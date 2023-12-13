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TNL+ 2023/12/13,
政治

「毀在民進黨納粹法西斯手裡！」德國人聽到，百個問號在頭上

「毀在民進黨納粹法西斯手裡！」德國人聽到，百個問號在頭上
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戰後德國政治人物的演講風格，都刻意與希特拉及戈培爾劃清界線，採用平和語氣；加上德國傳統上都重視理性，因此以數據和證據服人，遠較言詞華麗可取。

趙少康選台北市長時參與電視辯論，開首就說：「台灣就要毀滅了，毀在民進黨納粹法西斯手裡。」德國人聽到這句，一定一百個問號在頭上，兼會覺得這人有點瘋。

那年居於台北的德國人應該比今天少許多，會中文的更少。然而要是聽到有代表藍營亦即跟執政黨同陣營的市長候選人一開首就稱呼在野黨納粹，一定莫名其妙，對其印象也會大打折扣。

須知「納粹」在德國是極為嚴重的指控，在德國稱呼別人「納粹」是可處監禁的刑事罪行，可構成侮辱罪。德國政界和媒體稱呼極右的選項黨（AfD）和國家民主黨（NPD），都只是會用「仇外政黨」來稱呼，極少會用到「納粹」。

趙與另一位候選人陳水扁，言詞慷慨激昂，手無足蹈，很有感染力。然而德國人對於這樣的演講風格很有防範，不是因為儒家傳統上覺得的「巧言令色鮮矣仁」，而是因為納粹黨當年正靠言詞激昂的演說煽動群眾來上位。所以就算講得多有道理，政綱多可取，德國人都會對其人的印象打個折。

德國人反會覺得剩下那位候選人、時任市長黃大洲較平實的語調才為正常。因此假若有票的話，相信絕大部分德國人都會投給黃大洲，就是那位被一些台北人視為只會做事卻不善演講而落選的市長。

戰後德國政治人物的演講風格，都刻意與希特拉及戈培爾劃清界線，採用平和語氣；加上德國傳統上都重視理性，因此以數據和證據服人，遠較言詞華麗可取。默克爾和蕭茨雖然分屬兩黨，但演講風格非常類似，就是無甚抑揚頓挫，語氣像一條直線般，有些沉悶，像那些學問豐富卻不擅令課堂生動的老教授般。在他們身上可以學到很多，但就不太有吸引力。

多年前在港學德文，我問來自德國的老師有沒有一些德國政治人物的演說值得學習，就像英語世界的奧巴馬般。他說有，但著我提防他們講得天花亂墜卻不是事實。最能感動和說服德國人的，是行動而非言詞。

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