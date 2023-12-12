其實就是你認為的「古文」害了「古文」

文：Angelaliu

有點想談談最近的「古文之辯」下自己的經驗。

七年級生的我，在高中時，除了課本中原訂的古文，我想很多人都有這個經驗，學校一定再有一本厚厚的《古文觀止》讓我們「自學、自讀」，陪伴著整個高中國文生涯。

在當時，老實說自己從沒思考過國、高中三年讀了將近一百多篇古文，對於我來說到底有沒有用，但我並不排斥，至少目標明確、投報率高，對於考試成績是真的有所加持。

然後，本以為這輩子再也不看古文了，誰知大學語文教育的本科，類中文系的課綱竟逃脫不了用古文探究知識的能力。沒關係，我覺得這對我也不難，畢竟就是轉換一個模式來解讀與探索，尤其中國思想史裡的哲學意涵，其中的吸引力與某種神祕「氣質」對我來說真的大過這所有不常用的敘述字句。

但，這些與古文接觸的時光，你說我有一絲痛苦嗎？真的沒有，倒是可笑的無感。

身為一個口語表達教學的教育工作者，直至某年開始，高中孩子因為比賽，找我練習「古文朗讀」。談及「古文朗讀」，就是「聲、韻、調與文氣、釋義、時代背景、人物角色個性、論述思想、文體風格」的各種分析之下的聲音詮釋。

為了讓孩子真的能感受得更廣、更全面，我的備課壓力當然不少。每次上課釋義必須，與作者相關的歷史故事、前情提要、特殊軼事、悽慘心境、朋友圈、個人信念、環境時勢的渲染與分享更是必須，為的就是讓孩子感同身受，讀對時空與同理心境。

結果，每每一同上課的家長，甚至都比孩子更感興趣，朗讀指導課？不，我們都說這是一堂古文瞎扯課。但在這其中，和古人遨遊歷史、閱覽山川、哲學思辨、說理抒情、說服心機、領略文字之精妙都在其中。

在初賽、複賽、全國賽比賽篇目的進度下，九十篇古文，其實變化萬千。「就算不是比賽，我們收穫很多，她高中三年的理解古文能力都有了。」這是每次帶一個個孩子完賽，家長不約而同的回饋。

於是因為這樣的教學機會，我才認真思考了古文對於孩子們的價值與學習樂趣應該所在何處，發現了古文如何在老師的重新詮釋下，賦予它進入孩子世界的靈魂。於是，在專題課中，我開始實驗性的出奇不意，給高年級的孩子們投餵幾篇有意思的古文，讓他們透過活動自學、拼湊、發現古文的有趣。

記得有一次，我在探究「說服能力」的專題中，放入了〈觸讋說趙太后〉，在加油添醋說明歷史背景、給予任務之後，讓孩子們破解觸讋說服趙太后讓兒子當質子的說服技巧，然後運用在生活情境中說服媽媽讓你每週多玩手機一小時。

更有一次，在探討自然之美的專題中，放入了〈種樹郭橐駝傳〉，請模擬郭先生觀點為地球環境議題、自然永續發表演說。甚至，庖丁解牛的庖丁，都成為孩子們的面試訪談對象。

去年的環遊世界專題，我們更進入了多重宇宙之旅，來到了〈桃花源記〉中的一個AI虛擬桃花世界，並開啟桃花源旅行團的景點推薦！

你說孩子們真的在學古文嗎？其實我覺得並不是，他們在做的是跨越時空的想像與交流，想著山海經的神怪、戰國七雄的爾虞我詐與戰略籌畫、念奴嬌中赤壁與三國的時空精彩、想著史記的英雄刺客、唐宋的繁華與詩詞，這裡頭可以是文學、神話、文化、歷史、科學、藝術、哲學、心理學......。

說這麼多，其實我想說的是，古文要不要學，真的不是課綱放不放，或是放幾篇，這我一點也不在意，更不用談及道德品格教學，古不古文根本無關。

如果古文學習，永遠停留在考試成績的目標上、國文的課程教學進度上、中華文化的品德道德學習上，那永遠失去它最好的價值。

每次帶高年級孩子們接觸古文，我都會先給予這個概念，古文裡的內容應該是一種綜合學科，因為他就是古人各種生活、文化、思想的紀錄，就像我們會去了解希臘羅馬神話、欣賞文藝復興時期藝術、閱讀莎士比亞，只是古文用一種我們較不熟悉的敘述方式、詞彙運用。

因為古時候「有讀書、沒讀書」的差別就是，你有沒有辦法寫下這些文句，有時候你甚至會發現，原來用少少字就扼要的說出一個意思，超美、超酷。

那既然，我們現代人都有學習的能力了，這些字詞、都是中文應該沒有什麼困難的，破解古文你們就可以穿越時空當古時候有讀書的人啦！這才是現代科技時代的我們，穿越時空的能力之一。

然後，相信我，課堂中孩子們不用教，給他們一些古人運用文字規則與習慣，自己就會想辦法解讀古文，然後形成一個「有可能是在說這個意思」的語感從文章整體來討論、思辨，完成一個有趣的時空交流。然後，這些養分就會像我們在日常中也會說：「心有戚戚焉」一樣的正常。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航