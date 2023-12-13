《誰是「沙巴之子」》：與原住民通婚的華人，後代是不同於「峇峇娘惹」的「Sino」

文：吳佳翰

華人自宋代開始從中國大陸遷至東南亞，19世紀中葉的移民人數達高峰。晚清的動盪加上替代非洲苦力的需求，成了華工大舉遷移的原因。至今，東南亞仍是東亞以外華人人數最多的區域，約3300萬人。

20世紀前，大部分的東南亞華工是男性。他們和當地各族通婚，在不同社會脈絡的交流下，形成新的族群認同：泰國的洛真（Lokjins）、菲律賓的米斯蒂佐（Mestizos）、印尼的土生華人（Peranakan）、緬甸的果敢人（Kokangese）和中緬混血（Tayoke Kabya）、柬埔寨的土地華人（Konkat-cen）、越南的明鄉（Minh Huong）、寮國的寮華人（Sino-Laos），以及新加坡和馬來西亞的峇峇娘惹（Baba Nyonya）。Sino（註1）則是鮮少被討論的「混血華人」（註2）。

筆者來自馬來西亞東部的沙巴（Sabah）邦（註3）。從小，對於小學教科書中所提及的馬來西亞三大族群——馬來人（Malay）、華人（Chinese）和印度人（Indian），筆者深感困惑。除了所熟悉的「華人」，筆者也誤以為口操馬來語的友族是「馬來人」。筆者然後四處找尋「印度人」，發現班上唯一的「印度」同學有一位華人母親，多年後發現，他父親的祖籍不是南印度，而是來自斯里蘭卡的「淡米爾人」（註4）。他開始自稱「Chindian」（註5），並引以為豪。

離開東馬來西亞（East Malaysia，東馬）去深造後，筆者接觸了西馬來西亞（West Malaysia，西馬）（註6）的「馬來人」，才發現沙巴並沒有土生土長的「馬來人」。記憶裡所謂的「馬來人」，原來是「穆斯林土著」。如此的發現挑戰了筆者習以為常的族群概念，讓筆者不禁反思馬來西亞裡經常引起爭議的族群議題，是否能夠借由重新詮釋族群，進而產生新的想像？更重要的是，筆者發現自己法律上擁有所謂的「土著特別地位」，和馬來西亞「華人」不同，因此對於自己另一個身份Sino展開探索。

Sino的定義

Sino來自馬來西亞聯邦的沙巴邦。它廣義上指的是華人和當地原住民的通婚後代。Sino原意為英文「chinese」的前缀，需要和一個被修飾詞同時出現；然而此詞在沙巴的語境下卻有「混血華人」的意思。因Sino所修飾的原住民詞仍在爭議中，有Sino-Kadazan、Sino-Kadazandusun、Sino-Native、Kadazan Sino、Kadazandusun Sino等用法。

本書參考沙巴政府官方網站的用詞，採Sino作為英文和馬來文的簡稱。Sino現今約有3萬至4萬人，多為非穆斯林，主要集中在沙巴的西海岸省和內陸省（註7）的西部（見圖1）。前者的Sino以基督徒居多；後者則多數信奉華人宗教（註8）。

Photo Credit：吳佳翰 圖1：沙巴的行政單位：省（已廢除）與縣市。

2011年前，恐怕只有非常少數的馬來西亞人聽過Sino這群體。Sino這稱呼源自英殖民者，其他人群的稱呼有：馬來文的「acukan」（參雜的狀態）和「peranakan」（和孩子、後代相關的，混種的，或土生的意思）。客家人則稱這群人為「半唐番」（註9），即擁有一半「唐人」和一半「番人」的祖源，或用直接以「雜種的」形容他們。

也有華人極具創意，卻多少帶有貶義地將他們稱為「十一點仔」或「十一點妹」。時鐘在這裡成了一個意象，「十一點」的意思是還差「一點」就能成為堂堂正正的「十二點」。這無疑是站在華人的角度思考，那少了的「一點」，即因番人的那「一點」，而變得不「純正」。

這「十一點」的貶義，卻在2011年11月11日「翻轉」成了中性的意象。歷經多月的奔波，馬來西亞沙巴Sino公會（Sabah Sino Native Kadazandusun Murut Association，之後簡稱「公會」）成立了（見圖2）。

Photo Credit：吳佳翰 圖2：位於亞庇市下南南副縣的Sino公會總部

公會同時宣佈，每年的11月11日是專門為Sino而設的「Sino日」。Sino過去的「自卑感」似乎頓時成了「自豪感」（見圖3）。公會的幹部認為，Sino擁有了某些特殊性，足以和華人與其他原住民劃出文化界線。

Photo Credit：吳佳翰 圖3：筆者于2018年豐收節慶祝地點場外所拍攝到的車後鏡貼紙。車主自豪地宣稱自己是100%的Sino，足以證明Sino在其他原住民面前的自豪感。

跨縣市的連結透過公會得以成立，部分縣市紛紛成立分會，縣市級和邦級都有各自的活動。Sino開始接觸日常生活難以會面的成員，相信彼此共用著某種命運：如果再不發聲，Sino曾經擁在憲法上明列的原住民權利即將消失。公會把存在已久的社會類別（social category），塑造成具組織性的族群（ethnic group），猶如公會最高領袖張正平（見圖4）所言：

（張正平）對目前政府當局向Sino所實施的政策發表了他的感言。他認為Sino目前是站在十字路口徘徊，不知何從何去，感慨這個沙巴州特有的族群就要消失。張正平語重心長地說，他自己都已經82歲了，畢生都為該族群的權益而奮鬥，身為Sino，他感到非常自豪……張正平主席勸告Sino一定要團結一致，踴躍加入及壯大Sino公會，以實際行動來爭取原有的權益使到新生代的Sino能夠在馬來西亞得到保障，安居樂業，與其他的族群和睦共處，為國家做出貢獻。

Photo Credit：吳月枚 圖4：Sino公會最高領袖張正平先生（Akong）穿上Sino族服。

沙巴特有的族群

為何Sino是沙巴特有的族群（註10）？馬來西亞地理上可分成東馬和西馬。前者分沙巴（Sabah）、砂拉越（Sarawak）和納閩聯邦直轄區（Labuan Federal Territory）。南中國海（South China Sea）另一端的西馬，擁有十一個州。1963年馬來西亞成立時，馬來亞聯合邦（Federation of Malaya）、沙巴、砂拉越、新加坡和英國所簽訂的《馬來西亞協定》確保了沙巴和砂拉越在原住民事務上的自主權。