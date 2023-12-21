女性該不該服兵役？婦團「男女大不同」的預設暗藏更多性別不平等
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當國家預設所有男人是體力好的、有力量的，是一種父權且以男性為中心的國防規劃，忽視女性的能力，暗藏女人比男人低一等的潛台詞。但部分婦女團體的論述，卻忽略這種輕視女性的父權預設，粗糙劃分男性與女性的議題......
文：丁冠惟
近日總統宣布恢復義務役一年役期，同一時間女性是否應服義務役再度引起社會討論。本篇將以自由女性主義理論嘗試回應輿論中那些認為女性可以不當兵的理由，同時反思婦女團體在此議題上的態度。
「男女大不同」暗藏的性別預設
憲法釋字第490號，大法官以「立法者鑒於男女生理上之差異及因此種差異所生之社會生活功能角色之不同」為女性不用服兵役做解釋。作為女性主義者，恐怕無法苟同大法官對於平等權之操作。
縱然男性與女性就平均而言在身體素質上有明顯不同，但不代表兩個群體內部不存在差異。假設我們以仰臥起坐能否達到一分鐘35下作為體能好不好的標準，應該會有65%的男性與20%的女性可以達到標準，但以性別作為篩選方法就會莫名其妙篩選掉眾多符合體能標準的女性。
可見，如果認為體力好／不好是要不要當兵的標準，性別作為區別標準無法達成「篩選出體力好的人」的區別目的。
除此之外，部分人主張月經會帶來負面的身心狀態，因此女性沒有足夠能力可以服兵役。但如果這是個適切理由，國軍也應該像禁止體重過輕等生理上無法負荷者報名志願役。由此可見生理期的影響，其實並沒有嚴重到使女性完全無法服役的程度。
另一個很常被提到的理由，就是因為女性要懷孕所以可以不用當兵。但是將國家法律強制要求服兵役與社會傳宗接代的壓力相提並論本身就極不合理。如果要進行比較的話，也應該是「鑒於男女生理上之差異及因此種差異所生之社會生活功能角色之不同」所以國家以法律強迫男人當兵、女人懷胎的情況下才有可比性。
更何況「因為女人受到了女人就是要生子的社會不正義的規訓，所以男人也要受到社會不正義的迫害」這種邏輯本就十分荒謬。如果覺得女人生子、男人當兵是合理的性別分工反而才是父權的表現。
當國家預設所有男人是體力好的、有力量的，是一種父權且以男性為中心的國防規劃，忽視女性的能力，暗藏女人比男人低一等的潛台詞。從另一層面來談，現代戰爭早已不是騎馬拿槍殺入敵營的場面，維持軍隊的運作需要行政、醫療、政戰等多方面人才、在作戰中有操作現代高科技軍武的能力也遠比單純的體能重要許多。
體力現在也已經不是個合適的標準，只需要要求最低限度的身體素質就好。
在此標準下，會有更多具備足夠戰力的女性能進入軍隊，透過專長技能的訓練，發揮的戰力不見得比那些體能更好的男性差。顯見若以性別作為標準，無法達成區分「體能好不好」的目的，而在現代戰爭下亦有更重要的標準來區分一個人有沒有戰力。因此無法以女性群體的平均體能較差來阻礙女性履行服兵役之義務。
使女性能進入國防體系，才是承認女性的能力。
婦女團體的說法
最令人嘆為觀止的事，莫過於婦女新知基金會做為台灣擁有極多資源的婦女團體，不僅沒有積極推動兵役平權、意識到兵役法與憲法解釋帶有女性沒有能力當兵的父權預設，讓男性特權建立於對女性的輕視之上，反而發文稱：「對徵兵制不爽的男性們要用自己的力量努力廢掉它喔！婦團不是拎北各位不是小寶寶！」加以嘲弄對此不滿的男性。
平時關注同志、紀念葉永鋕的婦女新知直接無視性／別權力位階的產生脈絡，粗糙地劃分男性的議題跟女性的議題，又要如何說服大家聲援女性主義、砸爛父權是解放所有性別？順著這個邏輯結構，難到是期待「男生不要管月經貧窮、異性戀不必撐同志、陽剛男性不必在乎永誌」？反正各自受到的壓迫就各自解決？
婦女新知製造對立，裂解要服兵役的男性、受社會壓力要結婚生子的女性還有更多群體同盟作戰的可能。
所以一起去當兵，就天下太平、平權萬歲了嗎？
前段的種種論述，在檢驗各種從生理上說明女性不用當兵的理由，也表示「因為自己受到壓迫，所以別人也要」是爛邏輯，礙於篇幅限制，討論只能暫時停在此處，回應一些常見的辯論。
當然，前面的內文也藏有很大的預設，就是「服役是好事一樁」，所以一起服義務役是肯認不同性別的能力。
不過女性主義者內部也是多元異質的，女性主義搭上不同的理論，就會產生截然不同的思想體系。在自由女性主義大談服役平權時，馬克思女性主義者會跳出來反對軍隊與國家的存在，要求去中心化的人民武裝。後殖民女性主義大概也會批評軍武、戰爭是現代強權國家掠奪的手段。
此外，軍隊作為標準化男性的生產場所，在陽剛崇拜之下，從踢正步踢得夠不夠大聲、愛國口號喊得夠不夠力規訓不同的個體，高舉「雄壯、威武、嚴肅、剛直」的價值。任何陰柔、軟弱、優柔寡斷等相關的事物都被剷除得一乾二凈，去除軍隊不樂見的「雜質」，依國家的需求使大家成為極度相似的人。
在我們討論女性要不要服兵役外，同時也還有許多軍隊內的性別議題的留待我們思考。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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