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TNL+ 2023/12/13,
印太

反正買不起房，不如吃頓好的、買包犒賞自己——韓國「炫富文化」怎麼形成的？

反正買不起房，不如吃頓好的、買包犒賞自己——韓國「炫富文化」怎麼形成的？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

為何我說外人所言的韓國社會已成「炫富文化」，甚至若是沒有考量到自身收入，入不敷出，恐造成一種負債惡性循環呢？甚者人們時有耳聞，韓國高房價、低薪、物價通膨等消息，為什麼韓國人卻逆向而行，愛好起眾多名牌呢？就我看來，之所以形構出當代的韓國「炫富文化」，主要有幾個因素。

一個社會兩種消費模式，使人看到韓國貧富差距越來越加劇。

根據韓國統計廳「2022年家庭金融福利調查」數據，該國2022年家庭資產前20％和後20％之貧富差，創下了歷史新高，收入前20％第五等家庭平均資產為16.5億韓元（折合新台幣約4000萬台幣），而貧困層的後20％第一等家庭平均資產為2584萬韓元（折合新台幣約61.6萬），兩者相差64倍，而此差距數值，創下自2012年開始有此統計數值以來之新高

然而，吸引我關注的是，受薪階層的收入所得高低，連帶間接影響身心健康問題，如所得位居後段班（未滿中位數所得50％者）國民的憂鬱感，若相較起所得前段班（超過中位數所得高標150％者），相差近5.8倍，經濟影響身心靈層面之鉅，這也難怪韓國屢獲「不幸福國家」稱號，抑或人們採取極端手段面對人生難題憾事頻傳，而這樣的貧富差值得當國政府重視。

但在此貧富差距加大、冷冰冰的數據底下，若是放到現實社會，我們可觀察到社會內民眾購物傾向，呈現兩極化狀況，即富者越富，越敢花大手筆購買豪車豪宅；然而，經濟不似前者優渥的平民百姓，迫於社會氛圍，將眼光放向微奢侈品（如動輒上萬的外套與包包），漸形一場惡性循環的「炫富文化」。

身為豪車代表的韓國賓利汽車表示，去（2022）年在韓國市場大有斬獲。而我上網搜尋基本入門款的賓利房車，開價約是新台幣1380萬以上，讓我驚呼若開上這樣一輛名車上路，可以說坐在一間市價小套房奔馳於路上，更別說其他知名跑車，不可不謂有錢人的玩物與品味。

然而，此耗資不斐的賓利豪車，在去年卻在韓國共計賣出775輛，成長53.2％，此數據不僅創下韓國當地銷量新高，也奪下亞太地區銷售第一，次之為日本的644輛，讓人看到人口僅為日本一半的韓國，富者卻有如此高消費力，讓人吃驚。

而這種動輒上億韓元的豪車，可不是每個韓國人都買的起，而一般平民買不起高檔豪車，但卻把目光轉向其他微奢侈品，如愛馬仕（Hermès）、香奈兒（CHANEL）、路易威登（LV）等，而這些知名品牌商也廣受韓國人喜愛，甚則摩根史坦利也指出，全球最愛買奢侈品的國家是韓國，平均每個韓國人一年的個人奢侈品支出，約325美元（折合新台幣約1萬231元），遠勝於中國55美元（折合新台幣約1730元）和美國280美元（折合新台幣約8815元）。

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