其實就是你認為的「古文」害了「古文」
我們想讓你知道的是
我們都說這是一堂古文瞎扯課。但在這其中，和古人遨遊歷史、閱覽山川、哲學思辨、說理抒情、說服心機、領略文字之精妙都在其中。我想說的是，古文要不要學，真的不是課綱放不放，或是放幾篇，這我一點也不在意，更不用談及道德品格教學，古不古文根本無關。如果古文學習，永遠停留在考試成績的目標上、國文的課程教學進度上、中華文化的品德道德學習上，那永遠失去它最好的價值。每次帶高年級孩子們接觸古文，我都會先給予這個概念：
文：Angelaliu
有點想談談最近的「古文之辯」下自己的經驗。
七年級生的我，在高中時，除了課本中原訂的古文，我想很多人都有這個經驗，學校一定再有一本厚厚的《古文觀止》讓我們「自學、自讀」，陪伴著整個高中國文生涯。
在當時，老實說自己從沒思考過國、高中三年讀了將近一百多篇古文，對於我來說到底有沒有用，但我並不排斥，至少目標明確、投報率高，對於考試成績是真的有所加持。
然後，本以為這輩子再也不看古文了，誰知大學語文教育的本科，類中文系的課綱竟逃脫不了用古文探究知識的能力。沒關係，我覺得這對我也不難，畢竟就是轉換一個模式來解讀與探索，尤其中國思想史裡的哲學意涵，其中的吸引力與某種神祕「氣質」對我來說真的大過這所有不常用的敘述字句。
但，這些與古文接觸的時光，你說我有一絲痛苦嗎？真的沒有，倒是可笑的無感。
身為一個口語表達教學的教育工作者，直至某年開始，高中孩子因為比賽，找我練習「古文朗讀」。談及「古文朗讀」，就是「聲、韻、調與文氣、釋義、時代背景、人物角色個性、論述思想、文體風格」的各種分析之下的聲音詮釋。
為了讓孩子真的能感受得更廣、更全面，我的備課壓力當然不少。每次上課釋義必須，與作者相關的歷史故事、前情提要、特殊軼事、悽慘心境、朋友圈、個人信念、環境時勢的渲染與分享更是必須，為的就是讓孩子感同身受，讀對時空與同理心境。
結果，每每一同上課的家長，甚至都比孩子更感興趣，朗讀指導課？不，我們都說這是一堂古文瞎扯課。但在這其中，和古人遨遊歷史、閱覽山川、哲學思辨、說理抒情、說服心機、領略文字之精妙都在其中。
在初賽、複賽、全國賽比賽篇目的進度下，九十篇古文，其實變化萬千。「就算不是比賽，我們收穫很多，她高中三年的理解古文能力都有了。」這是每次帶一個個孩子完賽，家長不約而同的回饋。
於是因為這樣的教學機會，我才認真思考了古文對於孩子們的價值與學習樂趣應該所在何處，發現了古文如何在老師的重新詮釋下，賦予它進入孩子世界的靈魂。於是，在專題課中，我開始實驗性的出奇不意，給高年級的孩子們投餵幾篇有意思的古文，讓他們透過活動自學、拼湊、發現古文的有趣。
記得有一次，我在探究「說服能力」的專題中，放入了〈觸讋說趙太后〉，在加油添醋說明歷史背景、給予任務之後，讓孩子們破解觸讋說服趙太后讓兒子當質子的說服技巧，然後運用在生活情境中說服媽媽讓你每週多玩手機一小時。
更有一次，在探討自然之美的專題中，放入了〈種樹郭橐駝傳〉，請模擬郭先生觀點為地球環境議題、自然永續發表演說。甚至，庖丁解牛的庖丁，都成為孩子們的面試訪談對象。
去年的環遊世界專題，我們更進入了多重宇宙之旅，來到了〈桃花源記〉中的一個AI虛擬桃花世界，並開啟桃花源旅行團的景點推薦！
你說孩子們真的在學古文嗎？其實我覺得並不是，他們在做的是跨越時空的想像與交流，想著山海經的神怪、戰國七雄的爾虞我詐與戰略籌畫、念奴嬌中赤壁與三國的時空精彩、想著史記的英雄刺客、唐宋的繁華與詩詞，這裡頭可以是文學、神話、文化、歷史、科學、藝術、哲學、心理學......。
說這麼多，其實我想說的是，古文要不要學，真的不是課綱放不放，或是放幾篇，這我一點也不在意，更不用談及道德品格教學，古不古文根本無關。
如果古文學習，永遠停留在考試成績的目標上、國文的課程教學進度上、中華文化的品德道德學習上，那永遠失去它最好的價值。
每次帶高年級孩子們接觸古文，我都會先給予這個概念，古文裡的內容應該是一種綜合學科，因為他就是古人各種生活、文化、思想的紀錄，就像我們會去了解希臘羅馬神話、欣賞文藝復興時期藝術、閱讀莎士比亞，只是古文用一種我們較不熟悉的敘述方式、詞彙運用。
因為古時候「有讀書、沒讀書」的差別就是，你有沒有辦法寫下這些文句，有時候你甚至會發現，原來用少少字就扼要的說出一個意思，超美、超酷。
那既然，我們現代人都有學習的能力了，這些字詞、都是中文應該沒有什麼困難的，破解古文你們就可以穿越時空當古時候有讀書的人啦！這才是現代科技時代的我們，穿越時空的能力之一。
然後，相信我，課堂中孩子們不用教，給他們一些古人運用文字規則與習慣，自己就會想辦法解讀古文，然後形成一個「有可能是在說這個意思」的語感從文章整體來討論、思辨，完成一個有趣的時空交流。然後，這些養分就會像我們在日常中也會說：「心有戚戚焉」一樣的正常。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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