《複利走路法》：貫徹節能步行的「不累登山法」＆利用肌力當煞車的「無痛下山法」
我們想讓你知道的是
本書作者是日本知名體育學府九州共立大學體育學系教授，也是一位劍道高手。他融合劍道動作與日常步行動作，幫助無數日本民眾改正錯誤的走路姿勢，並設計出一套讓人生從此逆轉勝的「最高走路法」。
文：木寺英史
爬山時貫徹節能步行，下山時利用肌力當煞車
登山的種類、方式有很多，像是在地勢較平緩的低山健走、一日來回的登山路線，以及縱走、攀岩、冬季登山等，都是登山的類型之一。登山時，最常遇到的問題就是膝蓋痛、肌肉痛以及抽筋。膝蓋疼痛通常好發下山時，而且屬於緩慢性疼痛，想必不少人都有相同經驗，我也是其中之一。
約莫五年多前，我開始對登山產生興趣，最先遇到的就是膝蓋疼痛問題。於是我對如何「輕鬆爬山」的走路方式感到好奇，皆因自身經驗使然。
爬山時，關節與肌肉比一般步行承受更多壓力，所以最重要的就是得在沒有受傷及發生意外的情況下進行。登山的走路方式重點，在於不過度依賴肌力，而是能巧妙的利用重力與來自地面的反作用力前進，這與前面章節的說明一樣，也就是一般的步行方式。基本上就是不要將膝蓋打直，腳尖不要蹬向地面，身體亦不過度扭轉。
登山時，最主要使用的肌肉就是位於大腿前方的股四頭肌。因為爬山得將身體往上拉抬，就會用到股四頭肌；下山時，則因向下的加速力道增加，也需仰賴股四頭肌幫助身體煞車。所以當我們在登山時，若過度使用股四頭肌的肌肉，就會在下山時感到肌肉僵硬，無法正常運作，腳也會跟著不停發抖，造成腳步不穩，此時就容易跌倒或滑落山谷，怪不得這類事故通常發生在下山時候。
之所以下山比爬山困難，也是基於上述原因，所以爬山時，最理想的狀態就是不要讓股四頭肌承受過度負擔。其實不管是爬山還是下山，都需運用核心肌群與下半身的肌力，加上心肺功能，以及在崎嶇道路上維持身體平衡的能力，而這些都是步行時用不到的肌力與體力。由於肌力與體力會隨年紀增長而衰退，所以想要安全登山，就要好好鍛練身體。
【場景：不累登山法】
負擔步行：跨大步走、上身挺直的狀態
登山是一種身體抵抗重力、往斜上方行走的運動，所以一定會用到肌力，因此如何保留更多肌力便是關鍵。
此時走路的重點，聚焦於步距與上半身的姿勢。我偶爾會看到跨大步走路的登山客，但這樣會過度使用股四頭肌，所以千萬避免以此姿勢爬山。想要「輕鬆爬山」，就必須縮小步距、輕抬膝蓋。縮小步距可降低每一步的高低落差，也能保留更多的肌力，至於步幅則可稍微拉寬，並讓腳部輕觸地。值得注意的是，如果上半身太過挺直，重心就有可能會偏向身體後側。
輕鬆步行：前傾上半身小步行走
【場景：無痛下山法】
負擔步行：跨大步走會導致身體與步伐不穩定
輕鬆步行，微往前傾小步行走
書籍介紹
本文摘錄自《複利走路法：登山、慢跑不費力，改善體態、提升工作效能的步行提案》，今周刊出版
作者：木寺英史
譯者：許郁文
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懂得怎麼走路，就是給自己機會更進一步。
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走路，是被世界衛生組織認證的最完美運動。
古今中外諸多名人，如狄更斯、尼采、歌德、康德、亞里斯多德、達爾文、貝多芬、賈伯斯、馬克．祖克柏、傑克．多西及河正宇等也都熱愛走路。史丹佛大學學者瑪麗莉．奧帕佐（Marily Oppezzo）及丹尼爾．舒瓦茲（Daniel Schwartz）更曾透過實驗證明：走路能激發創造力。
走路是如此簡單、平凡的動作，但到底該怎麼走，才能走得漂亮、走得健康，愈走愈有成就？
人人都會走路，但你是愈走愈累，
還是愈走愈自由、愈走愈強大？
本書作者是日本知名體育學府九州共立大學體育學系教授，也是一位劍道高手。他融合劍道動作與日常步行動作，幫助無數日本民眾改正錯誤的走路姿勢，並設計出一套讓人生從此逆轉勝的「最高走路法」。
透過生動圖解，依據身體狀況及日常生活情境的不同，介紹各式各樣的走路方式，也將這些觀點進一步落實於爬山及跑步技巧。就從今天起，學會正確的走路方式，成為一個「會走路的人」吧！
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
我們想讓你知道的是
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。