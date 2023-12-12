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TNL+ 2023/12/12,
歐洲

就是不讓你來：英國政府祭出史上最「貴」移民政策，為何讓外籍人士炸鍋？

就是不讓你來：英國政府祭出史上最「貴」移民政策，為何讓外籍人士炸鍋？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

英國在保守黨執政之後，長期使用調高年薪要求、增加簽證申請門檻的方式，以求降低每年的移民人數，然而至今這個數字仍居高不下。為此，新上任的英國內政大臣提出了六項新政策，進一步提高各項門檻，除了更大幅提高年薪要求，也調漲了移民每年額外的健保保費、禁止移工醫護人員申請依親，但也引發了極大的爭議......

最近在英國華人圈引發熱烈討論的，就是英國內政大臣James Cleverly在12月4日宣布的緊縮移民政策，雖然不是立即生效，要等到明年春天才會上路，但已足夠讓目前有意或正打算移民英國的外籍人士炸鍋，因為英國政府祭出的六項新政策，堪稱史上最嚴峻也最「貴」的政策？主要和以下的要求有關——提高技術移民與申請依親的最低年薪要求、調漲移民需繳納的健保費。

將技術移民簽證的最低年薪要求，提高到38700英鎊

許多想靠工作簽證留在英國的人，看到這個新的薪資要求都氣到吐血，因為調整幅度近50%，從原來的26200英鎊（約103萬台幣）猛爆性躍升到38700英鎊（約153萬台幣），而且這個數字比英國今年的平均年薪34963英鎊還高。也就是說，如果一個外國人想要留在英國工作，他必須要賺的比一般的英國人還多，而能開出這種薪資的職位大多集中在金融業和科技業，對一般文科生來說將是很大的挑戰。

看到這裡，想要在英國發展職涯的你絕望了嗎？先別那麼快放棄，因為這個薪資要求雖然是針對大多數的移民，但還是有例外，譬如醫療服務人員與教師就不在此限，而未滿26歲的年輕人或應屆畢業生的年薪，只需要達到這個數字的70%即可，也就是年薪只要超過27090英鎊，還是可以符合申請工作簽證的條件。所以對留學生來說，想得到工作簽證的薪資門檻暫時還沒有高到超越英國的平均年薪。

身為職涯教練，我也想提醒所有有志在英國找工作的朋友，請務必要把握從現在起到明年4月的時間，因為許多有意願僱用外籍員工的僱主，一定會想辦法在2024年4月政策正式上路前多開一些職缺，不然等新政策生效後，想要僱用外籍員工的成本就要大幅增加，所以各位一定要把握這段關鍵期，卯起來多投工作，並積極準備面試。

外籍配偶和依親簽證的年薪要求，也跟著調高

除了技術移民簽證（skilled worker visa）外，英國政府的新法也規定任何定居英國者（包括英國公民和海外移工），如果想幫外籍配偶或其他外籍家人申請依親簽證，申請人的年薪要求也調高到了38700英鎊。

這項政策一出，被輿論抨擊為「有錢的英國人才有資格找外籍配偶」的大小眼政策，賺不夠多的英國人如果想找外配，只能繼續遠距離戀愛，或是搬去外籍配偶的國家。聽起來很不人道嗎？但對於英國政府來說，這個薪資要求從2012年來就一直維持在比基本薪資還低的18600英鎊（約73.6萬台幣），他們大概覺得自己已經人道很久了吧。

英國政府預估這項政策上路後，每年約能減少大約七萬名的移民。

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