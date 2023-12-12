十年官司結果揭曉：被俄羅斯占領的克里米亞博物館，文物需歸還烏克蘭

文：博物館吧The Museum Bar

將近十年的官司對決，在俄羅斯和烏克蘭各自派出了最強律師團應戰後，終於在今年6月迎來大結局。

荷蘭最高法院宣判，來自克里米亞四間博物館的文物必須歸還給烏克蘭，這些文物在11月27日順利抵達烏克蘭首都基輔，進行後續盤點工作。

十年之前

整件事情起源於2014年克里米亞被俄羅斯併吞之前。

阿姆斯特丹的阿拉德．皮爾遜博物館（Allard Pierson Museum）向當時屬於烏克蘭的四間克里米亞博物館，借了數百件當地具有代表性且歷史悠久的文物到荷蘭展覽，大部分為斯基泰黃金文物。

結果沒想到展覽結束以後，這四間克里米亞博物館轉眼變成了俄羅斯的博物館，因此阿拉德．皮爾遜博物館不敢貿然歸還這些文物，所以申請荷蘭法院仲裁，就這樣開啟了這一連串將近十年的法律訴訟。

俄羅斯克里米亞博物館V.S.烏克蘭國家歷史博物館，也讓雙方不得不在法院上為了文物撕破臉。

俄羅斯克里米亞博物館的代表強調，文物從哪裡來就是哪裡回去。這些文物大多是克里米亞出土，也與當地文化息息相關，應該要回到原本的克里米亞文化脈絡，而不是烏克蘭首都。

烏克蘭國家歷史博物館的代表則認為，2014年以前，克里米亞博物館是烏克蘭領土上不可分割的一部分，這些文物當時都屬於烏克蘭國家的文化遺產，所以應該要回到烏克蘭才對。

十年之後

在不斷地上訴、打官司之後，荷蘭最高法院最終裁定——文物歸還給烏克蘭。法官認為：

雖然博物館的藏品是來自克里米亞，為克里米亞的文化遺產，但它們當時也是烏克蘭文化遺產的一部分。

這對於烏克蘭來說是重大的好消息，特別是在俄烏戰爭之際，能在官司上打贏了俄羅斯，不只能提升士氣，也能挫挫對方銳氣。

只是，這消息對原本擁有這些文物的四間克里米亞博物館來說，可是完全笑不出來，原本擺上「文物借展」告示的展櫃現在將永遠空著。

而原先促成這場展覽的荷蘭博物館學者，也就是主要跟克里米亞博物館接洽借展文物的人非常自責，覺得是因為自己辦了這場展覽，才會讓本來都好好在克里米亞的文物。

現在回不了家，還讓好意借文物給荷蘭的克里米亞博物館成了受害者。這幾間博物館看來，十年之後，不是朋友，也不可以問候了。

有興趣了解這件事情過程的人可以參考紀錄片《The Treasures of Crimea》

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：結果揭曉！近10年的博物館對決，荷蘭法院判決克里米亞文物歸還烏克蘭

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九