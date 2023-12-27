陳翠蓮《重探戰後臺灣政治史》：蔣經國真心想要培養副總統李登輝作為接班人嗎？

文：陳翠蓮

第十一章 歷史的大轉折

蔣經國的最後布局

蔣經國一生的重責大任在存續父親所留給他的黨國，第九章已說明他為了護衛黨國永續執政設下三大防線：不可成立反對黨、不讓中央民代全面改選、不許台灣獨立。如今美國政府催促推動民主化，反對運動人士不畏衝突步步進逼，面對內外情勢衝擊交迫，他只能選擇讓步。即使他必須棄城求生，默許反對黨成立，但並未放棄對黨國的責任。他未戀棧於失敗的戰役，立即轉身回防，重新檢討整體戰略，為黨國存續進行損害控管。

首先，他提出「新瓶裝舊酒」的高明對策，巧妙地在《國家安全法》中納入戒嚴時期的各種管制，盡量降低解嚴後黨國將受的衝擊。國民黨十二人政治革新小組成立後，依據最高當局的宣示往訂定《國家安全法》方向規劃。參與政治革新小組的副總統李登輝指出，該小組並未真正推展六大改革議題，大部分時間只是開開會、講講表面話；小組所做結論若不合蔣經國心意，會被要求再做討論；真正重要改革議題，小組不敢做太多決定，尤其如動員戡亂體制這樣的核心議題更是無人敢去碰觸。

蔣經國與郝柏村商議《國家安全法》內容，郝柏村提出兩項建議：一、該法不能僅以警察機關統攝，必須讓治安機關警備總部繼續發揮功能；二、既經軍法審判程序的案件，不宜再上訴最高法院。總統的態度是以《國家安全法》取代《戒嚴令》，警備總部仍負責確保國家安全。

台灣的自由化就在蔣經國所主導的這種怪異而扭曲的形態下進行著，一面準備解除戒嚴，一面訂定《國家安全法》，將大部分戒嚴時期的管制措施入法。一九八六年十月十五日，國民黨中常會一致通過兩項政治革新議題結論：一是台澎地區解嚴，另制定《動員戡亂時期國家安全法》以應需要，確保反共基地安全、社會安定與經濟發展；二是修正《非常時期人民團體組織法》與《動員戡亂時期公職人員選舉罷免法》以規範政治性團體。

但同時，蔣經國並未絲毫放鬆對島內政局的控制，尤其面對同年年底選舉，他指示郝柏村應變計畫須分為輕、重與嚴重三種狀況，重則局部戒嚴、嚴重則全面戒嚴。他似乎忘了，自一九四九年以來台灣一直處於戒嚴之中，而他自己不久前才向國際媒體宣示要盡速解除戒嚴。

國民黨中常會通過解嚴前須制定《動員戡亂時期國家安全法》後，行政院隨即將《動員戡亂時期國家安全法草案》送交立法院審議，草案重點包括：人民集會結社不得違背憲法、反共國策或主張分離意識；人民集會結社另以法律訂定之；人民入出境須向入出境管理局申請許可；治安機關（即警備總部）於必要時得對人員、物品、運輸工具實施檢查；為確保海防、軍事設施等安全，得指定海岸、山地或重要軍事設施地區為管制地區；戒嚴時期軍法審判案件確定者，解嚴後不得上訴。解嚴後最主要的差別在於，非現役軍人不受軍事審判。值得注意的是，郝柏村有關警備總部繼續發揮功能、解嚴後政治案件不得上訴的兩大建議都被採納。

統治當局以通過《國家安全法》為解除戒嚴的先決條件，但新法內容複製戒嚴時期的重重管制，如同新瓶裝舊酒、換湯不換藥。人民集會結社「不得違背憲法、不得違背反共國策、不得主張分離意識」三原則限制言論自由、入出境管制維持黑名單制度，以及山海禁制區、政治案件不得上訴等規定，在在引起民眾強烈不安。新成立的民進黨正式決議反對《國安法》，將訴諸群眾運動；各種團體發動一波波「反《國安法》遊行」、訴求「百分之百解嚴」。

在外界強大壓力下，國民黨中央黨部稍做讓步，草案第四條本規定「治安機關於必要時對左列人員、物品及運輸工具得實施檢查」，改為「警察機關」，降低警備總部在解嚴後之角色。儘管《國安法》立法過程中爭議不斷，但國民黨政府三令五申必須先通過《國安法》方可解除戒嚴，立法院最後仍在一九八七年六月二十三日順利完成三讀程序。

七月二日行政院院會通過解嚴案與《動員戡亂時期國家安全法施行細則》，院長俞國華在會中提示，解嚴並不表示國家安全威脅已不存在，仍不能鬆懈對敵人的警覺與非常時期的認知。最高當局除了指示訂定《國家安全法》之外，還要求限期內完成《人民團體組織法》、《集會遊行法》，以完整規範政治秩序。

一九八七年七月十五日解嚴後，美國在台協會理事主席丁大衛進一步關心接下來的國會改革方案。但蔣經國表示，中央民意機關改組是最困難的問題，需要多一點時間，因為這一問題比解嚴還困難、還複雜，涉及許多政治的、省籍的因素。

蔣經國的政治改革僅在訂定《國家安全法》、宣布解除戒嚴後止步。他一生護衛黨國永續，力敵民主運動滔滔攻勢，先前設下的三道防線（不許成立反對黨、不讓中央民代全面改選、不可主張台灣獨立）僅被攻破一角。在他精心規劃下，解嚴後仍延續各種管制、動員戡亂體制未變、萬年國會頑強挺立、台獨言論仍遭嚴禁，黨國依舊得以屹立不搖。蔣經國殫精竭慮直到油盡燈枯，解嚴不到半年，即撒手人寰。

解嚴後，一九八七年八月蔡有全、許曹德因主張台獨被以叛亂罪起訴；一九八九年鄭南榕因台獨言論遭強制拘捕而自焚；一九九一年甚至發生調查局進入校園逮捕學生的獨台會事件。人們也才驚覺，即使解嚴多年，台灣社會卻連基本人權都未能獲得保障：言論自由受限制、集會遊行須事先申請獲得政府同意、海外黑名單人士仍無法返鄉。但蔣經國仍因宣布解除戒嚴，博得「台灣民主發動者」的美名。