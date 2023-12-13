《誰是「沙巴之子」》：與原住民通婚的華人，後代是不同於「峇峇娘惹」的「Sino」
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一般談到在新加坡和馬來半島華人與土著通婚的後代族群，多稱「峇峇娘惹」。不過在馬來西亞聯邦的沙巴邦，Sino廣義上指的是華人和當地原住民的通婚後代，中文語境則是「混血華人」。
文：吳佳翰
華人自宋代開始從中國大陸遷至東南亞，19世紀中葉的移民人數達高峰。晚清的動盪加上替代非洲苦力的需求，成了華工大舉遷移的原因。至今，東南亞仍是東亞以外華人人數最多的區域，約3300萬人。
20世紀前，大部分的東南亞華工是男性。他們和當地各族通婚，在不同社會脈絡的交流下，形成新的族群認同：泰國的洛真（Lokjins）、菲律賓的米斯蒂佐（Mestizos）、印尼的土生華人（Peranakan）、緬甸的果敢人（Kokangese）和中緬混血（Tayoke Kabya）、柬埔寨的土地華人（Konkat-cen）、越南的明鄉（Minh Huong）、寮國的寮華人（Sino-Laos），以及新加坡和馬來西亞的峇峇娘惹（Baba Nyonya）。Sino（註1）則是鮮少被討論的「混血華人」（註2）。
筆者來自馬來西亞東部的沙巴（Sabah）邦（註3）。從小，對於小學教科書中所提及的馬來西亞三大族群——馬來人（Malay）、華人（Chinese）和印度人（Indian），筆者深感困惑。除了所熟悉的「華人」，筆者也誤以為口操馬來語的友族是「馬來人」。筆者然後四處找尋「印度人」，發現班上唯一的「印度」同學有一位華人母親，多年後發現，他父親的祖籍不是南印度，而是來自斯里蘭卡的「淡米爾人」（註4）。他開始自稱「Chindian」（註5），並引以為豪。
離開東馬來西亞（East Malaysia，東馬）去深造後，筆者接觸了西馬來西亞（West Malaysia，西馬）（註6）的「馬來人」，才發現沙巴並沒有土生土長的「馬來人」。記憶裡所謂的「馬來人」，原來是「穆斯林土著」。如此的發現挑戰了筆者習以為常的族群概念，讓筆者不禁反思馬來西亞裡經常引起爭議的族群議題，是否能夠借由重新詮釋族群，進而產生新的想像？更重要的是，筆者發現自己法律上擁有所謂的「土著特別地位」，和馬來西亞「華人」不同，因此對於自己另一個身份Sino展開探索。
Sino的定義
Sino來自馬來西亞聯邦的沙巴邦。它廣義上指的是華人和當地原住民的通婚後代。Sino原意為英文「chinese」的前缀，需要和一個被修飾詞同時出現；然而此詞在沙巴的語境下卻有「混血華人」的意思。因Sino所修飾的原住民詞仍在爭議中，有Sino-Kadazan、Sino-Kadazandusun、Sino-Native、Kadazan Sino、Kadazandusun Sino等用法。
本書參考沙巴政府官方網站的用詞，採Sino作為英文和馬來文的簡稱。Sino現今約有3萬至4萬人，多為非穆斯林，主要集中在沙巴的西海岸省和內陸省（註7）的西部（見圖1）。前者的Sino以基督徒居多；後者則多數信奉華人宗教（註8）。
2011年前，恐怕只有非常少數的馬來西亞人聽過Sino這群體。Sino這稱呼源自英殖民者，其他人群的稱呼有：馬來文的「acukan」（參雜的狀態）和「peranakan」（和孩子、後代相關的，混種的，或土生的意思）。客家人則稱這群人為「半唐番」（註9），即擁有一半「唐人」和一半「番人」的祖源，或用直接以「雜種的」形容他們。
也有華人極具創意，卻多少帶有貶義地將他們稱為「十一點仔」或「十一點妹」。時鐘在這裡成了一個意象，「十一點」的意思是還差「一點」就能成為堂堂正正的「十二點」。這無疑是站在華人的角度思考，那少了的「一點」，即因番人的那「一點」，而變得不「純正」。
這「十一點」的貶義，卻在2011年11月11日「翻轉」成了中性的意象。歷經多月的奔波，馬來西亞沙巴Sino公會（Sabah Sino Native Kadazandusun Murut Association，之後簡稱「公會」）成立了（見圖2）。
公會同時宣佈，每年的11月11日是專門為Sino而設的「Sino日」。Sino過去的「自卑感」似乎頓時成了「自豪感」（見圖3）。公會的幹部認為，Sino擁有了某些特殊性，足以和華人與其他原住民劃出文化界線。
跨縣市的連結透過公會得以成立，部分縣市紛紛成立分會，縣市級和邦級都有各自的活動。Sino開始接觸日常生活難以會面的成員，相信彼此共用著某種命運：如果再不發聲，Sino曾經擁在憲法上明列的原住民權利即將消失。公會把存在已久的社會類別（social category），塑造成具組織性的族群（ethnic group），猶如公會最高領袖張正平（見圖4）所言：
（張正平）對目前政府當局向Sino所實施的政策發表了他的感言。他認為Sino目前是站在十字路口徘徊，不知何從何去，感慨這個沙巴州特有的族群就要消失。張正平語重心長地說，他自己都已經82歲了，畢生都為該族群的權益而奮鬥，身為Sino，他感到非常自豪……張正平主席勸告Sino一定要團結一致，踴躍加入及壯大Sino公會，以實際行動來爭取原有的權益使到新生代的Sino能夠在馬來西亞得到保障，安居樂業，與其他的族群和睦共處，為國家做出貢獻。
沙巴特有的族群
為何Sino是沙巴特有的族群（註10）？馬來西亞地理上可分成東馬和西馬。前者分沙巴（Sabah）、砂拉越（Sarawak）和納閩聯邦直轄區（Labuan Federal Territory）。南中國海（South China Sea）另一端的西馬，擁有十一個州。1963年馬來西亞成立時，馬來亞聯合邦（Federation of Malaya）、沙巴、砂拉越、新加坡和英國所簽訂的《馬來西亞協定》確保了沙巴和砂拉越在原住民事務上的自主權。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
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