影子、掉落的物品。

當人們少了一個與世界互動的感官，對周遭的理解也就少了一個向度。

試著做個練習：單腳站立。相信多數人都能保持平衡，就算不小心歪了也能及時調整；然而，當我們閉上眼睛時，單腳站立就不再是個簡單的活了，不時會傾斜、跌倒，任何一個外物碰到我們都會格外受到驚嚇。

當人們失去一種感官，身體反而會自動調配剩餘的感知比例，以新的感官腳本重新與世界互動。當我們閉上眼睛，雖然失去視覺的向度，但是身體的其他感官反而被放大，特別是觸覺。在聾人的世界，雖然沒有聽覺的向度，但是其他感官同樣也因此被放大，特別是視覺。

聾人因為聽不到語言訊息，因此更加費心傳達、解讀非語言訊息，阿邦在片中15秒無台詞的對白，反而成了最震耳欲聾的吶喊。吳慷仁也因為這段精湛的演出，榮獲第60屆金馬獎最佳男主角。作為觀眾的我們，這段沒有文字的手語詮釋，結合臉部表情和肢體語言的獨白，反而超越了文字的力量，在所有人的內心造成難以平息的情感漣漪。

那是我們無法閉上的雙眼

一個成熟的社會應該要直視自身最不堪入目的地方，並且有能力包容這些刻意被忽視的傷痕。英國戰地攝影記者Don Mccullin除了深入戰事前線取得第一線的目擊影像，他的拍攝主題也多半圍繞著失業者，貧窮的勞工階層，以都市中的衝突。

「你不能在飢餓、悲慘與死亡的水面輕輕踩過，你必須跋涉而過才能紀錄他們。」