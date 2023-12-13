「毀在民進黨納粹法西斯手裡！」德國人聽到，百個問號在頭上
我們想讓你知道的是
戰後德國政治人物的演講風格，都刻意與希特拉及戈培爾劃清界線，採用平和語氣；加上德國傳統上都重視理性，因此以數據和證據服人，遠較言詞華麗可取。
趙少康選台北市長時參與電視辯論，開首就說：「台灣就要毀滅了，毀在民進黨納粹法西斯手裡。」德國人聽到這句，一定一百個問號在頭上，兼會覺得這人有點瘋。
那年居於台北的德國人應該比今天少許多，會中文的更少。然而要是聽到有代表藍營亦即跟執政黨同陣營的市長候選人一開首就稱呼在野黨納粹，一定莫名其妙，對其印象也會大打折扣。
須知「納粹」在德國是極為嚴重的指控，在德國稱呼別人「納粹」是可處監禁的刑事罪行，可構成侮辱罪。德國政界和媒體稱呼極右的選項黨（AfD）和國家民主黨（NPD），都只是會用「仇外政黨」來稱呼，極少會用到「納粹」。
趙與另一位候選人陳水扁，言詞慷慨激昂，手無足蹈，很有感染力。然而德國人對於這樣的演講風格很有防範，不是因為儒家傳統上覺得的「巧言令色鮮矣仁」，而是因為納粹黨當年正靠言詞激昂的演說煽動群眾來上位。所以就算講得多有道理，政綱多可取，德國人都會對其人的印象打個折。
德國人反會覺得剩下那位候選人、時任市長黃大洲較平實的語調才為正常。因此假若有票的話，相信絕大部分德國人都會投給黃大洲，就是那位被一些台北人視為只會做事卻不善演講而落選的市長。
戰後德國政治人物的演講風格，都刻意與希特拉及戈培爾劃清界線，採用平和語氣；加上德國傳統上都重視理性，因此以數據和證據服人，遠較言詞華麗可取。默克爾和蕭茨雖然分屬兩黨，但演講風格非常類似，就是無甚抑揚頓挫，語氣像一條直線般，有些沉悶，像那些學問豐富卻不擅令課堂生動的老教授般。在他們身上可以學到很多，但就不太有吸引力。
多年前在港學德文，我問來自德國的老師有沒有一些德國政治人物的演說值得學習，就像英語世界的奧巴馬般。他說有，但著我提防他們講得天花亂墜卻不是事實。最能感動和說服德國人的，是行動而非言詞。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）