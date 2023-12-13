【影評】《富都青年》：沒有文字的手語詮釋，反而超越了文字的力量
我們想讓你知道的是
透過《富都青年》，我們可以重新思考，這句宣言的「我們」是否早已排除掉了社會上的某些人？那些同樣也生活在馬來西亞，卻被刻意忽視的無國籍者、在富都苟延殘喘的靈魂，也是馬來西亞的子女嗎？
文：鋼哥
《富都青年》是一部2023年上映的馬來西亞劇情電影，由導演王禮霖執導，並由吳慷仁和陳澤耀主演。故事背景設定在吉隆坡的一個社區，名為「富都」市場，實則龍蛇雜處。
故事講述阿邦（吳慷仁 飾）和阿迪（陳澤耀 飾），兩位住在富都老社區的兄弟。阿邦沒有公民身份證，而故事圍繞著底層勞工辛酸展開。電影呈現了東南亞無證移工和底層生活的殘酷現實，並透過阿邦和阿迪之間的兄弟情深，無證移工的求生掙扎。
不是家人卻比家人更緊密
《富都青年》的英文片名非常有趣，「Abang Adik」。
Abang Adik其實是馬來文，Abang（阿邦）是哥哥的意思，Adik（阿迪）則是代表弟弟，兩個字合在一起便是有了「兄弟」的之意，而片中刻劃吳慷仁與陳澤耀的催淚兄弟情，飾演一對沒有公民身份證的兄弟，在富都巴剎裡艱難求生。
阿邦與阿迪之間的兄弟情其實並非源自血緣，然而，在電影中阿邦願意為了照顧阿迪，不惜赴湯蹈火，勸戒他不要走歪路、找個得體的工作並且好好存錢。既然兩人沒有血緣，那麼，如此緊密的兄弟之情又是從何而來？
由日本導演是枝裕和執導的《小偷家族》（万引き家族）有一句格外引人深思的台詞。在「小偷家族」中扮演媽媽的信代問了警方：「只有生沒有養，能算是父母嗎？」
將信代的質問反面解讀，我們也能試著問：只有養沒有生，就不能算是父母嗎？更精確一點地問：「如果沒有血緣關係，就不能養育兒女、照顧彼此嗎？」
因為信代的身體狀況導致她無法生育，換言之，信代永遠無法成為有孩子的生母，所以她把沒有血緣關係的祥太以及玲都視為己出。然而，諷刺的是，祥太、玲都是選擇遠離親生家庭的孩子，兩人逃離了屬於自己的避風港，在沒有關係的陌生家庭找到了親密的歸屬。
信代透過實際的付出，給予家族成員彼此缺席的愛。小偷家族中的每位「家人」，都是互無交集的成長背景，彼此之間都沒有血緣關係，但因為他們追尋的都是生命裡缺失的「連結」，而將彼此匯聚在一起。
在《富都青年》中，也能看到如類似的人物設定。在劇中，我們僅能得知阿迪有個未曾露面的爸爸，當NGO工作者終於幫阿迪奔尋到他的生父，阿迪卻心頭上火，拒絕見自己的親生爸爸。而阿邦，更是沒有家人。
對阿迪而言，唯一能稱得上是家人的，便是從小生活在一起的阿邦。阿迪曾對阿邦說：「我沒有家人，你才是我的家人。」
在生活上，即使阿迪一直四處給阿邦惹事生非，那也無妨，因為阿迪仍舊知道阿邦會在急難之時，給予一臂之力。在血緣上，即使阿邦不是阿迪的親生哥哥，那也無妨，因為阿邦早就把阿迪視如己出，當成自己的弟弟在照顧。
兩人彼此間的信任，早就超過家人的血緣。在患難之時永遠陪伴著彼此，在閒暇之時共享著歡樂，在離別之時各自留下熱淚。正如電影的海報標語：
在這殘酷的世界，至少我還有你。
超越語言的非語言
吳慷仁飾演的阿邦在劇中是聾啞人士，聽不到外界的聲音，多數時候僅能透過手語、臉部表情、肢體動作和外界互動。這個人物設定，使得阿邦和外人交流的時候永遠有一層「語言的失落」而轉向借助其它非語言訊息和他人交流。
在和他人交流的時候，我們都需要仰賴「語言訊息」（如：用字遣詞、使用的語言）和「非語言訊息」（如：語調、口音、肢體動作、臉部表情）。
實際上，在每一次溝通的過程中，我們說出的話只占整體印象7%，而非語言訊息的占比約 55%。換句話說，比起我們說什麼，我們怎麼說來得更為重要。
阿邦的人物設定，反而讓觀眾有機會跳脫聽人習以為常的聲音世界，轉而反思：在沒有聲音的世界，我們如何與彼此交流？
「觀察。」
吳慷仁在許多訪談以及映後座談提到，阿邦的演員功課，便是長時間與馬來西亞的聾人一起生活，近距離觀察不同職業的聾人如何與他人互動。
「聾人的反應跟聽人不太一樣，他們多半是用『看的』跟外界互動」，吳慷仁特別提到，阿邦在劇中都是看到東西才有反應，像是：影子、掉落的物品。
當人們少了一個與世界互動的感官，對周遭的理解也就少了一個向度。
試著做個練習：單腳站立。相信多數人都能保持平衡，就算不小心歪了也能及時調整；然而，當我們閉上眼睛時，單腳站立就不再是個簡單的活了，不時會傾斜、跌倒，任何一個外物碰到我們都會格外受到驚嚇。
當人們失去一種感官，身體反而會自動調配剩餘的感知比例，以新的感官腳本重新與世界互動。當我們閉上眼睛，雖然失去視覺的向度，但是身體的其他感官反而被放大，特別是觸覺。在聾人的世界，雖然沒有聽覺的向度，但是其他感官同樣也因此被放大，特別是視覺。
聾人因為聽不到語言訊息，因此更加費心傳達、解讀非語言訊息，阿邦在片中15秒無台詞的對白，反而成了最震耳欲聾的吶喊。吳慷仁也因為這段精湛的演出，榮獲第60屆金馬獎最佳男主角。作為觀眾的我們，這段沒有文字的手語詮釋，結合臉部表情和肢體語言的獨白，反而超越了文字的力量，在所有人的內心造成難以平息的情感漣漪。
那是我們無法閉上的雙眼
一個成熟的社會應該要直視自身最不堪入目的地方，並且有能力包容這些刻意被忽視的傷痕。英國戰地攝影記者Don Mccullin除了深入戰事前線取得第一線的目擊影像，他的拍攝主題也多半圍繞著失業者，貧窮的勞工階層，以都市中的衝突。
「你不能在飢餓、悲慘與死亡的水面輕輕踩過，你必須跋涉而過才能紀錄他們。」
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。